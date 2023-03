La lenense que picó duro para ser minera: "Alguno me dijo que mejor trabajara mi marido, pero la mayoría me ayudaron"

La lenense Sigrid Pulgar lleva años prejubilada pero sigue llevando la mina en cada poro de la piel: “A mí me encantaba el trabajo. El primer día tuve la sensación de que bajaba al infierno pero si pudiera volver hoy, al mismo tajo y con los mismos compañeros, volvería sin dudar”. Entró al pozo Santiago, de Aller, en 2003: “Había pocas mujeres entonces, éramos ocho en el Santiago, pero las primeras fueron las que entraron cuando se ganó el juicio”. Las mujeres no pudieron ser mineras hasta que el Tribunal Supremo lo dictaminó a finales de los años noventa.

Las cuatro que ganaron aquella batalla judicial, y que prefirieron mantenerse fuera del foco mediático, fueron María de los Ángeles Llaneza, María Virginia Domínguez, María del Carmen González y María Shirley Sánchez. “Shirley estaba ya trabajando en el pozo Santiago cuando llegué yo. Estaban también Araceli, Eva, Marisa, Marta, Norma y alguna más… En total, éramos ocho”, señala Sigrid Pulgar. Ninguna había sido llamada desde el Servicio Público de Empleo ni a una convocatoria de Hunosa.

Yo tenía derecho preferente porque era la mayor pero llamaron a mis hermanos

Todas las mujeres que entraban a la min, lo hacían por “preferencia absoluta”, en el caso de Sigrid tras el accidente del pozo Polio en el que perdió la vida su padre. “Yo tenía derecho preferente porque era la mayor pero llamaron a mis hermanos. No me lo tomé mal y encima en casa mi madre prefería que no fuera yo. Mi hermano Adriano de aquella no tenía hijos y yo sí", recuerda

“A ver, machismo había porque las mujeres teníamos que demostrar más y alguno que te decía alguna cosa fuera de lugar, claro”, reconoce la lenense. Y en su memoria encuentra aquel día que, al pasar por la cinta, una voz grave la increpó: “¿Nun sería mejor que te quedaras en casa y que viniera a la mina el tu marido?”. Y ella le espetó una rápida respuesta: “Vamos a ver, hombre, ¿a ti quién te parió, una muyer o un paisano, imagínate que tu madre se tope con alguien como tú?”.

Día a día, haciéndose un hueco más grande. Matiza Sigrid Pulgar que, por cada minero que recelaba, había diez que recibía a las mujeres “como compañeras”. “Si hay una palabra que define la mina, es el compañerismo. Es un compañerismo tan inmenso… No lo hay en ningún otro trabajo”, afirma la ahora concejala socialista en el Ayuntamiento de Lena.