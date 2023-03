"Por difícil que sea, las distintas perspectivas del feminismo deben hablar entre sí; son compatibles"

Isabel Carrera Suárez (Villaviciosa, 1955) es catedrática de Filología Inglesa, líder del grupo de investigación "Intersecciones" y, desde hace unos meses, directora del Instituto Universitario en Género y Diversidad. Aunque la idea de crear un centro dedicado a los estudios feministas viene de muy atrás, no fue hasta el año pasado cuando Carrera y otras profesoras lograron constituirlo de forma oficial. El Instituto engloba a más de 30 investigadoras (la mayoría son mujeres) y a un centenar de estudiantes, principalmente de las Ciencias Sociales y las Humanidades. El reto ahora es crecer y traspasar fronteras, entrando en nuevos ámbitos.

–¿La Universidad de Oviedo es feminista?

–Yo creo que sí, por lo menos lo intenta. No todo el mundo que está en la Universidad de Oviedo es feminista, pero vamos mejorando. La Unidad de Igualdad está trabajando mucho por ello; también los sindicatos, los estudiantes y mucho profesorado.

–¿En qué momento decidió dirigir su carrera investigadora hacia los estudios feministas?

–Cuando empecé con la tesis doctoral a finales de los años 80. Yo creo que siempre tuve un sentimiento feminista y, de hecho, fui activista, sobre todo durante mi estancia en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Cuento anecdóticamente que en la tesina –anterior al doctorado– abordé la literatura escocesa y parecía que solo había autores hombres. Y hombres solo saqué. Cuando me paré a pensarlo, decidí compensarlo con la tesis doctoral, que fue sobre autoras del siglo XX en lengua inglesa. A partir de ahí, mi investigación en este campo creció. Había mucho por hacer.

–¿Cómo han evolucionado los estudios feministas en Asturias?

–Mi tesis no sé si fue la primera feminista, pero sí de las primeras. La presenté en el año 88. En aquel tiempo todavía había que defender por hacer una tesis feminista, aunque el tribunal, tengo que decirlo, me trató muy bien. Era todavía algo excepcional. Incluso compañeras que estuvieron en la lucha feminista y que luego fueron grandes investigadoras en este ámbito no habían hecho la tesis sobre esta temática. Les pasó un poco lo mismo que a mí con la tesina. Ahora mismo, en cambio, hay un gran desarrollo, sobre todo en Ciencias Sociales y Humanidades, pero también nos vamos incorporando a otros ámbitos, como las Ciencias de la Salud. A nivel de estudios, empezamos dando cursos de verano, algunas conferencias... Hasta que iniciamos el programa de doctorado –hoy hay más de 60 estudiantes– tras varios intentos; costó. Después seguimos con dos másteres, uno de ellos Erasmus Mundus –que suman entre 30 y 35 alumnas– y se fueron incorporando asignaturas en grados. Por ejemplo, en Filología Inglesa, Historia, Sociología...

–¿Sería necesario que el género entrase en otro tipo de carreras?

–Sí. Hay muchos cursos de formación de cómo incorporar el género a la investigación o la enseñanza. Sin embargo, asignatura como tal no la hay en todas las titulaciones. Se intentó con Bolonia, pero al final nada. Aún más importante que eso es que se vaya incorporando la perspectiva de género a todos los ámbitos del saber y que se vaya entendiendo que es una parte integral del conocimiento. Esto empieza a ocurrir en la investigación y, por ejemplo, los programas europeos exigen que cualquier proyecto que se solicite tenga en cuenta la perspectiva de género. Aunque vaya lento, tengo esperanza en que esto se vaya incorporación a los programas educativos.

–¿Habría que crear un grado específico de género?

–Fue una posibilidad que se contempló para todo el país. Finalmente, hubo algún caso suelto, pero creo que ahora mismo ya desaparecieron todos. Sí existen en otros países, como Holanda y Reino Unido, aunque no es algo generalizado en Europa. No podemos descartarlo para un futuro.

–¿La investigación que se hace en Asturias en el campo del feminismo despunta a nivel internacional?

–Somos grupos con muchas relaciones internacionales, con altísimas calificaciones de la Aneca y que estamos en proyectos nacionales y europeos. También nos hace muy felices que tenemos una generación joven muy activa, muy comprometida, muy competente y muy bien preparada. Muchas de nuestras egresadas ya están trabajando en otras universidades de España y de Europa, además de en la nuestra. Esto nos anima mucho, porque vemos que hay futuro.

