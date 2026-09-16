Las interesantes tardes del bioquímico López-Otín con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para hablar del sentido de la vida

Cómo el famoso bioquímico Carlos López Otín, que fue catedrático de la Universidad de Oviedo y en Asturias ha desarrollado la mayor parte de su exitosa carrera, acabó en el domicilio de los Reyes Felipe y Letizia en varias ocasiones para charlar con sus hijas Leonor y Sofía es una de las anécdotas más curiosas que desvela Angie Calero en su libro.

"Cuando vi que el Rey le había concedido un marquesado pensé que todos los títulos nobiliarios que daba en ese momento (2024) tenían mucho sentido y una explicación detrás, aunque nosotros no la conociésemos", describe. Y se puso a indagar y descubrió lo que había detrás: la fascinación por el pensamiento de Otín en Letizia y el interés de ella y Felipe en que sus hijas tuvieran la más completa educación.

Encuentro

Los Reyes conocieron a este científico español de relevancia internacional cuando todavía eran Príncipes de Asturias, en un acto organizado por la Fundación Princesa de Gerona, desvela Calero. Otín dio la charla "Juventud, cultura y otros sueños" que sorprendió a Letizia. El científico cuenta en el libro su "sorpresa" por el nivel de curiosidad de la reina, una de sus mayores fans y lectora fiel.

Pero la mayor sorpresa vendría después cuando ésta le pidió, si le era posible, ir a su casa alguna vez para hablar "de las cosas" que había dicho en su conferencia a sus hijas. Y así fue cómo Otín, que de aquella vivía en Asturias, acabó con las dos hermanas de apenas 10 y 12 años hablando del sentido de la vida, de cómo entenderla mejor, de salud mental... Echó con esas citas esporádicas aproximadamente un lustro.

Angie Calero / LNE

"Me parece relevante contarlo", explica Calero a LA NUEVA ESPAÑA. "Primero, por quién es él, porque es una figura clave en el mundo de la ciencia y de la biología en España. Pero también porque su relación con Leonor dice mucho de la formación de la Princesa y de cómo sus padres se han implicado para que tengan una educación lo más abierta posible". El bioquímico contó a Calero la capacidad de "absorción" de la heredera, su extrema curiosidad, su capacidad de entendimiento y describió como "enriquecedoras" unas charlas que se acabaron en tanto que Leonor y Sofía se hicieron mayores y tuvieron sus propios compromisos y agenda.