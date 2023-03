La primera profesora de Minas no está en la orla del año en que hizo historia

Nunca se sabe dónde pueden reconocerse dos grandes mujeres. María del Pilar Carmen Pérez-Cepeda y Bermúdez de Castro se vio un día reflejada en una frase de Lola Flores. "Si yo me hubiera ‘casao’ antes, no hubiera llegado hasta aquí", afirmaba La Faraona. María del Pilar asegura que ella rechazó siempre la idea de pasar por el altar, en aquellos matrimonios de antes que ella sentía como ponerse un corsé. "Yo tenía otros sueños, otros planes. Nunca quise ponerme un velo y luego llenarme de niños". Fuerte e independiente, en 1984 se convirtió en la primera mujer profesora en la Escuela Técnica de Mieres. Al final de este curso se jubilará.

María del Pilar Carmen es la mayor de seis hermanos. Por eso lleva el nombre de sus dos abuelas. Su padre era médico militar –Coronel de Sanidad–, trasladado de Madrid a Asturias. Ella no quería seguir sus pasos: "Pienso que, para la medicina, hay que tener una vocación enorme, inmensa". Solo uno de sus hermanos hizo esa carrera. El resto, abogados. "A mí el derecho me resultaba muy árido", precisa.

"En el área de investigación miraban si eras guapa o fea, era terrible"

Soñaba con ser ingeniera de Montes. Pero no pudo ser. "Mi madre me dijo que no se podía, que éramos muchos hermanos y no podía ir fuera a estudiar. Así que opté por Ingeniería de Minas". A su padre, al principio, aquella deriva no le hizo mucha gracia. Fue su abuelo, nacido a principios del siglo pasado, el que más la apoyó: "Le encantaba la idea de tener una nieta ingeniera". Y la tuvo. A los 27 años terminó la carrera de Minas: "Éramos muy pocas mujeres, también en el Preu (la prueba de acceso a la Universidad en los setenta, similar a la EBAU actual) éramos muy privilegiadas".

Igualmente fue de las únicas mujeres en el Instituto Nacional del Carbón (Incar), donde hizo el doctorado. Investigó la combustión de carbón en térmicas de toda España. "José Ramón García-Conde Ceñal (entonces director del Incar) fue una persona encantadora, el que más me ayudó", sostiene. También la acogió de buen talante José Manuel Cardín.

Lo curioso es que fueron años más fáciles que los que siguieron; afirma que era "impensable" que una mujer se dedicara a la investigación: "Era un mundo mucho más cerrado", reconoce. Además, añade, "se miraba si eras guapa o fea, era terrible lo que había en general". La enseñanza, matiza a renglón seguido, "era la salida más viable para las mujeres ingenieras".

"Mi abuelo se puso muy contento cuando estudié Ingeniería"

Su llegada a la Universidad, aunque ella se queda con lo bueno, tuvo algún contrapié: "Lo cierto es que las personas que habían nacido en los años veinte, los que eran de la generación de mis padres, estaban encantados de recibir a las mujeres. No nos marginaban para nada". No puede decir lo mismo de las generaciones posteriores: "Los que nacieron después de la Guerra Civil, los que fueron educados después de los cuarenta... con aquellos era otra historia, la verdad".

Guarda buen recuerdo de todos los que la recibieron con los brazos abiertos en la Escuela de Minas: "Siento un gran cariño por José Antonio Fernández de Retena, Joaquín González de Blas, Enrique Embil o José Luis Llera; entre otros". "Don Gonzalo Quirós –entonces director de Minas– lamentaba mucho que se hubiera suspendido la obra de teatro del último día de curso, era una persona con mucho humor". El motivo por el que hubo que terminar con aquella tradición fue que un alumno era realmente bueno imitando a sus profesores, e hirió sensibilidades.

Sonríe María del Pilar Carmen cuando revive esa anécdota: "Lo cierto es que yo siempre recuerdo que había buen ambiente. Aunque es verdad que un buen amigo siempre dice: ‘Ay, Pilar, aquello no fue la balsa de aceite que recuerdas ahora’". Pasea la vista por las orlas que hay colgadas de la pared. No sale en la del curso 1984-1985, cuando hizo historia: "No, no me quisieron poner en la foto porque no tenía dedicación exclusiva", concluye, sin alterar el gesto amable.