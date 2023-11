Adif planea obras en la estación de Uría: "Hay un proyecto ilusionante"

Adif prepara obras en la estación ovetense de Uría. Según explicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA la presidenta del organismo, María Luisa Domínguez, hay sobre la mesa "un proyecto ilusionante" para la infraestructura. Además, defendió que "en la Variante no ha habido sobrecostes". El gasto "se ha ajustado a las estimaciones iniciales", destacó. Indicó que la primera licitación –en 2003–, por 1.085 millones, se ciñó a la obra civil de perforar los tubos. "Quizá no se explicó bien", porque después no solo hubo que equipar los tubos, sino construir los otros 26 kilómetros que, junto a los túneles de base, componen los casi 50 kilómetros de la Variante, y que tienen también "un número considerable de túneles y estructuras". Los 4.000 millones de coste "están en el entorno de lo que estaba previsto en el estudio informativo y en el proyecto básico".

Domínguez, que trabajó en el proyecto básico de la Variante, en los proyectos de construcción del túnel de base y en los del resto de la Variante, siente por ello una "doble ilusión", al ser presidenta en su puesta en servicio y al haber estado desde el principio en la obra. En cuanto al retraso de 13 años sobre las previsiones iniciales, comentó que la de la Variante ha sido "la obra civil más compleja que hemos abordado en España" y, "junto al túnel bajo en canal de La Mancha, la más compleja en Europa". Admitió que se sabía que habría presencia de agua y que la ladera de Campomanes daría problemas. Achacó buena parte del retraso a la crisis económica, que "rebajó la capacidad inversora del país en todas las obras públicas". Auguró que la Variante significará para Asturias una "transformación radical", pues dinamizará el sector turístico. El de Asturias dejará de ser "un turismo estacional", para pasar a ser "un turismo del año completo". Alabó al Gobierno del Principado, que ha entendido el cambio que se avecina y está realizando "movimientos" y generando "un entorno de negocio bastante interesante".

En este contexto, anunció "un proyecto ilusionante" para la estación de Oviedo-Uría y otro "chulísimo" para la de Gijón, que posibilitará "una estación muy buena y muy bonita para la ciudad". Reveló que las obras de los tramos León-La Robla y Pola de Lena-Oviedo se licitarán en los primeros meses de 2024, y dejó la puerta abierta a la continuidad de la rampa de Pajares, aunque fuera de la red estatal de interés general, por ejemplo, para usos turísticos. Será en función de un estudio de rentabilidad.

Subrayó el trabajo de los técnicos e ingenieros. "Somos conscientes de que lo que hemos hecho es excepcional, que se han superado retos espectaculares". Y resaltó el prestigio de la ingeniería y la construcción españolas en el extranjero, "capaces de hacer cualquier obra que se les ponga por delante. Está mal que yo lo diga, pero es que somos muy buenos, punteros", remató.