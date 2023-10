El efecto llamada que busca Asturias: la región quiere volar como León con el AVE

A Raúl Vidal y a sus hermanos la crisis de 2008 les golpeó "super fuerte". Tanto que pasaron de llenar día tras día su reputado restaurante, Bodega Regia, en el casco histórico de León, a verse prácticamente con los brazos cruzados. En 2015 llegó el AVE y con él el sueño de remontar de nuevo... Se cumplió: las mesas de su rústico comedor volvieron a ocuparse. "La recuperación no fue de hoy para mañana –aclara Vidal, vestido con chaquetilla de cocinero–, pero sí supuso un empuje tremendo. Gracias a la alta velocidad, hoy viene un montón de gente de Madrid a pasar el día o el fin de semana. La experiencia es buenísima". Ahora le toca a Asturias subirse a ese tren y recibir el empujón.

Vidal no exagera. A un lado y otro del río Bernesga dicen lo mismo: que el AVE ha hecho que León sea una ciudad "más atractiva". Y no solo para turistas, sino también para empresas. La organización de congresos en estos ocho años se ha multiplicado y cualquier trabajador puede ir y venir en el día a Madrid. El viaje a la capital sobre raíles dura menos de dos horas, exactamente una hora y 53 minutos, mientras que por carretera se tardan casi tres horas y media. Una región con más turistas y empresas, en definitiva más rica, es la que ansía ser Asturias, cuando se inaugure el próximo 29 de noviembre la Variante de Pajares, la mayor obra civil jamás ejecutada en España, con una inversión de más de 4.000 millones de euros. Fueron cerca de veinte años de duro trabajo y de lucha constante contra la madre naturaleza –principalmente, contra el agua–, que culminarán el día 30 con la circulación entre Madrid y Asturias de los primeros trenes de alta velocidad. No serán los definitivos, pues los Avril y Avlo, que pueden alcanzar hasta los 330 kilómetros por hora, entrarán en funcionamiento en 2024, dejando el viaje a la capital en tan solo tres horas y media desde Gijón. Ahí será cuando comience la verdadera AVE.

Cifras

162 kilómetros Es el nuevo tramo de AVE que se inauguró el 29 de septiembre de 2015 y que permitió a León estar a dos horas de Madrid

10,96 por ciento más de turistas en agosto León recibió en el mes estrella del verano a 56.263 viajeros. Mejora la cifra de 2019 precovid.

42 congresos en 2022 Este número de eventos reunió a casi 18.000 personas. En el primer trimestre de este año iban ya 37 congresos.

31 euros Es el precio más barato para viajar a Madrid y es un Itercity, no un AVE. El AVE llega a los 64 euros el básico.

Hasta entonces, serán los Alvia y los Itercity, que circulan a 250 kilómetros por hora, los que realicen el recorrido, completando la línea Gijón-Madrid en algo menos de cuatro horas. Renfe lanzará una oferta especial de 25.000 billetes a 18 euros a partir del 2 de noviembre. Ya está todo en marcha para dejar atrás el largo aislamiento con la Meseta.

En estos días de descuento, Asturias se mira en el espejo de León. El primer tren AVE llegó a la ciudad el 29 de septiembre de 2015. Hace ahora algo más de ocho años. Fue un viaje inaugural con el presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, a bordo. El nuevo tramo de alta velocidad era de 162 kilómetros, tardó en construirse siete años y costó 1.620 millones de euros. Tras Segovia y Valladolid, León y Palencia fueron las siguientes capitales de provincia en subirse al tren del AVE. Su impacto pronto se notó: más turistas, más congresos, más empresas... Pero aún hoy quedan flecos pendientes. Los leoneses piden más frecuencias y precios más asequibles, algo que confían en conseguir ahora con la apertura de la Variante de Pajares. Las compañías low cost, como Avlo, Ouigo y Iryo, no acaban de llegar. "Hubo tarifas de lanzamiento muy buenas, pero ahora los precios son abusivos. Asturianos y leoneses tenemos que pujar juntos por ello", claman.

En la página de Renfe, para este pasado viernes día 29, se ofertaban, con salida desde León, solo dos AVE con destino a Madrid. El primero, a las 6.45 horas, con llegada a la capital a las 8.38, y el segundo, a las 17.48 con llegada a las 19.50. Su precio iba desde los 52 a los 70 euros solo ida para un asiento básico. A la inversa, desde Madrid, había igualmente dos frecuencias: a las 14.11 y a las 20.25 horas. El primero de ellos ya estaba completo el día antes, mientras que para el segundo únicamente quedaban tickets de 85 y 104 euros con derecho a elegir asiento o premium. El resto de frecuencias –y así pasa todos los días– están cubiertas por trenes Alvia o Intercity, que tardan 2 horas y 12 minutos, u otros que se demoran más de cuatro horas.

