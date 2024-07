Una de las batutas más prestigiosas de Asturias añora su tierrina: "El turismo es bueno, pero sin poner en peligro el paraíso"

Óliver Díaz (Madrid). Director de orquesta nacido en Oviedo en 1972 y criado en Gijón. Tras estudiar piano en el Peabody Conservatory of the John Hopkins University, fue premiado con la prestigiosa beca «Bruno Walter» de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music con maestros como Otto Werner Mueller, Charles Dutoit o Yuri Temirkanov. Fue director musical titular del Teatro de la Zarzuela entre 2015 y 2019.

La partitura de los recuerdos de Óliver Díaz arranca en la guardería de Jove, "aunque yo vivía un poco más allá, en el Natahoyo. Tengo recuerdos muy felices de aquella época, y también de ir los fines de semana al monte donde mi abuela tenía una casa, en el valle de Turón, arriba del todo. Allí se hacía vida de campo: criaban sus propios cerdos, hacían la matanza, en la huerta plantaban de todo. En invierno nevaba más que ahora y tengo grabado el olor de la cocina de carbón de mi abuela, donde hacía la fabada con les fabes de casa y el compango de la matanza. Todavía hoy en día, cuando como una fabada en casa de mi madre, la disfruto muchísimo y me entra mucha nostalgia".

Su padre tocaba en un grupo de música popular, "y yo con él. Recuerdo los ensayos y también que, mientras el grupo tenía reuniones, yo me quedaba sentado a la batería haciendo ruido. Era un disfrute tremendo, al igual que cuando me echaba en la cama con mi madre a leer. Recuerdo también el sonido de la nieve; siempre he pensado que la nieve tiene un sonido especial. Desde que era niño soy un gran aficionado al esquí y a la montaña; comenzó entonces y hoy en día es una de mis grandes pasiones. También disfrutaba mucho jugando en la calle al fútbol durante el verano con mis amigos". Hoy es feliz en "una casa de campo que tenemos mi mujer y yo en Argüero, entre Gijón y Villaviciosa; una quintana asturiana que me lleva a lo mejor de mi infancia".

La música llegó "de una forma absolutamente natural, en el sentido de que es lo que veía en casa, no fue una decisión tomada a partir de cero. Los primeros recuerdos que tengo son viendo a mi padre tocando la batería en el grupo, que se llamaba ‘Trébol’ y en el que yo luego empecé a tocar con unos 9 años; fue una experiencia maravillosa, así que prácticamente mis recuerdos siempre han estado asociados a la música. Mis padres siempre me cuentan que cuando tenía 2 años, en la Navidad, tenía en casa un piano de juguete y toqué ‘Noche de paz’; no sé si sería exactamente así, pero es verdad que oído tenía, así que comencé a estudiar música".

Es muy curioso: "También empecé con la pintura, ya que mi padre ha sido toda la vida un pintor aficionado, pero conservo en mi memoria la sensación de saber que no tenía talento para ello, no se me daba bien, y sin embargo con la música enseguida me sentí cómodo. Después, todo se produjo de la manera más natural. Empecé en el conservatorio y de alguna manera desarrollé en paralelo ambos estilos, no solo la música popular y la experiencia de tocar en grupo, sino también el estudio reglado. Al final son caras de la misma moneda".

En tercero de BUP hizo "el viaje de estudios de la Universidad Laboral, y quizá la ciudad que más me impresionó fue Sevilla. La recuerdo de una manera absolutamente maravillosa, la Catedral y la Giralda, el Patio de los Naranjos, y sobre todo la luz. Me pareció otro mundo. No había viajado fuera de Asturias y me impresionó todo. Después vinieron mis primeros viajes en avión, más o menos un par de años más tarde, para ir a los cursos de piano de Niza, con profesores del Conservatorio de París, y me pareció una ciudad cosmopolita donde te encontrabas con estudiantes que venían de otros lugares... Fue una experiencia inolvidable. Curiosamente, he tenido la ocasión de viajar recientemente a ambos sitios, tanto a Sevilla como a Niza, ya como profesional y me siguen generando esa impresión".

