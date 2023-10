¿Cuánto se recortará con el AVE respecto al coche para ir de Asturias a las grandes ciudades del país?

Los trenes veloces "low cost" que llegarán a Asturias en el primer trimestre de 2024 operan en otras regiones desde los 15 euros. Es el caso de algunas frecuencias del Avlo Madrid-Valencia. En cualquier caso, los precios más altos de estos servicios son de 29 euros. Estos importes no distan mucho de los 18 euros que costarán los primeros 25.000 billetes normales del AVE entre el Principado y la capital de España, que forman parte de la oferta de lanzamiento de Renfe por la inauguración de la variante de Pajares el próximo 29 de noviembre. Con la alta velocidad, Asturias no solo estará más cerca de Madrid, sino también de otros destinos nacionales, como Valencia, Alicante, Sevilla, Barcelona y Zaragoza.

El 30 de noviembre, primer día de viajes comerciales por la Variante, se podrá, por ejemplo, llegar a Valencia en menos de 5 horas y media desde Oviedo –contando un tiempo de transbordo en Madrid de 16 minutos–. Esto supondrá un ahorro de tiempo respecto al coche de, como mínimo, dos horas –sin contemplar las paradas que se deben hacer para descansar–. Además, con los billetes promocionales a 18 euros, el precio total para llegar a la ciudad levantina sería de tan solo 37 euros, saliendo de Oviedo a las 8.53 horas y pisando Valencia a las 14.29. El tiempo de viaje a Alicante, un destino muy solicitado por los asturianos por Benidorm, también menguaría en 1 hora y 13 minutos respecto al Alvia actual, que tarda 7 horas y 45 minutos.

Los nuevos convoyes permiten muchas más combinaciones. Las que se mencionan a continuación son solo hipótesis, a la espera de que Renfe cierre frecuencias y concrete los enlaces en Madrid. Así, Barcelona estará a menos de 6 horas y media de Oviedo –dejando algo más de 45 minutos para el transbordo–, mientras que en coche se tardan más de 8 horas –de nuevo, sin contar paradas–. Es decir, se recortará el trayecto, como mínimo, en 1 hora y 20 minutos.

El billete individual no llegaría a los 60 euros, saliendo de Oviedo a las 8.53 horas, cogiendo otro tren en Madrid a las 13.00 y llegando finalmente a Barcelona a las 15.30.

Otro destino que quedará más cercano con el AVE es Zaragoza. En concreto, en 4 horas y media, unos 38 minutos menos –serán más por las paradas– que por carretera. Subiéndose al mismo tren de los ejemplos anteriores (8.53 horas desde la estación de Uría) estaríamos en Zaragoza a las 13.45, contando que el transbordo en Madrid se hiciese en un cuarto de hora. El precio del ticket rondaría los 55 euros. También el viaje a Sevilla se acortará, aunque menos que otros destinos, al menos con la combinación probada. Habría 6 horas y 50 de trayecto, lo que supone un ahorro de 25 minutos respecto al coche. Eso sí, para una persona sería un viaje muy económico: 50 euros.

Todos estos tiempos podrán ser aún mejores a partir de 2024, cuando empiecen a operar por la Variante los trenes más veloces: los Talgo 106, que pueden llegar a circular a 330 kilómetros por hora frente a los 250 kilómetros de los Alvia. Los ejemplos anteriores fueron hechos con un tren que tarda 3 horas y 19 minutos. Es una hora menos que en la actualidad por la rampa del puerto. En 2024 el viaje a la capital de España se prevé que quede por debajo del umbral de las tres horas.

Otras combinaciones

Respecto a los precios, si se consultan otros destinos ya consolidados con una duración similar a la de Asturias-Madrid, se observa que los billetes AVE van de los 40 a los 60 euros. Los valores más bajos solo se encuentran a primerísima hora de la mañana. Es el caso de La Coruña. El tren de alta velocidad con salida a las 05.08 horas y que tarda 3 horas y 37 minutos en llegar a Madrid empieza en 49,80 euros. En un horario más "normal", las 15.10 horas, cuesta desde 62,25 euros. Entre Santiago de Compostela y Madrid, con una duración de poco más de 3 horas, los tickets van desde los 42 a los 52 euros (el sencillo).

Precisamente, el precio del AVE es una de las críticas que más se escuchan en León. El billete más barato para el 30 de noviembre es de 29,10 euros para un trayecto de 1 hora y 53 minutos, con salida de la ciudad a las 6.45 horas. Los 29 euros, no obstante, son ahora, a un mes de esa fecha. Renfe va modificando los precios en función de la demanda que detecta y de la antelación de la compra. Así, por ejemplo, para hoy de León a Madrid el precio más económico que se puede encontrar es de 49,90 euros, pero no es un AVE; es un tren que tarda 4 horas y 14 minutos. Si se quiere alta velocidad hay que pagar un mínimo de 64 euros. Otros destinos, y no solo por la menor duración del viaje, son más baratos, al funcionar en sus líneas compañías de bajo coste, como Avlo, con tickets desde los 15 euros. En España, estos trenes operan en las rutas de Madrid a Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla. En 2024 está previsto asimismo que lleguen a Galicia.