Juan María Vallejo preside la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y afirma, por analogía con Asturias, que el AVE a León llegó "de manera progresiva": "Aquí teníamos una plataforma única". Así que Vallejo está "convencido" de que el aumento de frecuencias prometido por Renfe entre Gijón/Oviedo y Madrid llegará el año que viene. "El AVE actúa como un polo dinamizador, pero no es algo inmediato. Lo importante es tener la infraestructura", dice. Y a partir de ahí, ir alcanzando nuevas metas. El impacto de la alta velocidad en León es indiscutible: "Hoy somos una ciudad más atractiva para el turismo de fin de semana, el turismo congresual y el laboral y empresarial". En este sentido, agrega, "es muy importante que la estación esté situada en el centro de la ciudad", algo que cumple Oviedo, pero no tanto Gijón. La leonesa está a tan solo dos minutos caminando del Palacio de Exposiciones, a quince del centro urbano y a menos de veinte de la Catedral.

La estación, llena los fines de semana

Aunque en la FELE no tienen cuantificado en euros el efecto de atracción del AVE, Juan María Vallejo invita a ir a la estación un viernes o un domingo por la tarde. "Está llena y es difícil encontrar un asiento libre", asegura. Y más llena estará con la apertura de la Varaiante de Pajares. El presidente de la Federación de Empresarios confía en que la llegada de la alta velocidad al Principado sea también aprovechada por los leoneses.

La inauguración de la Variante es vista como "una noticia buenísima" por Tomás González, propietario del famoso restaurante Casa Ezequiel, que a su establecimiento de toda la vida en Villamanín suma desde 2013 otro ubicado en la céntrica calle Ancha de León. "Asturias, con la maravilla que es, se le abre ahora una oportunidad enorme, al estar a tres horas de Madrid", opina. Para Ezequiel, el AVE en León significó "más clientela, sobre todo los fines de semana". Aunque en un miércoles de finales de octubre también están "entretenidos", con todas las mesas llenas a la hora de comer y colas de espera hasta más allá de las cuatro de la tarde. Tomás González explica que el turismo que capta el AVE es "un turismo de corta estancia", de "una escapada fácil a menos de dos horas de casa y a una ciudad que ofrece ambiente". Sobre todo, son madrileños en busca de buena comida. "El centro de la ciudad notó mucho el AVE, no tanto los barrios. Así que la periferia de Asturias tampoco lo percibirá demasiado", sostiene.

González asegura que "va a ser una gozada estar tan cerca de Asturias –a una hora de Oviedo–", lo cual contribuirá a que haya "más tránsito entre las dos ciudades". No obstante, el dueño de Casa Ezequiel recela todavía de que los trenes discurren por la Variante de Pajares, después de 20 años de obras. "Tengo que verlo para creérmelo. No las tengo todas conmigo. He visto unos chorros caer por los túneles... Está claro que si abren es porque tienen todas las garantías, pero yo creo que esa infraestructura requerirá mucho mantenimiento", asevera.

Aunque ilusionado, Manuel García, director de dos hoteles (León Conde Luna y Alfonso V, ambos del grupo Barceló) y dos restaurantes de la ciudad (Casa Mando y Nimu Azotea) también se muestra cauto. "Esperemos que no se inunden los túneles", dice con sorna. García asegura que el AVE para León fue "positivo al cien por cien". "El cliente vacacional nos aumentó mucho desde 2015. Con el AVE de las doce del sábado se nos llenan las recepciones de los hoteles", afirma. Pero lo que es bueno para una cosa, es malo para otra. Y el cliente que venía a León por trabajo menguó. "Antes se veía obligado a pernoctar, pero ahora puede venir y volver en el día", comenta.

A nivel de restauración, cuenta García, hay mucha gente que viene a León exclusivamente a comer. "Son valencianos –por la apertura de la ruta Madrid-Alicante–, pero en un 95% yo diría que son madrileños". El hotelero resalta que "lo importante es que la infraestructura cumpla", pero después también viene un intenso trabajo de promoción, como hizo León en las estaciones de tren y de metro de la capital de España. Manuel García hace un apunte más: "Los precios han de ser asequibles. Aquí hubo tarifas buenas de lanzamiento, pero ahora los precios son excesivos; deberían ser más competitivos".

Locales que viven de los madrileños

En León hay establecimientos hosteleros que prácticamente comen del turista madrileño. Es el caso de Restaurante Pablo, con una estrella Michelín. Su chef, Juanjo Losada, confiesa que desde el AVE "el aumento de turismo se notó mucho" y hoy están muy enfocados en el cliente madrileño. Por dos razones sencillas: son muchos –6,5 millones de personas en toda la comunidad– y tienen un alto poder adquisitivo. "El 50% de nuestra clientela es de Madrid. Es una población enorme, que en cuanto tienen un festivo o un puente... Es la estampida", explica. Y de eso ha sabido beneficiarse León. "En dos horas se plantan aquí. Son dos paradas de metro, como decimos aquí", apunta.

