Oviedo alza la voz por todas las "mujeres que no pudieron hacerlo y por las que sobrevivieron" a su agresor: "Nuestro compromiso es erradicar la violencia"

Oviedo alza la voz por todas las mujeres que "no pueden hacerlo, por las que sobrevivieron y por las que luchan en silencio". El salón de plenos del Ayuntamiento acogió este martes el acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un momento "emotivo, especial y sencillo" que fue encabezado por el Alcalde, Alfredo Canteli, y presentado por Arantxa Nieto. "Este es un evento que nace del dolor y de la esperanza", reivindicó antes de recordar que la capital asturiana trabaja para que en un futuro cada vez más cercano, las calles carbayonas "sean lugares más seguros y dignos".

En representación de la Corporación municipal -acudieron concejales de todos los grupos menos Vox y la edil no adscrita- tomó la palabra la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, quien puso lo datos encima de la mesa. 1.333 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas desde 2023 y a lo largo de este año ya son más de treinta. Karilenia Charles González, madre de tres hijos menores de edad, fue la primera mujer asesinada este año. Le arrebataron la vida en plena calle en Sama de Langreo. Unos meses más tarde, el 26 de junio, fue localizado el cuerpo de Susana Sierra en un contenedor de Gijón. Llevaba desde mayo desaparecida. El tercer feminicidio fue María Dolores Fernández el 2 de julio. Su marido la mató tras llamar a su cuidador para anunciarle sus intenciones. Cuando llegó, ya estaba muerta. "Es responsabilidad de todos terminar con este problema social", reivindicó la edil quien también puso el foco en los fallos de seguridad en las pulseras antimaltrato. "Hay que perfeccionar los medios y las tecnologías garantizando una mayor cobertura y reforzar las redes de acompañamiento y dotar de más medios a las unidades". También pidió celebrar "las medidas existentes y protestar para que existan más".

La concejala de Economía, Leticia González; el Alcalde, Alfredo Canteli, las representantes de la Red Autonómica de las Casas de Acogida Joana Magdalena y María Corte y las miembros del Centro de la Mujer Soledad Sánchez y Cristina Calviño. / Fernando Rodríguez / LNE

Otra de sus preocupaciones pasa porque se "están perdiendo conceptos tan básicos como el respeto y la igualdad" cuando la democracia ha cumplido medio siglo. "Hay que trabajar mucho con los jóvenes los valores de respeto y de igualdad. Tenemos muchísimos recursos y hay que trabajar cada vez más en la sensibilización para que las mujeres hagan uso de ellos". Dos de ellos, son el Centro Municipal de la Mujer y de la Red autonómica de Casas de Acogida, recursos clave en la atención y recuperación de las víctimas, y que fueron galardonados durante el acto.

Las instalaciones municipales fueron creadas en 1999 para prestar atención integral a las víctimas a través de un equipo de 20 profesionales especializados en asesoramiento jurídico, intervención psicológica, apoyo social, acogida y promoción de la igualdad. Mientras tanto, la red autonómica fue consolidada en 2002 y reforzada tres años después con los pisos tutelados. "Las administraciones tenemos que trabajar juntos para trasladar una sola voz y un mensaje de apoyo, de condena y denuncia. Hemos conseguido importantísitmos avances, pero queda mucho por hacer", dijo antes de entregar el premio consistente en una réplica de la estatua de "La Regenta" de la plaza de la Catedral.

Por parte del Centro Municipal de la Mujer, recogió el premio Soledad Sánchez y Cristina Calviño. Ambas destacaron que este galardón es «un reconocimiento al trabajo silencioso y callado» que hacen con las víctimas. Joana Magdalena y María Corte fueron las representantes del Principado. «Es muy ilusionante y un placer recibir este reconocimiento».

Oviedo. Ayuntamiento. Acto institucional del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres / Fernando Rodríguez y Mario Canteli

Las acciones alrededor del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se extendieron a lo largo de la geografía carbayona. La concejalía de Deportes, liderada por Conchita Méndez, se vio obligada a suspender la marcha nórdica de los diez mil pasos por culpa de las precipitaciones y todas las participantes se juntaron en el Palacio de los Deportes. Por su parte, las Muyeres de la Escandalera instalaron cuatro lápidas en esta céntrica plaza. Una por cada mujer asesinada en Asturias. Al listado de las tres víctimas oficiales, sumaron el caso de Noelia González, que fue asesinada por su compañero de piso el 18 de agosto.