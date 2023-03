Ewelina apagó el fuego de la desigualdad en Gijón: se hizo bombera cuando no las había visto "ni en los dibujos animados"

La historia de Ewelina Joanna Niwelt comienza con un violín y acaba en un camión de bomberos. Es hija de una arpista y un violinista que se desplazó desde Polonia a Asturias para trabajar en la Orquesta Sinfónica de forma temporal y acabó fijando su residencia en el Principado. Con estos mimbres parecía que el futuro de esa niña de profundos ojos azules que llegó a Oviedo sin saber ni una palabra de español ya estaba escrito. Todo cambió al llegar la adolescencia. Y antes de llegar a la mayoría de edad su carrera en la música se detuvo en seco. "Me gustaba y se me acabó dando bien a base de horas, pero mi estilo de vida es más al aire libre".

En octavo de violín, después de haber sacado todos los cursos previos con matrícula de honor, llegó el suspenso y empezó a replantearse su vida. Aún así, "me matriculé en noveno; pero no fui. Y tenía un nivel muy alto", recalca.

Su vida hasta entonces había girado en torno a las clases en el instituto, las aulas del conservatorio y la práctica de violín. Pero el deporte se cruzó en su camino. "Me apunté al gimnasio con mi madre y empecé haciendo aeróbic, luego pasé a las pesas y al final acabé corriendo. Unos chavales que trabajaban de bomberos en la empresa Du Pont y estaban opositando me animaron a hacer las pruebas. Yo no conocía personalmente a ninguna bombera, ni siquiera la había visto en dibujos animados", explica riendo. "Necesitamos referentes porque está comprobado que en la vida aprendemos por imitación, caminamos porque vemos a otros caminar, si no gatearíamos", añade.

La disciplina de sus años como violinista le dio las armas necesarias para enfrentarse a las pruebas de bombero. "Opositar es muy exigente, cuando superas una fase crees que ya estás dentro y todavía te queda otra parte. A nivel psicológico te exige tanta constancia que es habitual soñar con que te tienes que volver a examinar, aunque haya pasado mucho tiempo", avisa.

La familia de Ewelina acogió con preocupación la noticia de que su hija mayor iba a cambiar los acordes del violín por la sirena del camión de bomberos. "Mis padres, como todos, quieren proteger a sus hijos y tienen miedo de que nos pase algo, tanto a mí como a mi hermano que es Guardia Civil".

Tras una experiencia fallida en en las pruebas para la plantilla del Principado decidió probar suerte en Gijón. "Soy la prueba viviente de que, si se quiere, se puede; a mi me costó, pero igual que a mis compañeros. Si no sale a la primera, saldrá a la segunda, pero hay que ir a por todas hasta el final. Siempre hay que tener una meta y perseguirla", sostiene.

El 8 de marzo de 2009, día del patrón de los bomberos, entró por primera vez en en el parque de Roces como miembro de la plantilla. "Fue un día muy especial porque me acompañó mi padre", recuerda. "Yo aquí vine a ser bombero y, como tal, me respetan desde el primer día pero es verdad que en la calle muchos se soprendían y reaccionaban con alegría al verme".

Su experiencia en estos catorce años no ha podido ser más satistactoria en lo que respecta a sus compañeros. "Conmigo fueron espontáneos a pesar del primer shock. Nuestras guardias son muy largas y tu personalidad acaba saliendo, no puedes mantener la careta todo ese tiempo".

Ewelina encontró en la plantilla una familia con la que comparte los buenos y los malos momentos. "Mi padre falleció hace unos meses y me enteré de su muerte cuando estaba de turno. La relación con los compañeros es una de las cosas más bonitas de esta profesión, me he encontrado a gente muy sensible. Fueron ellos los que me animaron a volver a tocar porque durante años mi relación con el violín fue competitiva, para ser la mejor violinista; ahora veo lo que arropa en el dolor. Es bueno vivir el dolor para pasar los momentos difíciles...", reflexiona.

"La maternidad es exigente pero aprendes mucho"

El tiempo libre que le dejan las guardias lo dedica en exclusiva a sus hijos, la gran prioridad en su vida. "La maternidad es exigente pero aprendes mucho. Para mí ser madre es estar el máximo tiempo con los niños, ellos necesitan a sus madres y es el mayor regalo. En los bomberos hay muchos hombres con mujeres que trabajan y hacen de padre-madre, me ha gustado mucho descubrir ese sentimiento entre mis compañeros".

En los últimos años otras dos mujeres se han incorporado como interinas a la plantilla de Gijón. "Lo bueno de las nuevas generaciones que llegan al servicio –defiende Ewelina Niwelt–, está en que llegan cargadas de energía y eso es algo que te recuerda tus inicios. En épocas de mi vida he querido correr más de lo que podía y sus consecuencias me trajo, es vital empezar a ver todo lo bonito que nos envuelve y sentir gratitud por el hecho de respirar. Yo estoy aprendiendo a valorar otras cosas, a mi me gustaría dar las gracias a mis compañeros, a las limpiadoras con las que compartimos vestuario y a las personas que ponen corazón en lo que hacen". Ella, gracias a su corazón y su alma, abrió hueco para las mujeres donde no lo había.