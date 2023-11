La rampa y su variante: un símbolo que puede ayudar a muchas comarcas de Asturias y de León

Veo la Rampa de Pajares y la Variante del Huerna como elementos de un mismo sistema ferroviario, funcionalmente complementarias, y aportadoras de grandes enseñanzas, tanto en el plano técnico, como en el de la conciencia situacional del país, esa que orienta la toma de decisiones estratégicas.

La variante costó un mundo, de tiempo. ¿Por qué tanto? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Como en cualquier gran obra civil española hubo de todo. Controversia política, obstrucciones, dilaciones, apresuramientos, inauguraciones, impactos, agua y argayos. Nada extraño. Somos la nación que, en materia de gran obra civil, más sabe de arrancadas de yegua sevillana y de paradas de burro extremeño. Nos enredamos en la controversia especulativa previa, excelente pasto para la rumia de arbitristas, descuidamos la planificación estratégica, y de repente arrancamos, con brío ceremonial que apaga el pausado ritmo administrativo, y luego... ¡vamos viendo!

Y lo vemos con regularidad. Ya sea en el pueblo Valle de Abdalajís que, conocido como Valle de Manantiales hasta marzo de 2005, ya no puede utilizar este nombre, pues desde entonces tiene que ser abastecido por cisternas. Ocurrió que un túnel de 7,3 kilómetros de la (LAV) Línea de Alta Velocidad Córdoba–Málaga caló un acuífero de siete mil millones de litros y se convirtió en tubería, por la que en ocho meses desaguó la mitad del depósito. Desde entonces, pleitos y gastos, que a fines de 2023 Adif evaluaba en unos 35 millones de euros.

De 2004 es el estudio informativo de la LAV Antequera–Granada según el cual en 2010 se proyectó la variante de Loja (18 kilómetros), que se abandona en 2014, sustituyéndola por el trazado clásico, que se remoza. Ahora, volvemos al de 2010, cuya terminación está prevista en 2026. Algo parecido sucedió en las inmediaciones de Zaragoza en la LAV Madrid–Barcelona.

La utilidad de la rampa es un algoritmo del precio y la función, que convierte en pertinente la magia del proyectista

Cualquiera de estos ejemplos se queda corto con lo que ocurrió en nuestra Variante. En todos los casos aparece un elemento común, el estudio informativo. El que orienta la toma de la decisión estratégica y que siendo de importancia equivalente, no se le concede la atención debida, por lo que luego en la ejecución surgen los problemas.

Deberíamos tener en cuenta esta enseñanza cuando se trate el futuro de la rampa de Pajares, la genial matriz de la Variante. Hemos conocido que hay opiniones de peso, por el momento únicamente administrativo, que de entrada dicen "no". ¿Porqué ser tan categóricos? ¿Qué las avala? Hagamos un riguroso "estudio informativo" que oriente racionalmente la toma de la decisión, que incluya una participación eficaz, mediante métodos fiables y no demagógicos, del tipo MAC (Método Abierto de Coordinación). Así sabremos cuántas razones hay y qué peso tienen para decir "no". Y cuántas para decir "sí". Y entre ambos extremos encontraremos un espacio jugoso, no para rumiar, sino para situar con talento un buen proyecto.

Para mí, la rampa es un símbolo y un activo territorial. Pero eso hay que demostrarlo. Tener un símbolo en el territorio puede ser bueno, pero también caro. La utilidad es un algoritmo del precio y la función, que convierte en pertinente la magia del proyectista.

Que no sólo debe ser una cuestión de ingeniería técnica sino territorial. Yo diría que debería ser un gran proyecto de cooperación interregional para el corazón de la Cantábrica. Hablamos de unas comarcas astur–leonesas que quieren dejar de ser definidas como postmineras. Esto lo puede acelerar la Rampa, como si fuera la quilla de un macroproyecto reestructurante en el que encajen las cuadernas de los proyectos componentes como el que uniría la estación de montaña Valgrande, la Colegiata de Arbás, el parque temático de la minería de montaña, alrededor de Mina Inés, y la más densa concentración de cumbres de más de 2.000 metros de la Cantábrica. Otro núcleo de interés proyectual podría unir la más densa concentración de puertos y pueblos extraídos de la Arcadia más alta, la que orla el macizo de Ubiña, conjunto que formaba la cabecera de la ruta merina y antes de la Plata, uno de los grandes colectores físicos de la civilización hispana.

Al menos, aquí no habría que escarbar para colocar una estación subterránea abierta al público a 800 metros de profundidad bajo el corazón alpino, el proyecto Porta Alpina, que pretendían hacer los suizos en su variante de San Gotardo. Por el momento, postergado, pero con la infraestructura básica realizada. ¡Viva la montaña!