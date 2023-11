El viaje pionero de 23 horas en tren a Madrid: el Museo del Ferrocarril muestra el valor de la rampa de Pajares

El 15 de agosto del próximo año se cumplirán 140 años del primer viaje a Madrid en tren desde Asturias. Aquellos viajeros emplearon unas 23 horas para completar el trayecto. Un tiempo que hoy en día parece una odisea, pero que a finales del siglo XIX suponía un gran avance, ya que sin el ferrocarril, el recorrido en diligencia se alargaba unos cuatro días. La rampa de Pajares abrió en el verano de 1884, tras tres años frenéticos de obras para completar el trazado de vía entre Puente de los Fierros y Busdongo, el último que se abrió de una línea que ahora, casi siglo y medio después, pegará un salto en su evolución con la apertura del túnel bajo la Cordillera para ahorrar en tiempo y comodidad, mientras se mantiene en el aire el futuro del trazado decimonónico. "El puerto es un patrimonio que no se puede perder. Tener que convencer a alguien de que no se cierre el puerto de Pajares es como convencer a alguien de que no se tire la catedral de León o el Prerrománico asturiano", señala Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias.

El espacio situado en Gijón, en el edificio de la antigua estación del Norte, permite al visitante sumergirse en un viaje en el tiempo para comprender la historia del trazado de la rampa de Pajares. En él, se recoge la locomotora "Varela de Montes", hermana de serie de la "Don Pelayo" y "Jovellanos", que fueron las que recorrieron los primeros viajes por el trazado. "Si no estuvo el primer día, a los pocos días ya recorrió el trazado. Pertenecía a la misma compañía, que las bautizaba por personajes significativos del Norte", cuenta Fernández, sobre esta locomotora, fabricada en Alemania en 1881, y que pertenecía a la Compañía Asturias-Galicia-León (AGL). Esta locomotora de vapor, que se puede apreciar nada más entrar al museo, realizaba el trayecto hasta León, donde otra tomaba el relevo para el resto de viaje hacia Madrid. Justo detrás de esa máquina, se situaba uno de los primeros coches modernos para los pasajeros: el RN SA 796. Formó parte de un lote de 15 coches de tercera clase del Ferrocarril del Norte para largo recorrido. "Su gran mejora era que contaba con iluminación eléctrica, ferrocarril y retrete. Puede decirse que fue el primer coche moderno", relata Fernández, sobre una pieza que se encuentra ahora en un proceso de restauración y que no solo permite ver ese pasado, sino sus últimos días en funcionamiento, ya que se usó como vehículo interno para trabajadores.

El Museo del Ferrocarril se sitúa en la antigua cabecera de la línea de Gijón a Pola de Lena, cuya construcción se empezó en 1864 y concluyó en 1874, con la inauguración. Ahí por la tanto se sitúa el origen de la línea hacia Madrid, con lo que el espacio museístico ya es en sí una declaración de intenciones. A la citada primera locomotora y uno de los coches más modernos se unen también otra serie de detalles en forma de documento para acercarse a un viaje de 139 años entre Gijón y Madrid por un trazado especial. "Fue la principal obra de ingeniería de España del siglo XIX, no hubo nada comparable, y es una de las cinco grandes obras europeas, que en esos sitios están protegidas. Aquí debería suceder lo mismo", enfatiza Fernández.

Los guiños a la rampa de Pajares se complementan con mucha documentación, desde fotografías, a planos del puerto, fotos, placas, un medallón que conmemora el centenario del trazado, o piezas interesantes como raíles históricos. "Han pasado más de 100 años y siguen siendo iguales, la única diferencia es que antes eran más largos, para soportar el peso de subir el puerto", afirma Javier Fernández.

Pero entre todos esos tesoros destaca el del primer semáforo que se colocó en la vía, y que fue pionero en España. El año que viene cumplirá 100 años, ya que se instaló justo cuando se realizó la electrificación de la vía, que fue la primera vez que se hizo en un gran trazado. "Tenemos expuesto un semáforo, que es el único de este modelo que de los que se utilizaban en la línea de Pajares. Fue el primer sitio España en contar con un semáforo luminoso, en 1924, con tecnología alemana, pero construido en Estados Unidos. En carretera ya se puso el primero en 1926 en la calle Barquillo de Madrid", detalla Fernández.

Sobre el motivo por el que se decidió electrificar la vía fue por los costes de las máquinas de vapor. "Subir el puerto, con locomotoras de vapor cargadas, provocaba que hubiese que utilizar muchísimos trenes, por la enorme densidad de tráfico y la lentitud que suponía. Y además el vapor era muy caro, porque tenía menos potencia y el problema de los humos, que se acumulaba por culpa de los túneles de una máquina a otra y ahogaban a los que iban en ellas", indica Javier Fernández.

El Museo del Ferrocarril, como espacio que analiza el pasado, presente y futuro de tren, organiza también charlas e investiga sobre este medio de transporte. Por eso, ahora que la apertura de la variante dejará dos trazados para comunicarse con Madrid, Javier Fernández, su director, insiste en aprovechar todas las oportunidades que dará la vía antigua: "En primer lugar debe seguir abierto, porque así tenemos un trazado alternativo. En Despeñaperros o las vías a Galicia y Barcelona no se cerraron las vías antiguas. Además está la cuestión del patrimonio, del uso turístico del trazado que es de una belleza única, y que además serviría como zona de pruebas para trenes, para no tener que llevarlos a la República Checa, porque aquí curvas, túneles y de todo. Y sería una equivocación cerrarlo ahora que se ha invertido dinero en mejorarlo, que no hay limitaciones de velocidad, y que se ha reparado", concluye Javier Fernández.