Ha vivido mucho tiempo fuera "y cada vez tiendo a volver más a Asturias, cada vez me gusta más. Me siento absolutamente conectado a la tierra, a la familia, a los amigos de toda la vida. Pero es importante salir del ambiente de la comodidad para tener que valorar el esfuerzo que supone vivir fuera. Hay que trabajar más para conseguir la beca de la matrícula de la Universidad, poder costearte el alojamiento, la comida... El esfuerzo que uno invierte cambia, por lo menos para mí fue así cuando me fui a vivir a Estados Unidos, el cambio fue demoledor, en el buen sentido, porque uno toma conciencia de que si quiere mantenerse ahí tiene que trabajar el doble de lo que trabajaba. Esa como primera razón, y como segunda, conocer culturas diferentes, idiomas diferentes, maneras de vivir y relacionarse con gente que está dedicándose a tu misma profesión, además del ambiente universitario. Cuanto más se viaje, más se enriquece uno. Yo siempre tomo prestada una frase de mi queridísima amiga Rossy de Palma y que se la escuché por primera vez trabajando juntos: ‘Las únicas fronteras que me interesan son las gastronómicas’".

Apunta que "todo el mundo tiene que encontrar en el desarrollo de su vida profesional alguna situación que le enriquezca. Me ocurrió cuando estudiaba en el Conservatorio de Gijón, un sitio pequeño, éramos pocos, y recuerdo hacer una prueba para ser profesor; todo el mundo pensaba que esta plaza era para mí y sin embargo no fue así. Aprendes que efectivamente hay gente con mucho talento, y que eres excepcional, como todos los demás. Luego, los siguientes reveses ya los asumes. El éxito, como decía Churchill, no es más que la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo".

Ve a Asturias con "la mirada de la nostalgia, pero se pasa primero por un periodo de mirar a Asturias con algo de recelo, como si lo que hay fuera te gustase más que Asturias. Pero se pasa rápido e inmediatamente vuelve ese sentimiento de querer volver, de querer estar en tu tierra. Como yo lo veo desde fuera, ahora mismo en Asturias se deberían dar más oportunidades a la gente joven porque llevamos mucho tiempo viendo esa despoblación, tanto en zonas rurales como en ciudades, y es importante que no se produzca ese envejecimiento de la población".

El turismo está creciendo "de una manera desmesurada. Por un lado es muy bueno, pero tenemos que ponerle freno, tenemos que reglar todo de alguna manera antes de que suceda lo mismo que en otros lugares, como por ejemplo, con los pisos de alquiler turístico. Ya que en eso hemos ido un poquito más tarde, debemos aprender. Asturias es un paraíso natural en todos los sentidos, siempre hemos tenido una gran cantidad de turismo nacional, pero empezamos a tener ahora mismo también internacional, y es una cosa muy buena, pero que hay que preverlo rápidamente y fomentar que se den las condiciones necesarias a todos los niveles para que esté todo equilibrado y no poner en peligro este paraíso natural".

Sus referentes vitales han sido "mis padres, a los que siempre he admirado muchísimo, y siguen siéndolo. Toda la vida han hecho un trabajo y una labor increíble, y yo, que voy a ser padre en breve, espero ser la mitad de buen padre de lo que han sido ellos. Otras personas que me han marcado muchísimo son Amador Fernández, mi profesor de piano en Oviedo, por su apoyo, su exigencia, y por su constante preocupación por mí".

Después tuvo la suerte de encontrarse en Estados Unidos con Julian Martin, que fue "mi profesor de piano y que también fue un apoyo constante, con el que hoy en día mantengo una gran relación. Y además él sigue viniendo cada año al Festival de Piano de Gijón. Lo fundamos juntos y ya lleva 24 ediciones. También Otto Werner Mueller, mi profesor de dirección en Nueva York. Muy estricto. Decía que si no éramos capaces de aguantar la presión que nos ponía, sería muy difícil que aguantásemos en una profesión tan dura como la dirección de orquesta, y tenía toda la razón".

