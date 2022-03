Asturias tiñe de morado Gijón por el 8-M: "Con toes y a por toes"

Al grito de "Con toes y a por toes", miles de mujeres de toda Asturias están recorriendo las calles de Gijón en la manifestación organizada por la Plataforma Asturies Feminista 8M. Aún sin datos oficiales de la participación, han asegurado que se ha recuperado una afluencia previa al covid-19.

En Asamblea Feminista Asturiana, Celia Acuña ha apuntado que "es una reivindicación necesaria, no podemos quedarnos en casa cuando aún no se ha alcanzado la igualdad real". Marcos Torre, que acude de forma particular, ha señalado que "el feminismo no puede dejar a un lado a las mujeres trans, no podemos apostar por un feminismo excluyente". En la plaza del Humedal un gran globo aerostático recibía a las participantes en la marcha: "Vamos a petar Xixón", coreaban las asistentes.

Entre la salida y la llegada, fueron muchas las que portaron carteles y alzaron la voz. "La que nos han quitado durante tanto tiempo, con la que no nos han dejado hacer nuestra historia", han señalado las amigas Alba Fernández, Sofía García, Aleida González. Giselle González, representante de los vecinos de El Coto, ha señalado la "satisfacción de verse de nuevo en las calles. Tenemos que gritar en las calles una vez al año, nuestra lucha es diaria".

"Y todavía hay gente que no lo entiende todavía", ha clamado Julia de la Rosa, junto a sus amigas Yaiza Graña, Nerea Fernández y Carlota González. Desde Avilés, todos los años sin faltar salvo durante la suspensión por el covid-19.

Asturias, volcada con el 8-M

A la manifestación de Gijón le han precedido concentraciones en prácticamente todos los concejos de Asturias. Las movilizaciones más multitudinarias estuvieron en Oviedo, Avilés y Gijón. En las tres grandes localidades hubo concentraciones en las que se gritó para defender el papel y el lugar que merece la mujer en todos los ámbitos. Erradicar la violencia de género, acabar con la brecha salarial y dignificar el empleo relacionado con los cuidados fueron algunas de las principales reivindicaciones.