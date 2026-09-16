Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

El dueño del aceite Carbonell adquiere la cadena de centros deportivos Enjoy, con dos grandes instalaciones en Oviedo y Avilés

Un fondo de inversión del gigante británico CVC Capital Partners compra más del 93% del grupo de gimnasios, con 17 complejos en España y más de 105.000 abonados

El club deportivo Enjoy Sanfer, en Avilés. | J. V.

El club deportivo Enjoy Sanfer, en Avilés. | J. V.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Castaño

Pablo Castaño

La cadena de centros deportivos Enjoy, con dos grandes complejos en Oviedo y Avilés, tiene nuevos propietarios británicos. Un fondo de inversión controlado por el gigante CVC Capital Partners, el dueño del aceite Carbonell, ha adquirido el 93,4% del capital social del grupo Enjoy, que hasta ahora estaba participado mayoritariamente por un fondo de capital de riesgo de la gestora española Espiga Equity Partners.

Enjoy Wellness, dedicada al desarrollo, construcción y explotación de grandes complejos deportivos, cuenta con 17 centros deportivos en España, cerca de 450 empleados y más de 105.000 abonados. En Asturias, la cadena tiene dos grandes complejos deportivos, situados junto al colegio Loyola del barrio de Ciudad Naranco en Oviedo y junto al colegio San Fernando de Avilés.

Durante los últimos años se están produciendo numerosas operaciones de compraventa y concentración en el sector de los centros deportivos privados, que cada vez tienen mayor demanda. En ese contexto, DIF VA 4 ha adquirido el 93,4% de Enjoy Wellness, la matriz del grupo Enjoy, por más de 300 millones de euros. La operación acaba de ser autorizada, en primera fase, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),

Noticias relacionadas

DIF VA 4 es una sociedad vehículo propiedad de DIF Value-Add IV Coöperatief, un fondo de inversión en infraestructuras íntegramente participado por la gestora holandesa DIF Management Holding, que fue adquirida por el gigante británico CVC Capital Partners. En España, este fondo de capital privado llegó a poseer el 20% de Naturgy (vendió su participación por más de 4.000 millones de euros), controla Deoleo (el gigante del aceite de oliva con marcas como Carbonell, Elosol, Elosua, Hojiblanca, Koipe, Louit o Betolli) y tiene participaciones en LaLiga.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marlaska garantiza en Asturias que ya están tramitando devoluciones en Ceuta y da cifras: 300 expulsados por delitos y más de 5.300 retornos voluntarios
  2. Una constructora asturiana afronta un juicio por más de 93 millones de euros por el supuesto vaciamiento de la empresa
  3. Hasta cuatro estafados en Asturias por venta de vehículos: un grupo de bilbaínos se lleva los coches, pero no hace efectivas las transferencias y falsifica los papeles para revenderlos
  4. Los asturianos del Imserso podrán irse a Benidorm en la nueva temporada, aunque con estancias más cortas: consulta las fechas y los precios
  5. Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
  6. Bruselas admite a trámite la denuncia contra España por la marginación de la red ferroviaria asturiana
  7. El tremendo susto de dos operarios de telefonía en Teverga: un oso les impedía bajar del repetidor donde trabajaban
  8. José Soto Chica, exmilitar, investigador, historiador y escritor: 'Hubo una batalla en Cangas de Onís y luego otra en Covadonga

El dueño del aceite Carbonell adquiere la cadena de centros deportivos Enjoy, con dos grandes instalaciones en Oviedo y Avilés

El dueño del aceite Carbonell adquiere la cadena de centros deportivos Enjoy, con dos grandes instalaciones en Oviedo y Avilés

Expertos en alzhéimer analizarán en Oviedo los avances en prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad

Expertos en alzhéimer analizarán en Oviedo los avances en prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad

Patti Smith dará un concierto gratuito en Asturias durante su estancia para recoger el Princesa de las Artes

Patti Smith dará un concierto gratuito en Asturias durante su estancia para recoger el Princesa de las Artes

La Eurocámara aprueba el refuerzo del arancel ambiental, clave para la siderurgia asturiana

La Eurocámara aprueba el refuerzo del arancel ambiental, clave para la siderurgia asturiana

Las interesantes tardes del bioquímico López-Otín con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para hablar del sentido de la vida

Las interesantes tardes del bioquímico López-Otín con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para hablar del sentido de la vida

Oferta especial: los contenidos web de LA NUEVA ESPAÑA durante 6 meses por 15 euros

Oferta especial: los contenidos web de LA NUEVA ESPAÑA durante 6 meses por 15 euros

La gasolina dispara el IPC en Asturias y el pescado se pone por las nubes

La gasolina dispara el IPC en Asturias y el pescado se pone por las nubes

La FP inicia el curso en Asturias sin los profesores prometidos para reducir la saturación: "Cada vez hay más estudiantes y menos espacio"

La FP inicia el curso en Asturias sin los profesores prometidos para reducir la saturación: "Cada vez hay más estudiantes y menos espacio"
Tracking Pixel Contents