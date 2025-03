Barbón, en el 8M: "La igualdad no es la derrota de los hombres, es el triunfo del conjunto de la sociedad"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha estado presente en la manifestación del 8M en Asturias que se ha celebrado en Gijón, donde ha querido expresar que "la igualdad no es la derrota de los hombres, es el triunfo del conjunto de la sociedad".

Barbón ha querido dejar claro que “siendo presidente del Principado como soy, el día del compromiso, que es aquí, el 8M, es un día para tener todos muy claro lo mucho que nos queda por hacer para seguir insistiendo en un mensaje que yo creo que es clave y es el siguiente: la igualdad no es la derrota de los hombres, como algunos nos quieren presentar. Es mentira. La igualdad no es la derrota de los hombres, es el triunfo del conjunto de la sociedad, porque todas las personas vamos a ser más libres. Así que, a seguir reivindicando, a seguir luchando, pero siendo orgullosos de lo que hemos hecho”, ha expresado.

El presidente de la región también ha querido matizar que "hoy es un día para reivindicar, sobre todo, y es un día en el que conmemoramos la lucha de las mujeres. Yo lo decía ayer en el discurso, gracias a la lucha feminista hoy las mujeres pueden votar. Gracias a la lucha feminista, hoy las mujeres son dueñas de su vida, no dependen de nadie. Gracias a la lucha feminista, hoy las mujeres son dueñas de su vida, no dependen de nadie. Gracias a la lucha de las mujeres un 8 de marzo de 1910 se modificó y se aprobó un decreto que permitía el acceso libre universitario a las mujeres, a los estudios superiores. Y aquí en Asturias estamos dando una batalla que es por la coeducación. La coeducación lo que busca es educar en igualdad de forma y manera que entendamos que seamos todos comprensivos con una batalla que no tiene fin pero que tenemos que seguir dándola, que es la igualdad entre mujeres y hombres”.

La manifestación ha arrancado a la altura de la Avenida de la Costa con, pancartas y carrozas en las que se leen mensajes como "Ensin agresores nun hai victimes. Feminismo para ser libres". Muchas de las manifestantes también portan banderas de apoyo al pueblo de Palestina a la vez que declaran "hermana palestina desde Asturias damos tira".

"Nos quieren quitar los derechos que nuestras abuelas consiguieron", reza una de las pancartas llevada por una joven, que gritan frases como "cuidado, cuidado que puedes tener un putero a tu lado" o "sola borracha, quiero llegar a casa", al tiempo que recuerdan que esta marcha "no es una fiesta es una protesta".