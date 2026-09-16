La FP inicia el curso en Asturias sin los profesores prometidos para reducir la saturación: "Cada vez hay más estudiantes y menos espacio"

La Formación Profesional crece, un curso más, como opción atractiva para los jóvenes asturianos. El curso arrancó este lunes, pero no lo hizo exento de problemas: faltan profesores. Más allá de las circunstancias concretas de cada centro, hay una premisa generalizada y es la imposibilidad de hacer los desdobles acordados en el pacto Asturias Educa por esta falta de personal de refuerzo, cuya contratación no se contempla en las listas de interinos.

En la circular de inicio de curso, la Consejería de Educación incluyó que "cuando el número de alumnado sea superior a 20 se podrán desdoblar"; es decir, hacer dos clases. Una medida circunscrita a medio centenar de módulos por motivos de saturación. La mayor parte de los centros afectados solicitó el desdoblamiento tras conocer que entraría en vigor este curso.

Fue lo que hizo Ana Cristóbal, directora del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés, que presentó la solicitud a principios de septiembre. "Estamos hablando de módulos en los que se trabaja con material complejo, como puede ser electricidad o soldadura", explica Cristóbal, que va más allá. "Muchos de los chavales son muy jóvenes y no tienen experiencia con ese tipo de aparatos, y para un profesor resulta mucho más fácil enseñarlos en grupos reducidos, incluso es menos peligroso para los propios alumnos", razona.

En su caso, hicieron los horarios del curso contando con ese desdoble. "La Consejería nos ha dicho que esos profesores de refuerzo no van a llegar", asegura, lo que obligaría a reorganizar las clases y la estructura interna del centro. "Cada vez hay más alumnos y menos espacio, por eso habíamos separado a los alumnos en un grupo de mañanas y otro de tardes, pero ahora tendremos que volver a juntarlos en uno, con sus correspondientes riesgos", subraya.

Una situación que impide comenzar el curso al 100%. "Tendremos que valorar cómo hacemos esta nueva planificación", asegura Cristóbal, que lamenta que una medida acordada con los sindicatos en virtud de la calidad de la enseñanza esté "lastrando" el servicio de su centro. "Si en vez de anunciar los desdobles a bombo y platillo nos hubiesen dicho que no se podían solicitar hasta una fecha concreta que les permitiese organizarse, nos habríamos ahorrado mucho trabajo", lamenta la directora. Ella tuvo que evaluar el número de matrículas en los distintos ciclos, comprobar si cumplían los requisitos y hacer la solicitud de desdobles a la Consejería.

Una situación que se repite, en mayor o menor medida, en distintos centros de Formación Profesional. En el CIFP Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, el inicio de curso, en palabras de su directora, Maribel Lugilde, fue "bueno y en orden". "El único fallo es que hicimos desdobles en uno de nuestros ciclos y ahora no tenemos profesor para esa aula", lamenta, al tiempo que explica que la medida buscaba "que las clases fuesen más seguras y ordenadas". "Estoy en contacto con compañeros de otros centros y es una cuestión generalizada: los profesores para poder dividir los grupos no están llegando", expone.

Algo similar ocurre en el CIFP de Hostelería de Gijón, en donde están pendientes de dos profesores para cubrir un desdoble y un refuerzo de Pedagogía Terapéutica (PT). "El centro está funcionando bien porque optamos por no dividir a los alumnos al ver que no nos enviaban los dos profesores que faltan", matiza el director, Roberto Suárez. En su caso, la bajada de ratios estaba permitida para el ciclo de Cocina y Gastronomía.

La situación ha sido denunciada ante Educación por los dos sindicatos mayoritarios: ANPE y CC OO. "Los centros no pueden iniciar el curso con grupos sin profesor ni con los horarios pendientes de hacer", señala la presidenta de ANPE, Mariela Fernández que explica que esa falta de planificación "perjudica al alumnado, carga de trabajo a los equipos directivos y obliga al profesorado a empezar el curso en condiciones de provisionalidad e incertidumbre".

Además, Fernández hace hincapié en que "las buenas palabras no sirven si los centros de FP empiezan las clases sin los docentes que necesitan". "La calidad de la Formación Profesional no se anuncia, se garantiza con plantillas suficientes y con una planificación adecuada", afirma.

Desde CC OO van más allá y tachan este retraso en la llegada de profesores de refuerzo como "un incumplimiento del pacto Asturias Educa". "No se están respetando los acuerdos firmados con los sinticatos ya que en julio se informó de que 51 ciclos formativos con más de 20 alumnos podrían bajar las ratios y dos meses después nos encontramos con que no se está cumpliendo", concluye el responsable de Educación, Borja Llorente.