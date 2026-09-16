Asturias incrementa su peso en la nueva estructura de TotalEnergies

La multinacional energética TotalEnergies está reorganizando su estructura en España y Asturias gana peso. TotalEnergies Clientes, la filial de comercialización de energía que tiene su sede en Oviedo desde la compra de la cartera de la clientes de EDP, ha absorbido TotalEnergies Electricidad y Gas España, la filial de producción, compraventa y suministro de energía que tenía su sede en Madrid.

Fuentes de TotalEnergies señalaron a LA NUEVA ESPAÑA que la integración de las dos compañías forma parte de un proceso de simplificación interna que está llevando a cabo el grupo francés y con el que busca hacer más sencilla y eficiente la gestión de su actividad en España. "No afecta a nuestra estrategia, ni a nuestros empleados y clientes, con quienes seguimos comprometidos para ofrecer una energía cercana, asequible y fácil de entender", destacaron fuentes de la compañía.

El pasado 1 de septiembre, TotalEnergies designó a Pablo Semolinos como director general de los negocios de generación renovable y flexible, comercialización a cliente doméstico, empresarial e institucional, así como de las operaciones de compraventa de electricidad y gas en mercados mayoristas. Se trata de una posición de nueva creación que aúna la gestión integrada de toda la cadena de valor de la energía en España. Ese nombramiento se enmarca en la estrategia de crecimiento de TotalEnergies en España y responde a la voluntad de reforzar la coordinación de todas las actividades relacionadas con el gas y la electricidad. Desde esta nueva responsabilidad, Pablo Semolinos liderará el desarrollo de esos negocios con el objetivo de consolidar a TotalEnergies como uno de los principales actores del sector eléctrico español. Para ello se apoyará en la generación flexible de los ciclos combinados que tiene en España, en una cartera de activos renovables de 3 GW en diferentes fases de desarrollo, operación y construcción, así como en una base de clientes que ya supera los 2,5 millones de contratos de electricidad, gas y servicios que aspira a incrementar. Con ese objetivo, la compañía ha dado un giro a su estrategia publicitaria y ha lanzado una nueva plataforma de comunicación: "Energía con sentido común".

Pablo Semolinos Petisco (Valladolid, 1982) cuenta con más de 20 años de experiencia en TotalEnergies. Ingeniero de Organización Industrial por la Escuela Centrale de París y la Universidad Técnica de Berlín, ha desarrollado su carrera en distintas áreas de la compañía, incluyendo el negocio internacional del gas y el desarrollo de nuevos proyectos.

Para apoyar al nuevo director general en su cometido, la nueva dirección integrada de gas, renovables y electricidad en España cuenta con un comité de dirección renovado. Juan Miguel Herranz es director de Salud, Seguridad y Medio Ambiente; Borja Guzmán, director de Generación Eléctrica Renovable y Flexible; Rosario Cepero, directora de Comercialización de Electricidad y Gas; José Manuel Gallego, director de Grandes Clientes y Soluciones Energéticas; Vianney Leconte, director de Gestión de la Energía y Cartera; Piedad Ollero, directora de Finanzas y Sistemas de la Información; y Carmen Coto, directora de Personas y Servicios Corporativos.

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José Ignacio Sanz, que lideró la actividad de electricidad y gas en España desde septiembre de 2025, asumirá estas mismas responsabilidades directivas como director general del negocio de Gas, Renewables & Power (GRP) al frente de la división en Francia.