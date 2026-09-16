La afiliación de extranjeros sostiene la cifra de autónomos en Asturias

La afiliación de extranjeros está sosteniendo el crecimiento del trabajo autónomo en Asturias. Entre julio de 2025 y julio de 2026 se registraron 991 afiliados extranjeros más (un incremento del 21,33 %), mientras que el conjunto de la afiliación aumentó en 503 personas, según datos difundidos ayer por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

El presidente de la organización, Eduardo Abad, señaló que la evolución del trabajo autónomo dibuja una Asturias a dos ritmos. Entre agosto de 2024 y agosto de 2026, los municipios de más de 15.000 habitantes aumentaron su afiliación en 511 trabajadores autónomos (1,1%), impulsados especialmente por Oviedo, que suma 382 afiliados, y Gijón, con 199 más. En sentido contrario, el conjunto de los municipios de menos de 15.000 habitantes perdieron 695 autónomos en apenas dos años, un descenso del 2,9%. Las caídas fueron especialmente significativas en Cangas del Narcea (-88), Valdés (-73), Tineo (-70) y Llanes (-46).

Según UPTA, los datos muestran que la estabilidad de la afiliación autonómica oculta una importante brecha territorial: mientras los principales núcleos de población concentran el crecimiento, los municipios de menor tamaño acumulan la pérdida de tejido autónomo, profundizando las dificultades para mantener actividad económica y servicios de proximidad en el medio rural asturiano.

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El comercio, que continúa siendo la actividad con mayor número de trabajadores autónomos de Asturias, pasa de 12.488 afiliados en enero a 12.408 en agosto, 80 menos. La evolución contrasta con el crecimiento de la construcción, la hostelería y las actividades profesionales. Se pierden tres comercios a la semana desde enero en Asturias. n