–¿Un ejemplo de proyecto en marcha?

–En el grupo Intersecciones, que yo lidero, el proyecto nacional que tenemos es sobre las distintas formas de la solidaridad. Se trata de analizar cómo las distintas formas artísticas contribuyen a crear solidaridad en distintos países del mundo. Hablamos del artivismo, que es un activismo a través del arte. Y el proyecto europeo es más literario, sobre la literatura transnacional europea. Son autoras que traspasan las fronteras nacionales en el sentido de que han emigrado o que escriben entre varias culturas.

–¿Su autora favorita?

–Es una pregunta para la que no tengo respuesta. Tengo una lista muy larga... Pero sí me da mucha pena que, cuando se hacen estas listas sobre las autoras del siglo o del año, quedan fuera muchas que son muy buenas. El caso de Zadie Smith, que es muy muy buena y parece que solo se le menciona cuando hablamos de autoras negras.

–¿Para qué le servirá a Asturias tener un Instituto Universitario en Género y Diversidad?

–Servirá para aglutinar a más personas, para visibilizar la investigación sobre el feminismo y el género... Lleva la palabra "diversidad" en su nombre porque hay una diversidad de perspectivas sobre el feminismo, que además son compatibles y deben hablar entre sí. No queremos entrar en batallas partidistas, como a veces ocurre en la política; lo que queremos es investigar en profundidad los asuntos que competen a las mujeres, a la igualdad, al género sin que haya ningún condicionamiento de ese tipo. El diálogo será todo lo complicado que haga falta, pero hay que establecer diálogos continuos. Porque, además, son muy interesantes. Nos hacen pensar cómo podemos mejorar el mundo desde la perspectiva de género. Queremos buscar la verdad y lo mejor para la mujer. Por otro lado, el hecho de que el Instituto sea una institución nos da ciertas ventajas, por ejemplo, yo estoy en el Consejo de Gobierno como representante de este centro.

–¿Todavía hay mucho que investigar en el terreno feminista?

–Muchísimo, yo animo a todo el mundo a hacerlo. Este año, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Oviedo dedica el 8M a las mujeres en el deporte. Ahí está por investigar casi todo. Si encima va haber una titulación de este tipo en Asturias –el grado de Ciencias y la Actividad Física del Deporte para el curso 2024/25–, ahí tenemos muchas posibilidades. También hay muchísimo por hacer en Ciencias de la Salud. Hay muy buena investigación internacional, aunque a veces no se le hace caso. Es un campo enorme. Además, como la sociedad va cambiando tenemos que ir modificando nuestra perspectiva. Han surgido otros problemas, como las redes sociales, la forma en la que los jóvenes perciben la sexualidad...

–¿Cómo van a llegar esas nuevas áreas?

–Iremos poco a poco, porque tiene que ser algo voluntario. Ya tenemos alguna relación establecida, porque a veces esas fronteras disciplinarias, que en España son más fuertes que en otros países, se cruzan. Hablo por ejemplo de las Humanidades médicas o ambientales. Normalmente los estudios feministas empiezan así: con una o dos personas que lanzan y que luego lo van extendiendo en su área, departamento, centro. Yo espero que esto vaya sucediendo poco a poco.

–¿Se podría entrar en la Ingeniería?

–También. Cuando piensas en estudios sobre la ergonomía, la arquitectura o el diseño de ciudades es absolutamente fundamental tener en cuenta el género. Además, está demostrado que cuanto más variado sea un grupo mejor serán los resultados, porque aportan visiones y conocimiento diferentes.

–¿El caso de la "Manada" disparó el interés por estos estudios?

–El hecho de que haya un diálogo público sobre estos temas es importante. Aquellos años en los que el feminismo parecía de una generación pasada ya son historia. Ahora se ve que hay que cambiar en el día a día. Hay casos terribles, que antes quedaban ocultos, a veces por vergüenza o porque no se tenía ninguna esperanza en la justicia. Aunque todavía hay decisiones judiciales que dejan mucho que desear o la propia víctima de la "Manada" que sufrió que la delatasen. Pero todo esto ha hecho que sea más aceptable. Se discuten más los temas. No es fácil elaborar una ley que blinde derechos y que no perjudique a nadie como tampoco es fácil acabar con la violencia de género. Esto motiva a las alumnas y los alumnos a venir al máster.