Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles, 16 de septiembre de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

Coloquio sobre la prevención de la salud mental en el trabajo

El Club será sede a las 19.30 horas de un coloquio sobre la prevención de la salud mental en el trabajo. Intervienen: Javier Llaneza, autor de "La psicología asociada a la prevención de riesgos laborales", presidente de Preveras; José Ramón Chaves, magistrado; Myrian Hernández, directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, e Ignacio Pérez Villamil, abogado laboralista.

San Mateo

San Mateo afronta una nueva jornada con música, teatro y una amplia programación infantil repartida por distintos puntos de la ciudad. Desde las 11.30 horas volverá a circular el tren festivo, con salida desde la plaza del Ayuntamiento y recorridos por el centro hasta las 14.30 horas. Por la tarde retomará su actividad entre las 16.30 y las 20.30 horas. La jornada también coincidirá con la inauguración de la Semana Europea de la Movilidad y con el concurso de microrrelatos "Historias de Autobús". La programación infantil arrancará a las 17.00 horas en distintos espacios del Campo San Francisco. Hasta las 20.00 horas estarán abiertos el espacio gaming, el parque de atracciones, el carrusel de madera y la zona de talleres creativos, que este miércoles propone la elaboración de un minihuerto en maceta y un taller de cerámica para realizar un portalápices o recipiente. A la misma hora, en el paseo de la Rosaleda, Gloria Sagasti ofrecerá "Cuentos sin correa". A las 17.30 horas, dentro del programa de títeres, magia y animación, llegará "Un viaje por jabón". La actividad cultural continuará a las 18.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe con la conferencia "América del Sur. Selvas, montañas y glaciares". A las 19.30 horas, el escenario de Julián Cañedo, en Otero, acogerá las actuaciones de la Coral La Corredoria y el Coro Azabache. Una hora más tarde, a las 20.00 horas, el Filarmónica levantará el telón de "Dulcinea", dentro del ciclo Teatro en San Mateo. La música tomará el relevo por la noche. Javi Cantero actuará a las 20.30 horas en el paseo del Bombé, con acceso libre. Desde las 20.00 horas, "AlaPlaza" San Mateo llevará a la plaza del Paraguas a Las Ninyas del Corro y Albino, con actividad hasta la 1.00 horas. En la plaza Feijoo, el XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo "Alejandro Blanco Espina" comenzará a las 21.00 horas y tendrá este miércoles como artista invitado a Carlangas, que subirá al escenario a las 23.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Exposición "Vestigios de pintura" en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Ópera

El teatro Campoamor acogerá la representación de "Sorrow: Kindertotenlieder / Suor Angelica". En Mahler, el dolor se convierte en música y es un lamento íntimo que busca una forma de consuelo. En Puccini, la tragedia de Suor Angelica nos lleva del dolor personal a una experiencia de pérdida y redención. A las 19.30 horas.

Muestra de textiles y máscaras de los Andes

Los textiles y las máscaras de los Andes forman parte de la exposición que se puede ver en el Auditorio Príncipe Felipe hasta el 21 de septiembre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También hay visitas a la torre, qe son acompañadas, pero no guiadas, con una duración aproximada de una hora, de lunes a sábado y con entradas a 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Festival Incuna en La Arena

El Centro Municipal de La Arena acoge varios actos de la Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, Incuna, impulsada por la Asociación de Arqueología Industrial. Hoy, las actividades girarán en torno al "cine como patrimonio y el patrimonio del cine". A las 19.00 horas se presentarán los resultados de "¿Paisajes de España o Bellezas de Asturias", una investigación para la identificación de un expediente de Filmoteca Española. Se encargarán de presentarlos Carmen Alonso y Ángela Trigueros. A las 20.00 horas se proyectará "Al Sur del invierno está la nieve", de Sebastián Vidal Campos.

Charla del Ateneo Obrero

La sede del Ateneo Obrero será escenario a las 19.00 horas de la charla "El nuevo mapa político en Colombia. Desafíos para la paz y la defensa de los DDHH", a cargo de Álvaro Durán Bruno.

"Convivium", en el Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Puede visitarse hasta el 20 de septiembre de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hoy habrá una visita guiada a las 12.30 horas.

Presentación de libro en la antigua Escuela de Comercio

El libro "Manual de supervivencia para amantes en el fin del mundo", XL Premio Cálamo de Poesía Erótica, será presentado esta tarde en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio a las 10.00 horas. En el acto, impulsado por la Sociedad Cultural Gesto, participará la autora del libro, Milagros Moisés González Alba.

Exposiciones en el Antiguo Instituto

La exposición "Lorca en Asturias" podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre. Recorre la huella que Federico García Lorca dejó en Asturias a través de sus viajes, sus vínculos con los ateneos obreros y la experiencia de "La Barraca".

Laboral Centro de Arte

En Laboral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver hasta el 17 de octubre la exposición "La sociedad automática", donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España. Horario: de martes a viernes, de 10 a 19:30 horas. Sábado, de 11 a 19:30 horas.

