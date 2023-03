¿Por qué soy feminista?

Ante la cercanía de un nuevo 8 de marzo, hace unos días me preguntaban: Tú, ¿por qué eres feminista? Me costó encontrar una respuesta. Y no por falta de razones, que de esas me sobran, sino precisamente porque son tantas que no contemplo otra forma de estar en el mundo que no sea desde el feminismo.

¿Cómo no ser feminista, si serlo significa vivir comprometida con alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres? ¿Cómo no ser feminista, si serlo significa que quiero construir un futuro en el que nuestras hijas tengan las oportunidades que no tuvieron nuestras abuelas? Y ¿cómo no serlo ahora, que advertimos el riesgo de perder parte de los derechos conquistados con tanto esfuerzo por las que nos precedieron? Y ahí, la respuesta es contundente, y llega en forma de políticas que impactan directamente en la vida de las mujeres. Medidas como las impulsadas desde el Gobierno de Asturias, como la creación de una red de casas de acogida que ha situado a la Casa Malva como referente en todo el país; la puesta en marcha del primer centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales en España o de la Mesa de Igualdad en el acuerdo de Concertación para la Recuperación de Asturias. Políticas públicas, con perspectiva de género, que contribuyen a recortar la brecha salarial aún existente entre hombres y mujeres. Podemos afirmar con firmeza que los grandes avances en materia de igualdad han llegado con Gobiernos socialistas, igual que podemos afirmar que nuestra respuesta seguirá siendo contundente ante cualquier amenaza de retroceso en materia de derechos de las mujeres. Soy feminista porque creo en la justicia social, la libertad y la democracia. Y porque ninguna sociedad puede ser justa, libre y democrática si no tiene en cuenta a la mitad de la población. Cuanto más feminismo, mejor igualdad.