Empresarios y transportistas exigen desarrollar ya la ZALIA: "Es indispensable"

Se iba a hablar del transporte multimodal, y se habló. La variante de Pajares iba a ser el plato principal, y lo fue. Pero, al final, en el VIII Foro del Transporte Multimodal, organizado en Gijón por la Asociación Empresarial de Transportes de Asturias (Asetra) y la revista Transporte Profesional, buena parte del protagonismo se lo llevó la Zona de Actividades Logísticas industriales de Asturias (ZALIA). Los participantes le dedicaron adjetivos como "fundamental", "clave" "indispensable", "necesaria" y, el que más mezcla de enojo e hilaridad provocó entre los presentes, "incomprensible".

"La Variante debe ahora completarse con los asuntos pendientes" María Calvo

"La ZALIA es incomprensible", señaló Fernando Pérez Aguado, presidente de la Asociación de las Sociedades Gestoras de los Enclaves Logísticos de Castilla y León (Cylog). Incomprensible es, según explicó, que la ZALIA no se haya desarrollado. "Lo tiene todo, ¡pero lo tiene desde hace 15 años!", clamó. El anfitrión, Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, ya se había referido previamente a la ZALIA con palabras similares. Destacó la "enorme importancia" de los nodos de transporte y las zonas logísticas para "potenciar la multimodalidad", pero denunció que lleva 20 años sin ponerse en marcha. Mezclando crítica y burla, De la Roza subrayó que el pretendido nodo logístico asturiano se llamó primero ZAL (Zona de Actividades Logísticas), después ZALI (al añadírsele "Industrial"), y finalmente ZALIA (al rematar con "de Asturias"). "Por lo menos el nombre sí lo fuimos desarrollando", ironizó el presidente de la patronal asturiana del transporte por carretera.

De la Roza juzgó "inentendible" cómo siendo la ZALIA un proyecto "tan importante" y que ocupa un espacio "tan estratégico" se le presta "tan poca atención por parte de nuestros políticos". Como el resto de los ponentes destacó la "gran importancia" de los nodos de transporte y las zonas logísticas como la ZALIA para potenciar la multimodalidad. Pero, pese a ello, y a que parte del terreno ya está urbanizado, sigue sin hacerse realidad la prometida (desde hace ya muchos años) subestación eléctrica. "Y, claro, sin electricidad es muy difícil que alguna empresa se asiente en la ZALIA", comentó De la Roza.

"Tenemos una zona logística privilegiada desde el punto de vista geográfico, ubicada a menos de 12 kilómetros de dos puertos (los de El Musel y Avilés), rodeada por una autovía industrial (la AS-II), por la que pasa el ferrocarril y, encima, con una industria de cabecera en las inmediaciones. De tal manera que no hay que hacer ningún enlace, únicamente la estación intermodal", remarcó De la Roza. "Ya quisieran otras zonas tener algo parecido", exclamó.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, reclamó que la apertura de la Variante se complete abordando los "asuntos pendientes", entre los cuales citó la "modernización" del tramo ferroviario Pola de Lena-Gijón, la conexión por ferrocarril con los puertos, la autopista del mar, la inclusión de la A-66 en la red básica del transporte transeuropeo para poder acceder a las principales ayudas comunitarias, y, en especial, la ZALIA, "un espacio que supondría una oportunidad muy importante". Porque las empresas –indicó– valoran el ahorro de costes que posibilitará la alta velocidad pero echan en falta "zonas logísticas".

"A los transportistas no nos preocupa la apertura de la Variante" De la Roza

Por supuesto que también se habló de la Variante, y de su impacto en la economía asturiana. Un impacto que algunas empresas de la región cifran en el 40% de mejora sobre sus actuales resultados. Pero un impacto que De la Roza no acaba de creerse del todo, ya que sostiene que esos cálculos no dejan de ser "especulaciones". Destacó que el principal cliente de Renfe Mercancías "está en Asturias y es ArcelorMittal", pues representa el 43% de su facturación. Y añadió que el sector del transporte de mercancías por carretera "no está preocupado por la apertura de la Variante".

De la Roza apostó por "cooperar en vez de competir" entre los distintos modos de transporte de mercancías, pero admitió que aún hay "mucho trabajo por hacer" para que los operadores de transporte "monten sus camiones en los trenes".

¿Qué dijo el invitado principal de la jornada, José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico? Primero reveló el coste final de la Variante: 3.922 millones de euros. Y después insistió en que ahora "la pelota está en el tejado del sector privado", que es el que tiene que utilizarla y aprovechar las ventajas que generará, a la vez que subrayó que el Gobierno les prestará ayuda "si la necesitan". Sebastián cifró en 26.694 millones la inversión que se hará en el Corredor Atlántico hasta el 2030, buena parte de ellos procedentes de fondos comunitarios, abogó por la colaboración público-privada para que el Eje Atlántico alcance todo su potencial.

Sobre por qué el Gobierno no ha presentado aún el plan director del Corredor Atlántico, pese a que prometió que lo presentaría en octubre explicó que ya está "prácticamente terminado", pero el Ejecutivo está a la espera de que se modifiquen los reglamentos comunitarios para adaptarlo a ellos. Confía en que esa aprobación llegue antes del 31 de discierne, durante la presidencia española. Interrogado sobre la razón por la que no se recupera la autopista del mar Gijón-Nantes, señaló que depende del sector privado: "Mientras, coordinadamente con Europa, hubo subvenciones públicas, funcionó,. Si ahora no lo hace es porque nadie quiere ponerla en marcha". No obstante, aseguró que el Gobierno trabaja "para que vuelva a funcionar".

Lamentó que las empresas del sector del transporte de mercancías por carretera del Noroeste no hayan presentado todavía propuestas para poner en marcha autopistas ferroviarias, por lo que les dio un "pequeño tirón de orejas", aunque admitió que sabe que están "trabajando en ello ".