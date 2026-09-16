La tormenta perfecta que hace que el pescado sea lo que más se encarece en Asturias
El precio de los productos del mar subió más de un 13% en el último año por el combustible, el calentamiento del agua y la tendencia del envasado
El pescado fresco y congelado es el producto que más ha subido en Asturias en el último año. Su precio se ha incrementado el 13,7%, por encima del 13,5% de encarecimiento que han registrado los huevos, el alimento que más había subido en la primera mitad del año.
El encarecimiento del pescado está muy vinculado a la subida de los carburantes, pero también a otros factores como el calentamiento de las aguas –que afecta a las poblaciones de especies marinas y provoca un descenso de las capturas– o a la regulación de la pesca. No obstante, organizaciones de consumidores como la OCU han destacado también otro factor que consideran determinante: la creciente tendencia de compraventa en supermercados de pescado preparado en bandejas, en el que se paga también el envase
La subida del pescado en Asturias es más llamativo si se tiene en cuenta que e l precio de los alimentos y las bebidas se incrementó de media un 2,4% en agosto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). n
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