Taller en el Centro Maker

De 12.00 a 14.00 horas, el edificio Cristasa acoge el taller del centro Maker "Cortadora láser". La cortadora láser es una de las máquinas más utilizadas en el Centro Maker por su gran versatilidad. La asistencia es gratuita con inscripción previa a través del correo electrónico de Centro Maker.

Exposición de pintura y fotografía en El Llano

El centro municipal integrado de El Llano acoge hasta el 4 de octubre (de lunes a sábado, de 8 a 21.30 horas, y el domingo de 8 a 15.00 horas) la exposición "Guille López:_luz y grafito". Es una propuesta artística que explora el rostro humano a través de dos lenguajes visuales: la fotografía en blanco y negro, y el retrato a lápiz. Esta exposición es obra de los artistas asturianos Guille López y José Ramón López (Moreno), padre e hijo, fusiona la precisión luminosa de la fotografía con la fragilidad del grafito, creando un diálogo que revela la esencia de la mirada, la expresión y la identidad.

Exposición de cohetes en el centro municipal de La Arena

"Cohetes y satélites" es el título de la muestra que se puede visitar hasta el próximo día 29 de septiembre. Aníbal Vega del Río, miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y presidente de la recién creada Asociación Asturiana de la Aeronáutica y del Espacio, es el artífice de una exposición con réplicas a escala de los diferentes satélites que España fue teniendo desde su primer Intasat en 1974; maquetas de tamaño real de cubesats (con electrónica integrada que emula satélites emitiendo telemetría real), y futuros cohetes tripulados, algunos ya en servicio.

Exposición fotográfica en el Ateneo de La Calzada

"Instantes encontrados" es el título de la exposición inaugurada en el Centro Municipal Integrado del Ateneo de La Calzada, organizado por Caja Rural de Asturias, con acceso libre y gratuito y se muestra hasta el 22 de septiembre. "Instantes encontrados" es un proyecto fotográfico de los barrios de Gijón. Busca ser un proyecto que empodere la importancia del barrio, de sus calles, su urbanismo y arquitectura, sus gentes, los pequeños comercios... De todas aquellas particularidades e idiosincrasias propias de cada distrito.

Avilés y comarca

Mercado en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Bienal en la Casa de Cultura

La Bienal Climática abre el "Festival de lo Común" con conversaciones sobre la palabra pública y la deliberación colectiva. Las sesiones se celebran en la Casa de Cultura de Avilés de 10.00 a 12.10 horas y de 12.30 a 14.00 horas.

Nubo móvil en Ferrera

El parque de Ferrera acoge de 14.00 a 15.00 horas "Nube Móvil", propuesta de Rotor Studio que combina arte, tecnología y observación atmosférica mediante una estructura móvil capaz de traducir datos ambientales a un lenguaje visual.

Diálogo de la Bienal

La Casa de Cultura acoge de 18.00 a 19.30 horas la conversación "Diversidad y poder en la conversación pública", dentro del "Festival de lo Común", con la participación de Gonzalo Fanjul y Sandra Ortiz, y coordinación de Beatriz Novales.

Performance en Camposagrado

La ESAPA, en el Palacio de Camposagrado, acoge a las 12.00 y a las 17.00 horas la performance "Some Ghosts Like Yogurt", de Vir Andrés Hera, una acción sonora vinculada a la Bienal Climática y concebida como ritual de escucha compartida.

Cerámica en la Factoría

La Escuela Municipal de Cerámica mantiene abierto hasta el 18 de septiembre el plazo de matrícula para sus talleres del curso 2026-2027. Las inscripciones se realizan en la Factoría Cultural, de 9.00 a 14.30 horas.

Mortadelo y_Filemón

La Sala de Cómic de Avilés, en la calle de La Ferrería, exhibe "La ciencia de Mortadelo y Filemón", una muestra con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones del CSIC. Abre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge "¡Aquí hay petróleo!", una muestra sobre los combustibles fósiles, las formas contemporáneas del poder y la historia cultural de la modernidad fósil en España, con especial atención al franquismo.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta "Naturalezas vivas", con más de un centenar de obras de artistas como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Hockney, Barceló o Sebastião Salgado. La entrada cuesta 5 euros y abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Desinformación climática

La Casa de Cultura acoge de 19.00 a 20.00 horas el diálogo "La desinformación ambiental como amenaza para la calidad democrática", con especialistas en comunicación, meteorología y lucha contra la desinformación. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición benéfica en Castrillón

"El arte de ayudar" es el título de la muestra que se puede ver el Local Juvenil de Castrillón (Acebo, 5, Piedras Blancas) con los trabajos realizados por 49 personas. La muestra se podrá visitar hasta el27 de diciembre, de lunes a domingo, de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es simbólico, ya que consiste en alimentos no perecederos, latas de comida, pienso o productos desparasitarios de perros o gatos. Se trata de una iniciativa del Espacio de ARte Kirindipia, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón. Toda la recaudación se destinará al Banco de Alimentos y a la asociación Alma Animal.

