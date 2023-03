Cuando Candy Vicente se hizo policía no tenía ni dónde cambiarse

Cándida Vicente Templado, a la que todos conocen como Candy, tenía alma de policía muchísimo antes de plantearse que quería dedicarse a perseguir a los malos. "Cuando estaba haciendo la EGB en el colegio Palacio Valdés de Avilés nos hacían test y siempre salía que apuntaba a policía, guardia civil o enfermera", comenta. Hoy, a sus 54 años, acumula unos 30 de carrera en la Policía Nacional, donde se ganó el título de pionera en muchos cargos. El último, hace apenas dos meses, cuando se convirtió en la primera mujer en acceder al cargo de jefa de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional en Asturias.

"Siempre tuve mucha curiosidad y ganas de ayudar a las personas", explica esta avilesina de nacimiento y sierense –vecina de Hevia– de adopción, cuya carrera en el cuerpo comenzó de manera inesperada. Recién obtuvo en Oviedo el título de graduada social, Candy decidió ingresar en la academia para preparar las oposiciones. Las prácticas la llevaron a la Comisaría de Getafe, un lugar en el que se topó con un mundo apasionante, aunque a la vez pensado para los hombres. "No había vestuario femenino y tenía que cambiarme en un baño o donde hiciera falta; luego ya todo fue a mejor", relata al echar la vista atrás hacia unos tiempos en los que, aunque ya había féminas en la Policía, en las comisarías locales brillaban por su ausencia.

"Nunca me discriminaron por ser mujer, pero eso no quiere decir que no ocurra"

Su primera experiencia en prácticas le descubrió a la entonces opositora cómo enfrentarse con la cara más amarga de su trabajo. "Nunca se me olvidará cuando tuve que comunicar a una madre la muerte de su hijo por sobredosis. Fue de los momentos más duros, por ser el primero", admite, para, seguidamente, rememorar otro episodio que dejó huella: "Me costó mucho entrevistar a dos niñas, de 10 y 12 años, que habían sido agredidas sexualmente por su abuelo".

Apenas tres años después de enrolarse en la academia aprobó la oposición y tuvo como primer destino Valencia. Allí formó parte de las radiopatrullas. "Era un mundo, una ciudad grande en la que tenías que actuar rápido y de manera efectiva. Llegaba la primera a los sitios y lo que hiciera sabía que era determinante para la investigación", explica.

En 1997 obtiene la plaza de inspectora y se le encomienda dirigir las investigaciones de la Comisaría de Santa Coloma de Gramanet, constituyendo un nuevo hito femenino en tierras catalanas. "Era una Comisaría pequeña en la que hacías de todo porque no había un único equipo", apunta.

En tierras catalanas formó su propia familia. Se casó con otro policía y allí nacería la primera de sus dos hijas. "Lo mismo estaba al frente de casos de atracos que de agresiones sexuales o casos de violencia de género, pero pude conciliar", describe sobre un periodo de cuatro años que fue para ella "inolvidable".

"Recuerdo ser jefa de prensa y atender el móvil mientras bañaba a mi hija con la otra mano"

Cuando menos lo imaginaba, una convocatoria de plazas para Asturias le permitió volver a la tierra: "Llevaban muchos años sin salir así que había muchos pretendientes, pero tuve la suerte de aprobar". Fue entonces cuando se instaló con su marido y su hija en Siero. "Veníamos de una gran ciudad como Barcelona y queríamos un sitio apartado de la zona urbana". Recién aterrizada en la Jefatura Superior de Asturias, en 2001, se dedicó a investigar delitos económicos y tecnológicos, teniendo que enfrentarse a los crecientes casos de pornografía infantil, pasando posteriormente al servicio de atención a la familia, donde ya había muchas mujeres agentes, y dando el salto a una nueva aventura a mediados de la primera década de los años 2000. "Asumí la portavocía de la Jefatura y todo lo relativo a la comunicación sin tener mucha idea de lo que me iba a encontrar", reconoce al revisar unos tiempos en los que el teléfono ardía. "Recuerdo estar bañando a mi segunda hija recién nacida y, al mismo tiempo, atendiendo llamadas de la prensa", indica, dejando claro que tuvo en sus padres y su pareja grandes apoyos. "Mi marido y yo nunca tuvimos necesidad de repartir tareas, cada uno hacíamos lo que podía en el tiempo en que podíamos", asegura.

Inició así una etapa de casi una década, siendo la primera mujer en poner cara y voz a la Jefatura de Asturias. "Me hizo ilusión que, a partir de entonces, empezó a haber muchas compañeras encargándose de la comunicación en otras comisarías", reflexiona. Siguió otro período como delegada de formación, hasta 2018, cuando dio el salto a la dirección de la Policía Científica. "Salió una plaza, me nombraron número dos y hace un par de meses me nombraron jefa", puntualiza al hablar sobre su último y más importante ascenso.

En estos momentos dirige un equipo de 17 personas. De ella dependen los encargados de los servicios de inspección ocular, análisis de huellas dactilares, balística, documental y revisión de firmas. "Además tengo que coordinar las investigaciones del resto de comisarías asturianas, salvo la de Gijón". Así que su día que arranca a la siete de la mañana y termina en el mejor de los casos a las tres o cuatro de la tarde. "Un par de días a la semana también vengo después de comer", confiesa.

Candy, que actualmente está nominada al premio "Mujer Sierense del Año", dice no haberse topado con ningún techo de cristal que la frenara: "Nunca me discriminaron, pero eso no quiere decir que no lo hicieran con otras compañeras". Reivindica a la Policía Nacional como el primer cuerpo en abrirse a las mujeres, y se muestra optimista con lo que está por venir en cuanto a igualdad. "Hemos avanzado muchísimo y seguramente que lo seguiremos haciendo", concluye la responsable de las principales investigaciones policiales de Asturias.