Natalia Pastor: "La maternidad lo condiciona todo"

El programa del 8M en el Museo de Bellas Artes se apostó ayer tras la barricada artística y feminista de Natalia Pastor con un encuentro abierto al público en el que la ganadora del último premio "Museo Barjola" e integrante del colectivo "Offmothers" mantuvo una conversación con muchos caminos de reflexión con Cristina Heredia, la responsable de la programación educativa de la pinacoteca.

Los paisajes mineros, siempre presentes con tantas ausencias. El apoyo familiar, dentro de la humildad, fue fundamental para que la joven lavianesa pudiera ir a Bilbao y que el mundo se abriera. "No era solo estudiar, era todo lo que significaba salir de tu casa, dejarse llevar por un abanico de experiencias y técnicas nuevas para quien venía de clases tradicionales".

La vuelta al hogar fue "un trauma total, no quería. Mi madre me presionaba para hacer oposiciones. No había sensación de futuro. Se pensaba que eso del arte era tener pájaros en la cabeza". Pero hubo algunos encuentros que significaron un punto de inflexión, contactos con otros artistas inspiradores. Y una certeza: "Hay que aceptar y reconciliarte con el lugar de donde vienes".

En la pantalla, imágenes elocuentes del trabajo de Pastor en distintos proyectos y evoluciones. La fragilidad de los cuerpos y la resistencia. Y la experiencia de la maternidad, que alumbró una etapa en la que "con una mano daba pecho a mi hija y con la otra trabajaba con el ordenador. No podía dibujar o pintar pero no podía dejar el arte". Un color dominador: el rojo como componente simbólico: "Vengo de una familia de izquierdas, con doce años mi padre me mandó a Berlín a un campamento comunista".

Dolor y lucha. Vestidos que son prolongación del cuerpo, que salen de dentro. Los sentimientos y emociones de un regreso a un paisaje que "te atrapa con el peso de la historia que no te permite avanzar. Arraigo y desarraigo unidos. No es lo mismo vivir en la Cuenca que verlo desde fuera". Ruinas industriales en las que palpita una "nostalgia de lo que se vivió, y que pesa y que deja cicatrices emocionales en una comunidad que se resiste a perder su pasado". El arte como testimonio documental, también, y que captura en el tiempo chimeneas que ya no existen, piscinas que ya no existen, castilletes que ya no existen. Y en esas imágenes irrumpe el arte en forma de "figuras más oníricas".

"Desde fuera" es uno de sus proyectos más intensos: el mundo de los prostíbulos y su falso paraíso de seducción ficticia. Y la maternidad, de repente. "Lo condiciona todo. El primer año no tienes tiempo para otra cosa. Iba por la calle con la niña en la mochila y hacía fotos. Cambia tu forma de trabajar hacia la fragmentación. Pospones proyectos porque las prioridades son otras. Acumulas material y lo dejas en barbecho. Dónde están los diez años sin libros, películas, viajes, esperiencias que me perdí". Usó un mono de la mina de su padre como lienzo donde hablar de mujeres de la revolución. Adiós a la "mujer flotante", la barricada como síntesis y una llamada a "existir por encima del rol de madre. Hay un problema social y político. Después de cuidar a tus hijos luego llega el cuidado de tus padres". Sin tregua.