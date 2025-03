Las pioneras del deporte asturiano cuentan sus historias: "Nos pasamos la vida rompiendo paredes"

Diamantina Vallina, Carmen López y Natasha Lee saben lo que es competir por la igualdad. Las tres son mujeres deportistas que han logrado romper barreras en sus respectivas modalidades y en sus distintas generaciones. Reunidas por LA NUEVA ESPAÑA de cara a las celebraciones de este 8M, su conclusión es que las cosas han cambiado mucho con los años y que todos los derechos conquistados a base de "romper paredes" son ahora derechos conquistados para las nuevas generaciones de niñas a las que ya no se les cuestiona la práctica deportiva, aunque todavía quede mucho por hacer y la valoración individual de las mujeres, incluso de las campeonas, no sea todavía la misma que la que reciben los hombres.

En el caso de la campeona de hockey sobre patines Natasha Lee, hoy entrenadora del Telecable en Gijón, admite que al tratarse de un deporte mayoritariamente masculino sí se encontró "muchas desigualdades en todas las etapas, sobre todo hace años". "Me dio la sensación", resume, "de que me pasé toda mi vida rompiendo paredes en cada derecho que queríamos, y ahora veo a las niñas pequeñas y nadie se cuestiona por qué juegan, por qué entrenan, tienen una liga femenina que yo nunca tuve y las herramientas para llegar a lo que quieran son mayores que las que me tocó a mí en su día".

Esos derechos conquistados a base de derribar barreras tiene que ver con no poder jugar en un campeonato de España un equipo mixto, o en la precariedad para ir a jugar con la selección española, sin tener derecho a dietas por kilometraje o a cobrar como los jugadores de la selección masculina.

No todos los deportes son iguales. La ovetense Carmen López, que es bicampeona mundial de surf adaptado, explica que su mundo es distinto. "Cuando vas al agua no eres el cojo, ni la ciega, eres tú y lo que importa es lo que haces, y no importan si te falta una pierna, un brazo o no ves o eres hombre o mujer". "Fuera me encuentro las barreras que no me encuentro en el agua", explica. "En el agua todo el mundo me conoce por mi nombre y por lo que hago, y fuera soy la ciega del perro y el bastón". Cuestión distinta, y en eso coinciden todas, es la visibilidad que se les da a las mujeres con éxito. "He visto trabas a los patrocinios y apoyos", explica Carmen López, "si eres una chica deportista, prefieren apoyar a un equipo, no te dan lo mismo que a un hombre".

Las capacidades

Otras disparidades vienen condicionadas por el físico. "En los bolos es así", tercia Diamantina Vallina, presidenta de la Peña Piles. "Una mujer que tire desde los veinte metros hay que tener arredaños, de hecho habrá solo un par de moces ahora mismo en Asturias. Hay quien dice que por qué no se nos deja participar en los campeonatos tirando desde donde tiramos nosotras. Porque, si no, solo podemos jugar con otras mujeres o en campeonatos de aficionados".

Diamantina Vallina lleva media vida compitiendo, desde un día en los Prados, en el Campeonato del Millón, donde conoció a una peña de mujeres, Les Rioseñanes. Ahí empezó su historia, y su último hito ha sido convertirse en la primera mujer en presidir una peña de bolos, la del Piles. "No tiramos la toalla, si mi peña no la cojo yo, cerraba el chiringuito, porque peña que se cierra no se abre más. Y ahí estoy, con la cabeza metida en todos los sitios, en las reuniones de la federación... Yo creo que me pidieron que lo cogiera yo porque llévolo con más calma, y eso está bien para pelear con paisanos en las boleras". En ese ambiente nunca tuvo más problema que una vez, hace muchos años, cuando uno le dijoe que estaba mejor en casa fregando cacharros. "Eso se decía mucho, pero aquel día, con toda mi retranca, le contesté, sin enfadarme, que si tenía una mujer o una madre o hermanes que solo servíen para fregar los cacharros".

Algo hay de cierto detrás de aquella frase, porque, y ahí también coinciden todas, uno de los problemas a los que ha tenido que sobreponerse la mujer deportista es que la mujer, tradicionalmente, "tenía que quedarse en casa a cuidar del marido, de los hijos...". Ahora la cosa ha cambiado y también cambia según los casos, como el de Diamantina Vallina, a la que nadie le impidió andar por las boleras. "A veces hay que imponerse y decir que también quieres ir a ver una partida".

Desde dentro

Otra cosa distinta es la visión para dentro, el trabajo con los compañeros y compañeras. La experiencia de Carmen López es muy buena: "En las mangas entro con los chicos a competir, porque soy la única, y lo pasamos de locos, con ellos nunca riño, nos provocamos en la competición pero nunca tuve un problema". "Es muy importante que los compañeros de profesión te apoyen", confirma Natasha Lee. "Al final", sigue, "los tribuneros y tribuneras siempre están criticando, pero la gente de dentro somos los que nos apoyamos".

En el mundo de los bolos, a pesar de los problemas por los que pasa en la actualidad (en Asturias se ha pasado de 60 peñas a 23 que hay en la actualidad en la liga), Diamantina Vallina confía en las nuevas generaciones y en la nueva igualdad que viene con ellas: "Si vienen ya juntos, compañeros y compañeras, desde que empiezan, eso nunca se quita. Los niños que están compitiendo en las categorías inferiores son todos muy amiguinos. Y ves de todo. Hay una neña en el grupo Covadonga, Gianira, que si la vierais cómo los pone a todos firmes. Ye mundial, y dale a todo. Si no tiene problemas, esa llega a tirar de atrás de los 20 metros fijo".

El encuentro entre las tres deportistas llega a su fin. ¿Conclusiones? "Me imagino que seguiremos luchando pero ahora en otro tipo de cuestiones. También pienso que el día en que consigamos esa igualdad es cuando no tengamos que hacer estas entrevistas; sí podríamos hablar desde un punto de vista histórico,m pero no para reivindicarnos", resume Natasha Lee. También pone el ejemplo que ve en casa, en Gijón. Cuando pasea por la calle y le paran y le comparan con el Sporting. "¡Vosotras sí que lo ganáis todo!". "Y está muy bien", se replica para sus adentros la entrenadora del Telecable, "¿pero por qué entonces si ganamos todo no nos tienen en cuenta las instituciones para apoyarnos, por qué tenemos que seguir buscando les perres?". "Para ponerse en las fotos con las mujeres", concluye Carmen López, "se pone todo el mundo, pero en lo monetario siempre estamos por debajo".

Diamantina Vallina Pionera de los bolos Diamantina Vallina nació en la falda de Villamayor (Bimenes). Siempre se movió por las boleras y un día empezó a jugar. Desde hace dos meses es la primera mujer en presidir una peña de bolos, la Peña Piles.

Carmen López Surfista La ovetense Carmen López empezó a competir en surf adaptado en 2018. Bicampeona del mundo en 2020, suma un buen número de medallas de plata y bronce, a nivel mundial, nacional y europeo.