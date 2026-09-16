Expertos en alzhéimer analizarán en Oviedo los avances en prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar reunirá este viernes en Oviedo a expertos en alzhéimer y otras demencias para abordar los últimos avances en prevención, salud cerebral y diagnóstico precoz, además de conocer algunas de las experiencias que se desarrollan actualmente en los centros públicos asturianos.

La jornada se celebrará en el salón de actos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con motivo del Día Mundial del Alzhéimer y estará abierta al público hasta completar el aforo. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, inaugurará el encuentro a las 10.00 horas junto con el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y la presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, Cristina Maragall.

El primer bloque estará dedicado a los avances científicos en detección temprana y prevención de la enfermedad. Participarán dos especialistas del Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), centro impulsado por la Fundación Pasqual Maragall: la neuróloga y directora de operaciones de su Centro de Salud Cerebral, Sonia Abilleira, y la neuropsicóloga clínica e investigadora Andrea Horta, responsable del Programa de Neuropsicología.

La segunda parte de la jornada pondrá el foco en las experiencias desarrolladas en Asturias. Profesionales de los centros de día públicos de Lada, Turón, La Camocha y Ría de Avilés expondrán diferentes iniciativas terapéuticas y de acompañamiento destinadas a personas con demencia.

Entre ellas figuran actividades de baile orientadas a estimular la memoria, intervenciones de estimulación sensorial, aplicaciones de realidad virtual y proyectos con payasos de hospital. El objetivo es mostrar diferentes herramientas utilizadas para trabajar las capacidades cognitivas y mejorar el bienestar de los usuarios.

La directora de la Fundación Pasqual Maragall, Laia Ortiz, será la encargada de clausurar el encuentro con una intervención sobre la aportación de la investigación social a la respuesta frente al alzhéimer y los retos que plantea el envejecimiento de la población.

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Durante toda la jornada podrá visitarse además en el vestíbulo del HUCA una exposición fotográfica sobre el edadismo, elaborada por el Centro Social de Personas Mayores de El Llano, en Gijón.