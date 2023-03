María José Tarrío, primera guarda del medio natural: "Me preguntaron si llevaría falda o pantalón"

Supo que sería difícil desde el primer día. El hombre que la estaba midiendo para encargarle el uniforme, le espetó: "Tus superiores me han dicho que puedes escoger; puedes ponerte falda o pantalón". Nada grave, si no fuera porque ella había conseguido una plaza como guarda del medio natural del Principado de Asturias –el cuerpo encargado de velar y proteger los espacios naturales en la región–. La propuesta de llevar falda, por tanto, ponía en duda que ella pudiera hacer el mismo trabajo que sus compañeros hombres. Le dolió, pero siguió adelante. Todos los días demostrando, todos los días "rompiendo techos". Esta es la historia de María José Tarrío, la primera guarda del medio natural del Principado de Asturias.

Es su historia pero, aclara en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, su testimonio cuenta también con las aportaciones de otras compañeras en el cuerpo de agentes naturales. Cuando a María José le preguntaron si quería falda o pantalón, era el año 1989. Ella había preparado la oposición con ganas: "Conocí a un guarda y, como me gustaba tanto el monte, me propuso que me presentara. Me pasó algún temario, me ayudó con las pruebas físicas; y lo conseguí". Reconoce que, en un primer momento, tuvo la sensación "de que no sabían muy bien qué hacer conmigo".

Fue destinada a Arriondas. Allí, "un guarda de edad" la recibió y la acompañó los primeros días. "Esto era algo común cuando se incorporaba un nuevo agente", aclara Tarrío. Fue con él a dos cacerías y, luego, empezó a ir sola. Afirma, ahora entre risas, que las cuadrillas le preguntaban: "¿Dónde está el guarda?". Cuando respondía que era ella, quedaban estupefactos: "No nos tomes el pelo", le replicaron alguna vez. Algunos pensaban que era la sobrina del guarda.

"Cada vez pasa menos, aunque todavía ahora nos vemos en situaciones parecidas". Como cuando alguien llama a la oficina para hablar con un agente del medio natural. "Si responde una mujer, a veces, nos insisten en hablar con el guarda. Piensan que somos una mujer que se dedica a hacer papeles. Esto ocurría, y a veces aún ocurre, incluso viéndote uniformada", apunta Tarrío.

Y hablando de uniformes, aunque el tema de la falda quedó superado, la ropa en la guardería del medio natural fue una batalla ganada por las mujeres. Explica María José Tarrío que "hasta hace relativamente poco, teníamos que vestirnos con ropa de hombre. Solo había uniformes masculinos". Esto suponía mucha incomodidad para las agentes y una mala imagen. En 2015 se publicó la Resolución de Uniformidad y Equipamiento de la Guardería del Medio Natural, que incluye la ropa para mujer. Pero, inicialmente, no estaba previsto que se contemplara y las guardas tuvieron que movilizarse ante la Adminsitración regional.

Aquella reclamación de la ropa fue vista, durante años, como coquetería. "Parecía que lo pedíamos para estar guapas". Porque queda "cierto poso" de machismo. Ahora, en lo que más lo notan es "en una especie de paternalismo con nosotras". Algunos hombres con los que se encuentran en el día a día –no sus compañeros–, les retiran los espinos del camino. O les dicen: "Cuidado, pasa por aquí para no caer". "Es como si creyeran que nos vamos a romper".

Siguen siendo pocas mujeres, menos del diez por ciento en el total de efectivos de Asturias. "Animo a todas las que les guste el monte a que se presenten. Es un trabajo muy bonito, estar en la naturaleza y el ambiente de compañerismo que teneemos lo compensan todo". Habla la experiencia, porque lejos queda aquella novata a la que le preguntaron si quería llevar falda. María José Tarrío lleva ya más de tres décadas en la guardería, en distintos puestos. Actualmente, es responsable del área forestal en Ponga. Recuerda, a veces, lo que le dijo un hombre al poco de llegar: "No creo que una mujer pueda ser guarda, pero reconozco que tienes valor al intentarlo". Le ha demostrado, cada día, que se equivocaba.