Asturias, cree Juanjo Losada, puede atraer no solo al turista madrileño, sino también al mediterráneo. "Ahora Sevilla va a estar a cinco horas y media de Gijón. Eso para la gente que huye del calor va a ser tremendo". Dejando a un lado sus beneficios, Losada concluye con una crítica a las colosales obras de la Variante: "Eso es un desastre ecológico y nadie dice nada".

Fruto del AVE, el restaurante Delirios es ya más conocido en Madrid que en León, según su propietario, Javier Rodríguez. Los fines de semana las mesas se llenan de turistas recién llegados a las vías del tren. "En 2016, un año después de la implantación del AVE, tuvimos un 12% más de clientela". Un porcentaje que, con sus altos y sus bajos, se ha mantenido todo este tiempo. Este mes, con la apertura de la Variante, se abre una nueva oportunidad para captar nuevos clientes. "Esto va en la doble dirección y nosotros también nos vamos a ver beneficiados de la llegada de la alta velocidad a Asturias. Va a ser una maravilla. No hay que olvidar que para los leoneses, el Principado es nuestra playa", indica.

Pese a reconocer que el precio del billete ha subido bastante respecto a 2015, a Javier Rodríguez el viaje en AVE a Madrid no le parece caro. "El billete medio está en torno a 60 euros. Aún comiendo y cenando aquí, te sale más barato que salir una noche por Madrid", expone.

Raúl Vidal, que forma parte de la tercera generación de Bodega Regia, un restaurante de comida típica por el que han pasado reyes y ministros, y que tiene hotel, es de la misma opinión. "Yo no considero que sea caro. A lo mejor, si haces el cálculo sí te sale algo mejor ir en coche, pero hay que valorar otras cosas. Tú subes a un tren y puedes dormir la siesta: no tienes que estar pendiente de la carretera, de buscar aparcamiento, de lo que bebes...", razona. Vidal recuerda que "el leonés ya tira mucho para Asturias", pero el AVE "motivará que haya todavía más movimiento". "Sobre todo, se notará a nivel laboral. Hay mucha gente trabajando en La Robla, que podrá ir y volver a casa en el día", menciona.

Ángel Luis Díez dirige dos de los locales con más tirón en León en TripAdvisor: el Sibuya y el Kamado. De hecho, este último ocupa la posición número uno en la web de viajes. "Nosotros, a raíz del AVE, notamos más afluencia de Madrid y de Valladolid. No somos restaurantes de comida tradicional –son asiáticos– y a ese público no lo arrastramos, pero sí atraemos a esos otros turistas que se dejan guiar por las recomendaciones de internet", comenta. Según Díez, el turismo en León nunca fue estacional, ya que el atractivo de sus tapas gratis capta a visitantes durante todo el año, sin embargo, el AVE ayudó a potenciarlo aún más. Solo hay que pasearse por las calles de la ciudad en San Froilán o Semana Santa, y mucho de ese público llega en tren.

"La relación entre Asturias y León es muy fluida. Somos primos hermanos. Yo creo que también León se verá beneficiada de la llegada del AVE al Principado", manifiesta Díez. Eso sí, "hacen falta muchas más frecuencias y que los precios sean más baratos". "Por ello, debemos pujar asturianos y leoneses", dice. Por último, y no es menos importante, hay que hacer una campaña de marketing muy fuerte en Madrid, siguiendo la estela de León. "Todavía hay mucha gente que no conoce el Norte o que es reticente a él", advierte. Así que "hay que dar mucha la chapa con el Norte, que es un destino premium", remata.

Pablo Vázquez, director comercial del hotel AC León San Antonio, está convencido de que el efecto AVE que se vio en León, se producirá también en Asturias. "Madrid tiene mucha población y darles la posibilidad de moverse más fácilmente les abre muchas puertas", comenta. En su hotel, el incremento de viajeros ha sido "clarísimo" desde 2015, aunque la subida del turista vacacional también ha venido unida a una bajada del turista corporativo, el que se hospedaba de lunes a jueves por trabajo. "Ahora ya no necesita pernoctar, sino que puede ir y volver en el día. Aun así, el balance global es muy positivo", menciona.

Vázquez insiste, como otros leoneses, en la necesidad de bajar precios y aumentar las frecuencias actuales. "No es barato viajar en AVE en fin de semana y las líneas de bajo coste no llegan. Cuanta más presión hagamos en este sentido, ahora junto a Asturias, mejor", asevera. De igual forma, dice que parte del éxito del AVE en León lo tuvo el esfuerzo promocional que se hizo en la capital. "Nos promocionamos bastante y fue cuando notamos realmente el impacto. Incluso en la A-6 había carteles que ponían: León-Madrid, en dos horas". Ahora es Asturias la que tiene que venderse fuera de sus fronteras y dar mucho "la chapa", como diría el hostelero Ángel Luis Díez.