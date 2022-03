Con ese dictamen, mi abuela saldaba en el pueblo la conversación cuando la interrogaban sobre el pluriempleo de atender el ganado, la casa, la huerta, vender (lo casi nunca sobrante) en el mercado, y acoger la retahíla de nietos que aterrizábamos en el verano. “Es cuestión de organizarse”, oía decir serena a mi madre en la ciudad, dando por finalizada la retahíla quejumbrosa de alguien con múltiples quehaceres.

“Es cuestión de organizarse”, me oigo decir a quien me interroga sobre la multiplicidad de ser mujer, esposa, madre, amiga, empresaria, colaboradora en entidades y un largo etcétera. Y una acaba pensando que eso de organizarse, más que una acción, debe ser una habilidad que tras tantas generaciones las mujeres llevamos en el ADN y nos sale natural. Y lo hacemos bien. Organizamos la casa, la despensa, los deberes, las prioridades en el trabajo, la gestión –propia o de la empresa–, las quedadas con las amigas, los cumples de los hijos, la lista de Reyes, las comidas familiares… Y, observad: organizamos con y para los demás, sobre todo cuando toca cuidar a nuestros mayores. Cruzamos del interés particular al interés general con la facilidad de quien abre una puerta y sale a la calle. Hacemos lo global nuestro.

Emprendemos cada día con la entereza que dan siglos de adaptación a situaciones adversas de las que hemos conseguido salir airosas. La misma que permitirá en este momento a mujeres en situaciones mucho más dramáticas que las nuestras seguir viviendo. Esa teoría que describe nuestro cerebro femenino, considerado más complejo en sus procesos de combinar razones, emociones, sentimientos y tantas cosas más, igual es la explicación de que, además de todas esas conexiones improbables, salgan soluciones más ingeniosas. También somos solidarias entre nosotras: en nuestro móvil hay más de un grupo de soporte de amigas, de comadres, de otras mujeres apoyando y acompañando en el camino de cada cual.

Innovar, emprender, resiliencia, sororidad… nuevos términos para viejas actitudes y habilidades. No se me ocurre defender las causas que, durante años, cultural y socialmente, nos han llevado a incrementar y afilar esas capacidades. Pero dado que las tenemos, sepamos aprovecharlas, sacudamos el polvo de la baja autoestima que a veces las apaga y llevémoslas a todos los ámbitos personales y profesionales de nuestra vida, porque la sociedad no se puede permitir que toda esa riqueza quede al margen.

El 8 de Marzo conmemoramos la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas. Y esto nos lleva a estimular en nuestro entorno el seguir haciendo lo que se nos da bien: organizar y organizarnos en esa pluralidad de agrupaciones que son –feliz consecuencia– multiculturales y diversas en intereses, edades, expectativas, perfiles profesionales y económicos.

Bienvenidas todas, porque nuestra habilidad para enhebrar el interés particular y el interés general teje la mejor red que nos sustenta; suma y desarrolla nuestra personalidad individual y de conjunto; contribuye a la sociedad de la que formamos parte con la convicción de que el camino es más fácil y justo si avanzamos todas juntas.

#avanzamosjuntas es también el hastag de Mujeres de Empresa, red de autónomas, empresarias y profesionales de Asturias que precisamente hoy celebra su primer año de constitución, aunque la idea surgió tiempo antes, en plena pandemia: fue una escuela dura para todas, reveló debilidades y también habilidades, que en MdE se resolvieron en una asociación que quiere construir y compartir con otras mujeres ideas y ganas de emprender en la región, a la par que fortalecer los negocios ya existentes.

Un camino de encuentros, formación, proyectos, actividades, consultas, reuniones, presentaciones… añadido al día a día personal y profesional. “¿Y cómo os arregláis?”, preguntará alguien. ¿Qué vamos a responder estas más de cincuenta asociadas de Mujeres de Empresa? Que es cuestión de organizarse.