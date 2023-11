Crónica de la loca aventura para comprar un billete del AVE a Asturias: "Merece la pena tras 20 años"

A las nueve de la mañana comenzó la locura. Veinte años de espera por la apertura de la Variante convirtieron en poca cosa las casi tres horas de cola en las taquillas o la paciencia ante la web de Renfe con más de 7.000 usuarios intentando adquirir un billete para el AVE a Madrid. La apertura a la venta de los billetes para los primeros viajes de la conexión ferroviaria con alta velocidad, a partir del 30 de noviembre, superó todas las expectativas. Miles de personas trataron de hacerse con uno de los 25.000 viajes promocionales a 18 euros para estrenar los túneles que cruzan la cordillera cantábrica hacia la meseta. En la primera hora y media se vendieron 7.000 billetes. A las cuatro horas de taquillas abiertas eran 12.000 los viajes vendidos.

A media tarde, ya había un tren completo –del 10 de diciembre, final del puente de la Constitución– para realizar el camino de regreso de Asturias a Madrid en el Intercity de las 17.19 horas, que cubre la distancia entre Gijón y la capital en 3 horas y 40 minutos. El precio mínimo para viajar en el resto de convoyes de ese día no baja de 60 euros, lo que evidencia una alta demanda para esas fechas. Renfe establece los precios en función de la ocupación: cuanto más llenos, más caro es el ticket. Este sistema de costes dinámicos hizo que la factura en algunos servicios rápidamente subiese de precio. A las dos de la tarde, por ejemplo, los billetes para el puente de la Constitución en diciembre se situaban a precios cercanos a los 60 euros y en algunos casos rozaban los 90 euros. La campaña promocional con precios desde 18 euros se prolongará hasta el 11 de noviembre. Muy temprano, a las nueve y cuarto de la mañana, la web de Renfe quedó bloqueada un tiempo por el aluvión de demanda. Las esperas por una compra online fueron en algunos casos de más de una hora. Peor fue en taquilla. David Guillén Polo, madrileño que estudia en Oviedo, adquirió cuatro billetes tras dos horas y tres cuartos de cola en la estación ovetense: «Iré a ver a mi familia, que vive parte en Palencia y parte en Madrid», explicó. «Ya era hora después de veinte años de espera», afirmó, admitiendo que la promoción es «muy escasa» pero que lo comprende «porque en Renfe están faltos de trenes y los que hay dan para lo que dan». En Gijón también la espera pasó de las dos horas y media. Mercedes Traba terminó acercándose a taquilla tras intentar comprar los billetes en internet. Y se llevó nueve: «Uno es para mi hija, para que venga el 22 de diciembre a pasar la Navidad. Después nos iremos con ella el día 30 para pasar unos días, y el día 5 de enero nos volveremos de Madrid a Gijón». Tuvo suerte y consiguió los viajes a 18 euros. El 1 de febrero, la expedición Tren de la Libertad partirá a Madrid para presentar el libro que conmemora diez años del movimiento social feminista. Ayer, integrantes del colectivo (entre ellas la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y la presidenta de la Tertulia Les Comadres, Begoña Piñero) se acercaron a adquirir una veintena de billetes. «Estamos doblemente contentas», explica Piñero, quien destaca el acortamiento de tiempos de viaje y pide que la promoción se extienda más en el tiempo. Severino Sánchez y Ángeles Álvarez lograron billete para viajar a Madrid para el próximo puente de la Constitución. «Ya somos mayores, el coche ya nones una opción y nos alegramos mucho de tener el AVE que tanto esperamos».

Quejas organizativas

Avanzaba la mañana y en la estación de Oviedo surgían quejas. Un cliente criticaba las demoras: «Está muy mal organizado. Tenía que hacerse de otra manera. Puedes tener prisa y estás aquí atrapado. Me parece fatal. Para eso están las cabezas pensantes, que cada vez hay más en este país». Rosa García no ocultaba su interés en estrenar la Variante de Pajares el 30 de noviembre –«el primer día, por supuesto, a ver si consigo los billetes»– yendo con una amiga a Madrid. En paralelo, su acompañante estaba intentándolo por internet: «Queremos ver la iluminación navideña de Madrid, pero aprovechamos también para estrenar el AVE». A dos metros de ella, otras dos amigas, Eva Fernández y Carmen Álvarez, le echaban paciencia con objetivos muy similares: «Queremos probar el AVE. Llevamos aquí esperando casi una hora, a ver si nos queda algún billete. No nos importa mucho el día con tal de que sea en diciembre, antes de las Navidades. Hasta ahora solíamos ir en coche particular». José Luis Martínez buscaba un billete de 18 euros: «A ver qué fechas tienen disponibles. Lo que más me interesa es estrenar el AVE. Y luego, ya que estamos, visitar Madrid». Susana Iglesias ponía una condición para comprar un billete: que la dejaran viajar con «Hermes», su perro. «Por internet no vi fácil saber si puedo llevarlo y prefiero que me lo expliquen. ‘Hermes’ se viene conmigo de vacaciones. O los dos o ninguno». A esta ovetense le seduce aprovechar la oportunidad de «viajar a Madrid en una hora menos que hasta ahora». Y añade: «El precio no creo que sea tanta ventaja, pero ya se verá».