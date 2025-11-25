Asturias pone el foco este 25N en el maltrato a las mujeres mayores

El Gobierno asturiano ha dedicado este 25N a visibilizar la violencia contra las mujeres mayores. "Ver, oír y no callar. Rompe el patrón", el lema de la campaña del Día Internacional contra la Violencia de Género, se redactó pensando en ellas y muy especialmente en María Dolores Fernández, la última víctima mortal en Asturias, asesinada a los 86 años en Laviana por su marido, de 90. La vicepresidenta y consejera de Igualdad, Gimena Llamedo, dio ayer datos escalofriantes sobre la incidencia de la violencia de género en las mujeres mayores de 65 años: a día de ayer y a lo largo de este año, 64 recurrieron a los servicios de los centros asesores de la mujer, cuatro ingresaron en casas de acogida y en el centro de crisis para víctimas de violencia sexual se atendió a una mujer de 79 años, la mayor de todas las que han acudido a él.

Gimena Llamedo se acercó ayer a la Casa del Pueblo de Oviedo, la sede de la Agrupación Municipal Sociales de Oviedo, AMSO, para dar cuenta de las políticas públicas que el Ejecutivo regional ha desarrollado y tiene en proyecto para atajar el problema de la violencia contra las mujeres. Entre esas iniciativas figura un programa piloto, en el que ya está trabajando, para intentar detectar a través del Servicio de Salud del Principado, Sespa, situaciones de maltrato y abuso en mujeres de edad avanzada. "Es poco probable que esas mujeres acudan a otros recursos, pero todas van a ir al médico", observó Llamedo. "Cuando se analizan las historias clínicas de esas víctimas descubrimos que les dolían muchas cosas", añadió, y muchas de ellas revelan una situación de maltrato, de modo que los servicios sanitarios pueden servir como detector y puerta de entrada al sistema de atención y protección. Con el mismo objetivo, el Ejecutivo regional tiene la intención de "intensificar" los servicios sociales, indicó la Vicepresidenta.

Llamedo desgranó las acciones del Ejecutivo asturiano en los últimos años para combatir la violencia de género y agradeció la buena respuesta de la ciudadanía a programas como "Coeducastur", para los escolares. "Asturias es una tierra comprometida en la lucha contra la violencia de género", reconoció la Consejera de Igualdad.