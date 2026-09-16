Patti Smith dará un concierto durante su estancia en Asturias para recoger el Princesa de las Artes 2026

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ofrecerá el próximoi 20 de octubre un concierto gratuito en el Teatro Jovellanos de Gijón para conmemorar los 50 años de su primera actuación en España. La Fundación Princesa de Asturias informará próximamente de la disponibilidad de entradas de un acto que se enmarca en la programación de la Semana de los Premios, previa a la ceremonia de entrega de las distinciones, en el Teatro Campoamor.

Patti Smith hizo alusión al aniversario de su presentación en España el pasado mes de abril, al recibir la noticia de la concesión del Premio. Entonces comentó que esperaba «llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia, porque se da la circunstancia de que el próximo 20 de octubre se cumplirán exactamente 50 años de mi primer concierto en España».

Sobre el escenario acompañaran a la cantante y escritora estadounidense el Patti Smith Quartet, integrado por los músicos Tony Shanahan, Jesse Smith, Jackson Smith y Seb Rochford. Juntos interpretarán algunas de las canciones más representativas de la carrera de la artista, intercaladas con poemas, reflexiones personales y homenajes a sus referentes creativos.

El 20 de octubre de 1976 Smith actuó ante cinco mil personas en el Pabellón del Club Juventud de Badalona para presentar su segundo LP, "Radio Ethiopia". También tocó temas de su primer trabajo, el legendario "Horses", que había visto la luz un año antes, así como versiones de canciones de bandas como "The Velvet Underground" y "The Rolling Stones".

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En aquellos días, la prensa española habló del «primer concierto de rock’n’roll que se ha visto y oído en este país» y se refirió a Patti Smith como «energía humana pura».