Las tres empresarias que abordaron este lunes la brecha de género que sufren las mujeres que se deciden a emprender –Arancha Uría, Isabel Santos y Paula Queipo– coinciden en que ninguna de ellas considera que se lo han puesto más difícil solo por el hecho de ser mujeres, aunque sí reconocen que han tenido que romper algunas barreras y enfrentarse a algunos prejuicios. Todas son optimistas y tienen la esperanza de que, tal y como está evolucionado la sociedad, “en treinta años este debate será innecesario”. “Confío en que cuando mis hijas lleguen a mi edad ya no estemos hablando de esto”, dice Isabel Santos, socia y directora de la empresa Táctica TIC, así como vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y vocal de FADE.

Estas emprendedoras. que dialogaron este lunes en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, desarrollan su labor empresarial en el sector tecnológico, en el que aún falta un trecho por recorrer hasta alcanzar la igualdad. Arancha Uría, CEO y directora de Uriaxait, pone un ejemplo: “A nadie le extraña que una mujer de 46 años ponga una panadería, pero en el ámbito tecnológico sí que te miran con extrañeza”. Isabel Santos lo corrobora: “Sí que todavía sorprende que una mujer lidere una reunión, pero eso dura los cinco primeros minutos”. Y es que, resume Paula Queipo, de la empresa Idonial Centro Tecnológico, “se nos tenía olvidadas, pero creo que vamos por el buen camino”. Un camino que, coinciden, solo tiene una salida: “Es cuestión de tiempo que haya más mujeres emprendiendo en el sector tecnológico”.

Otro aspecto que resulta clave y en el que también consideran que queda mucho por hacer es en el de la conciliación. Paula Queipo pone como ejemplo Finlandia, país en el que estuvo viviendo tres años: “Allí todo el mundo lo tiene asumido y eso permite que ser madre no sea una barrera”. Algo que, considera, se tiene que extender a sociedades como la asturiana, con problemas de natalidad: “O buscamos un equilibrio o no vamos a solucionar este problema”. Isabel Santos, por su parte, incide en que esa conciliación tiene que ser asumida como algo simétrico: “La conciliación tiene que ser de ambos, si yo paro tú paras, tenemos que conseguir que eso cale en la sociedad y creo que está empezando a hacerlo”. Para Arancha Uría es una cuestión de “prioridades”. La CEO de Uriaxait, sin embargo, habló de otro aspecto que le preocupa: “Estamos avanzando en el tema de la conciliación, pero otro tema que me chirría es el de la edad; cuando se habla de fundar un startup o de apoyar a alguien que decide hacerlo siempre se habla de jóvenes y empieza a ser una losa porque, cuando los hijos empiezan a tener una edad es cuando más puedes dedicarte a tus negocios y te encuentras que al parecer emprender es solo para jóvenes”.

Otro aspecto en el que estuvieron de acuerdo las tres ponentes es en que “merece la pena”. Al menos para ellas sacar adelante un proyecto, trabajar para sí mismas, aunque sea con un enorme sacrificio y “haciendo malabarismos” es algo que no cambiarían por nada. Paula Queipo lo tiene claro: “Si tienes unas metas, ¿por qué no?”. Isabel Santos, por su parte, lo vive con entusiasmo: “Disfruto cada día con lo que hago”. Para Arancha Uría es “una cuestión de responsabilidad, de ser dueña de tu propia vida, no me imagino la vida de otra manera”. Por último, la fundadora de Uriaxait puso un ejemplo de las cosas que se ha encontrado en su trayectoria: “Una vez fui a pedir financiación para un proyecto, que era de un presupuesto moderado, inferior a otros que también habían ido a pedir financiación con una respuesta diferente, y me dijeron que era muy ambiciosa, que no tenía dinero y que no tenía nada que hacer”.