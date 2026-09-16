El dueño del aceite Carbonell adquiere la cadena de centros deportivos Enjoy, con dos grandes instalaciones en Oviedo y Avilés

La cadena de centros deportivos Enjoy, con dos grandes complejos en Oviedo y Avilés, tiene nuevos propietarios británicos. Un fondo de inversión controlado por el gigante CVC Capital Partners, el dueño del aceite Carbonell, ha adquirido el 93,4% del capital social del grupo Enjoy, que hasta ahora estaba participado mayoritariamente por un fondo de capital de riesgo de la gestora española Espiga Equity Partners.

Enjoy Wellness, dedicada al desarrollo, construcción y explotación de grandes complejos deportivos, cuenta con 17 centros deportivos en España, cerca de 450 empleados y más de 105.000 abonados. En Asturias, la cadena tiene dos grandes complejos deportivos, situados junto al colegio Loyola del barrio de Ciudad Naranco en Oviedo y junto al colegio San Fernando de Avilés.

Durante los últimos años se están produciendo numerosas operaciones de compraventa y concentración en el sector de los centros deportivos privados, que cada vez tienen mayor demanda. En ese contexto, DIF VA 4 ha adquirido el 93,4% de Enjoy Wellness, la matriz del grupo Enjoy, por más de 300 millones de euros. La operación acaba de ser autorizada, en primera fase, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),

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DIF VA 4 es una sociedad vehículo propiedad de DIF Value-Add IV Coöperatief, un fondo de inversión en infraestructuras íntegramente participado por la gestora holandesa DIF Management Holding, que fue adquirida por el gigante británico CVC Capital Partners. En España, este fondo de capital privado llegó a poseer el 20% de Naturgy (vendió su participación por más de 4.000 millones de euros), controla Deoleo (el gigante del aceite de oliva con marcas como Carbonell, Elosol, Elosua, Hojiblanca, Koipe, Louit o Betolli) y tiene participaciones en LaLiga.