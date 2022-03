“La pobreza extrema afecta al 18% de mujeres con discapacidad”

La mujer con discapacidad sufre una doble o múltiple discriminación y una mayor vulnerabilidad, no solo respecto al resto de la población, sino también respecto a un hombre con discapacidad. Las dificultades se acrecientan si se trata de una discapacidad intelectual. Esta es la denuncia que realiza Patricia Solís García, doctora en Psicología, que ayer ofreció una conferencia organizada por la Asociación Cultural La Serrana, en la que dio visibilidad a la problemática de estas mujeres.

–¿Tienen visibilidad social las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad?

–Muy poca, y el 8M es una gran oportunidad para visibilizar no solo sus dificultades, sino también su enorme vulnerabilidad. La discriminación que sufren es de todo tipo, empezando por la invisibilidad del colectivo, y ya si se habla de la población adulta, todos los indicadores son peores que en el caso de los hombres, tanto formativos como laborales.

–¿Cuántas personas con discapacidad están registradas?

–El INE (Instituto Nacional de Estadística) no actualiza los datos desde 2008, pero acaba de anunciar que lo hará en abril. Habrá que esperar. En cualquier caso, el total de personas con discapacidad registradas en 2008 en España eran 4.117.312, de las que el 58% eran mujeres.

–Hablan ustedes de una escuela inclusiva, que no integradora.

–Es fundamental trabajar en la inclusión con la población infantil. Ahora hay una identificación más temprana de una discapacidad y los más pequeños se acostumbran a la discapacidad y la interiorizan rápido: la normalizan. La discapacidad está en la mirada del otro. Una escuela no inclusiva lo que hace es segregar a la persona, y cuando llega a la veintena es muy difícil que pueda optar a una empresa y una vida normalizada.

–La legislación obliga a reservar empleos para personas discapacitadas.

–Los indicadores señalan que, por cada cuatro empleos que se crean para personas con discapacidad, solo uno va a ser para una mujer, y el contrato no será indefinido. Los hombres tienen más facilidades. Esta situación influye en la pobreza. El 18,3% de las mujeres con discapacidad están en situación de pobreza extrema, una tasa que triplica a la población sin discapacidad, y que es superior a la de hombres con discapacidad, que es del 11%. No acceder a un empleo bien remunerado, temporal y por horas, influye también a la hora de recibir una pensión. Los ingresos de la mayoría son pensiones no contributivas, bajas y sin opción a que pueda ser compatible con otras, que es por lo que estamos luchando ahora.

–Las mujeres, en general, tienen peores empleos, peor remunerados, por horas y con contratos temporales. ¿La pandemia aún ha endurecido más las condiciones para las que sufren una discapacidad?

–En momento convulsos de crisis económica y social, si falla el sistema de empleo, las primeras afectadas son las mujeres con alguna discapacidad. Si es física, la padecen, pero la discriminación es todavía mucho mayor si es intelectual.

–Las empresas que contratan a personas con discapacidad tienen beneficios fiscales.

–Sí, pero optan por las que tienen una discapacidad física y leve. Una persona con lesión medular, con discapacidad visual o auditiva puede realizar cantidad de ocupaciones. Pero cuando se trata de una incapacidad intelectual, las cosas se complican, porque enfocamos mal. Estas personas son muy metódicas, y si se sabe aprovechar sus puntos fuertes, darles trabajo es un beneficio para toda la sociedad. El problema es que son pocas las mujeres con discapacidad cognitiva que se presentan a un trabajo, y muchas menos las que lo consiguen.

–¿Usted detecta que se ha avanzado?

–Sí, sobre todo desde el punto de vista legislativo. Es cierto que en los últimos años hemos avanzado, pero la sociedad lo hace muy lentamente.