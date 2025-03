"Avanzamos imparables". Gijón se ha convertido en el epicentro de la gran marcha por el 8M en Asturias, que a las 12.00 ha salido desde la plaza de Toros al Humedal. Una manifestación que no deja lugar a la improvisación y en la que todo está cuidado al milímetro. Desde inicios de año, en provechosas asambleas de trabajo por todo el territorio regional convocadas por el movimiento Asturies Feminista 8M, se han ido cosiendo las entretelas de una movilización que se proclama con orgullo como unitaria. Con lo que implica de juego de equilibrios para que cada sensibilidad feminista tenga en Gijón su hueco y su presencia. "Hemos trabajado en asambleas muy abiertas, algunas muy masivas . Y con las aportaciones de todas cada vez vamos mejorando en la forma de hacer una manifestación. Porque exige mucha planificación", ratifica Melissa Cicchetti, miembro de la plataforma.

La manifestación ha arrancado a la altura de la Avenida de la Costa con, pancartas y carrozas en las que se leen mensajes como "Ensin agresores nun hai victimes. Feminismo para ser libres". Muchas de las manifestantes también portan banderas de apoyo al pueblo de Palestina a la vez que declaran "hermana palestina desde Asturias damos tira"

Asturias sale a la calle en la gran marcha del 8M en Gijón /

"Nos quieren quitar los derechos que nuestras abuelas consiguieron", reza una de las pancartas llevada por una joven, que gritan frases como "cuidado, cuidado que puedes tener un putero a tu lado" o "sola borracha, quiero llegar a casa", al tiempo que recuerdan que esta marcha "no es una fiesta es una protesta".

En el caso de la de este sábado, de nuevo ha habido acuerdo en que ninguna pancarta que vaya abriendo un bloque vaya sujetada por varones. "Hoy no toca; hoy toca que den un pasito para atrás y nos dejen tomar a nosotras la delantera", explica. Eso supone, además, que se respetará de nuevo que en la cabecera, con la pancarta que llevará el eslogan de este año -Avanzamos imparables. Resistimos dando tira- irán las mujeres del territorio. Es decir, de Gijón. A donde el 8M ha vuelto -después de la descentralización de los años previos en Mieres, Langreo y Pola de Siero- porque "hemos querido sacar músculo, sacar pecho, que se vea que estamos muy unidas y cuantas más, mejor", declara.

Algunas consignas que se han lanzado en el 8M en Asturias: "Abajo el patriarcado que va a caer y arriba el feminismo que va a vencer"

"No es no y sigue siendo no"

"El feminismu ye Abolicionista"

"Es feminista, no feminazi"

"Ser mujer no es un sentimiento"

" Vosotros machistas sois los terroristas"

Solo por delante de la pancarta de apertura han ido las participantes con movilidad reducida. A la cabecera le ha seguido el grupo de Muyeres internacionalistas, "fundamentalmente de apoyo a la mujer afgana, a las saharauis, palestinas e iranís".

El cordón de las ausentes, para recordar a las víctimas, corre a cargo de Muyeres de la Escandalera, y le sigue uno de los cuatro bloques del movimiento feminista, "abierto a todas las que quieran sumarse", que estarán intercalados entre pandereteras, mujeres dándole a los tambores, y las de la batucada. Y entre medio, un nuevo espacio creado este año para "maternidades e infancias", un "espacio seguro para menores y madres que quieran". Para el final quedan sindicatos, partidos y otras organizaciones.

Barbón en el 8M

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha estado presente en la manifestación del 8M en Asturias que se ha celebrado en Gijón, donde ha querido expresar que "la igualdad no es la derrota de los hombres, es el triunfo del conjunto de la sociedad". Barbón ha querido dejar claro que “siendo presidente del Principado como soy, el día del compromiso, que es aquí, el 8M, es un día para tener todos muy claro lo mucho que nos queda por hacer para seguir insistiendo en un mensaje que yo creo que es clave y es el siguiente: la igualdad no es la derrota de los hombres, como algunos nos quieren presentar. Es mentira. La igualdad no es la derrota de los hombres, es el triunfo del conjunto de la sociedad, porque todas las personas vamos a ser más libres. Así que, a seguir reivindicando, a seguir luchando, pero siendo orgullosos de lo que hemos hecho”, ha expresado.