Las Cuencas

Presentación del nuevo número de la revista "Mercantil" en Mieres

El auditorio de la Casa de Cultura de Mieres acoge esta tarde, desde las 19.30 horas, la presentación del número 8 de la revista "La Mercantil". Estarán, entre otros colaboradores, Ernesto Burgos, Beatriz León, Montse Garnacho o Eliana Sánchez, así como la concejala de Cultura Nuria Ordóñez. Presenta Celso Fernández, organiza Amigos de Mieres.

"Mar de esperanza", exposición fotográfica en Ciaño

La Casa de los Alberti en Ciaño acoge hasta el 27 de septiembre la exposición fotográfica "Mar de esperanza", con imágenes de Miguel Ángel D. Cebey.

Muestra fotográfica en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge hasta el 30 de septiembre la exposición fotográfica "Emovere", con imágenes tomadas por Encarnación González y Floragenia.

Mercado en Cabañaquinta

Los miércoles se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la plaza del Ganado desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Mercadillo en El Entrego

Los miércoles hay mercado callejero en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Los puestos se montan en la calle Albéniz durante la franja matinal, aproximadamente de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen pueden recorrer medio centenar de stands ambulantes.

Centro

La Pola acoge la exposición "Miraes 2025"

La Pola se convierte en punto inaugural del ciclo de itinerancias de la XXI Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA), conocida como "Miraes 2025", que reúne una destacada selección de 80 imágenes, firmadas por 37 profesionales que documentan los grandes relatos de nuestro tiempo desde una mirada local, nacional e internacional. La muestra puede verse del 16 al 30 de septiembre, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición "Compromiso y memoria" en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge del 16 al 30 de septiembre la exposición "Compromiso y Memoria. Quince años de Trece Rosas Asturias", que recoge las actuaciones más relevantes desarrolladas por la entidad, en sus tres lustros de andadura, para velar por el cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, favorecer su desarrollo y luchar por la igualdad y la cultura. Horario de visitas: lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición "La sidra de papel" en el Ateneo de Villaviciosa

Último día para visitar la exposición "La sidra de papel" en la Sala Evaristo Arce Piniella del Ateneo Obrero de Villaviciosa. La muestra exhibe la extensa colección de Fernando Paredano sobre el patrimonio de la cultura sidrera.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes. Entrada gratuita.

Mercado en Villaviciosa

Los miercoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Villaviciosa. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado junto al parque del Pelambre en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán recorrer aproximadamente 40 puestos en los que se ofertará una variada selección de productos que incluye ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otros.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Cine Club en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.30 horas una nueva sesión del Cine Club con la proyección de la película "Un poeta", de Simón Mesa Soto, una comedia dramática colombiana tan incómoda como divertida sobre el fracaso, las segundas oportunidades y esa peligrosa tentación de intentar arreglar la vida de los demás. Óscar Restrepo es un poeta de mediana edad y errático que nunca alcanzó la gloria literaria. Cuando conoce a Yurlady, una adolescente de origen humilde con un inesperado talento para la poesía, decide tomarla bajo su protección. La pregunta es si realmente está ayudándola… o metiéndola en su propio caos.

Día Europeo del Camino de Santiago en Llanes

Con motivo de la celebración del Día Europeo del Camino de Santiago 2026 y de las Jornadas Europeas de Patrimonio, Llanes será escenario esta semana de una intensa programación cultural, con exposiciones, talleres, conferencias, conciertos... que permiten conocer el Camino desde múltiples miradas. Hoy, a las 19.30 horas el Casino de Llanes acoge la representación de un cuentacuentos teatralizado de la mano de la compañía teatral "La Sonrisa del Lagarto", dirigido a niños a partir de 3 años.

Muestra "Historia del puerto de Lastres"

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición "Historia del puerto de Lastres".

Exposición "Pozos y lavaderos de carbón en Asturias", en Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes expone por último día la muestra de grabados "Pozos y lavaderos de carbón en Asturias", del artista mierense Inocencio Urbina, ya fallecido. La muestra reúne una serie de estampas a la punta seca que retratan algunos de los pozos y lavaderos más emblemáticos de la cuenca minera asturiana. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas, y los viernes de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Día Europeo del Camino de Santiago en Grandas de Salime

Con motivo de la celebración del Día Europeo del Camino de Santiago 2026 y de las Jornadas Europeas de Patrimonio, Grandas de Salime será escenario esta semana de una intensa programación cultural, con exposiciones, talleres, conferencias, conciertos... que permiten conocer el Camino desde múltiples miradas. Hoy, de 12.00 a 14.30 horas habrá un taller de fillolos en la cocina económica del Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro", y por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, visita guiada al Museo a través de la tradición oral, con Xosé Antón Fernández "Ambás" y Ramsés Ilesies como anfitriones.

Museo de la Miel de Boal

El Museo de la Miel de Boal reabre sus puertas tras una importante renovación. Las antiguas escuelas de Los Mazos constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Este espacios museístico está dedicado a Julio Fernández Rodríguez "Naro", figura clave en la promoción de la miel boalesa. Horario: de martes a viernes, de 10.30 a 14.30 horas; sábado, de 15.30 a 18.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Mercado en Luarca

Noticias relacionadas

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.