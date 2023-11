"El Ministerio sabe que la Variante era una deuda histórica, una cuestión de equidad con Asturias"

Alejandro Calvo Rodríguez (Cangas del Narcea, 1974) es ingeniero técnico agrícola y agrónomo. Ha trabajado tanto en el sector privado como en la Administración autonómica, donde ha desempeñado, entre otras tareas, las de viceconsejero de Cultura y Deporte; consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca; y, en la actualidad, consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios.

–¿Qué significará para Asturias la apertura de la Variante?

–Romperá con un aislamiento real, pero también con una cierta sensación de aislamiento psicológica, de vernos lejos, de ver que somos periféricos, de vernos como un problema. Pero Asturias es una tierra de oportunidades, muy atractiva, y la Variante permitirá que llegue mucha gente de fuera y conozca nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra identidad. Es decir, será también un golpe de autoestima. Nos ayudará a comunicarnos mejor en todos los niveles.

–¿Teme que los 4.000 millones invertidos en la Variante sean aprovechados para tapar la boca a Asturias a la hora de reclamar nuevas inversiones?

–No. Esta obra hay que verla como un logro colectivo, que ha tenido en estos últimos años un impulso fundamental, en el que hemos tenido la suerte de participar. Pero todo el mundo sabe, y el Ministerio también, que era una deuda histórica, una cuestión casi de justicia, de equidad con Asturias. Tenemos otros proyectos, como el desarrollo del Corredor Atlántico o el Plan de Cercanías, que siguen avanzando. El nuevo ministro (Óscar Puente), además, conoce de primera mano la agenda asturiana, que en la reorganización del Ministerio está muy presente.

–¿Hay fecha cierta para la llegada de los trenes Avril?

–Trabajamos con expectativas. Lo que sabemos es que hasta el 15 de febrero tenemos la operativa actual. A partir de ese momento, semana arriba, semana abajo, se espera que entren en operativa los nuevos trenes. Va a ser un gran salto en cuanto a capacidad, ya que se doblará el número de billetes y se ahorrará otro cuarto de hora, al menos, en el viaje. Será un relanzamiento. Además, Renfe tiene preparada una campaña más ambiciosa que la actual, y Turismo de Asturias, también. Así que en poco más de dos meses vamos a tener otro hito muy, muy importante.

–¿Cuántos trenes Avril van a ser destinados a Asturias?

–Al menos precisamos dos, ya que hay dos frecuencias de AVE comprometidas y una de Avlo. Los territorios que necesitamos los Avril de ancho de eje desplazable somos nosotros, Galicia y el sur de Andalucía. Sabemos que somos la prioridad del Gobierno.

–¿Llegará la alta velocidad a Avilés a la vez que los Avril?

–Sí. La llegada de esa operativa permitirá que haya al menos un tren con origen y destino a Avilés.

–¿Se alcanzarán esas dos horas y 26 minutos de Oviedo a Madrid prometidas en 2018?

–Hay que reconocer el trabajo técnico de una obra que es monumental. Si en primavera tenemos trenes por debajo de tres horas de Oviedo a Madrid, se aproximará bastante a ese objetivo. Y va a seguir habiendo avances y mejoras, tanto en las vías, como, sobre todo, en material rodante. Por lo tanto, es previsible que a unos años vista nos encontremos en ese escenario.

–¿Ha hablado con Renfe sobre precios?

–Evidentemente. Lo que se persigue al poner en marcha una línea comercial, aunque sea desarrollada a través de una empresa pública, es la sostenibilidad y que los trenes se llenen. Entonces, los precios de los billetes, en una primera instancia, tienen que ser atractivos. Lo que ha planteado Renfe para la segunda operativa es una campaña de superprecios durante todo el año, para vender, al menos, el doble de billetes que hasta ahora. Luego, en la operativa normal, la oferta y la demanda equilibrarán los precios, pero siempre desde una vocación de servicio público. Vamos a tener una horquilla de precios suficientemente amplia para que el precio no sea una excusa para viajar.

–¿Perjudicará la llegada de la alta velocidad al aeropuerto?

–Creo que lo hemos hecho bien para que el aeropuerto funcione allí donde lo tiene que hacer, que es conectándonos con hubs que permiten que la gente que vive en Asturias esté conectada con el resto del mundo, con el medio más eficaz para la larga distancia. Tenemos una operativa punto a punto con determinadas zonas de interés económico y turístico para Asturias que nos permite tener la mayor oferta de invierno de la historia del aeropuerto, como ya la tuvimos en verano. Habrá, evidentemente, un desplazamiento de viajeros en la operativa con Madrid, que no nos satisfacía porque tiene precios muy elevados por las condiciones de oferta y demanda y por la falta de competencia. Que haya una alternativa en tren es muy útil para quien no ve en el avión un medio accesible.

–¿Están preparadas las estaciones asturianas para la llegada de la alta velocidad?

–Rotundamente, sí. No lo estaba Avilés, donde hubo que prolongar el andén. En Gijón y Avilés hay pendientes dos integraciones ferroviarias. En el caso de Gijón, el próximo año tendremos un proyecto de ejecución para la tan ansiada estación intermodal. Y en Oviedo hay algunas actuaciones, y vamos a tener que seguir mejorando la conexión de la estación con el resto del transporte público. Entendemos que también tiene que haber una mejora en la estación de Mieres para dignificarla y que esté a la altura de los servicios que se van a prestar.

–El Principado impulsa una campaña para atraer turistas aprovechando la alta velocidad. ¿Hará algo para beneficiar también al tráfico de mercancías?

–Por supuesto. Estoy muy satisfecho de cómo hemos alineado objetivos a corto, medio y largo plazo con el sector empresarial. Un ejemplo es el trabajo de la FADE o la Cámara de Comercio de Oviedo y la Universidad. La Variante nos abre unas oportunidades tremendas. Haremos un trabajo de consultoría, casi de detalle, para agregar demandas de las empresas, incluso de las pymes, para poner en marcha servicios de transporte de mercancías e incluso de autopistas ferroviarias. Ese es el reto.

–¿Por qué no despega la Zalia?

–Zalia es la pieza que encaja entre toda nuestra capacidad productiva y logística a través de los puertos con la red ferroviaria. Fue un proyecto muy ambicioso que daba continuidad a la ampliación del puerto de Gijón. Nos tocó en la anterior legislatura resolver una situación administrativa compleja que bloqueaba la capacidad de operar de Zalia, ya que en su momento la inversión se hizo a través de préstamos de las administraciones públicas. Desbloqueamos la situación convirtiendo esos préstamos en capital social y a finales de este año, por fin, conseguiremos que esa deuda desaparezca y podremos retomar una actividad normal. Ha pasado mucho tiempo, pero el proyecto sigue plenamente vigente, e incluso tiene más interés que nunca por la ebullición de proyectos y el interés por ubicarse en Asturias de distintas empresas. El lugar que ocupa Zalia es privilegiado. Es el mejor suelo industrial y logístico de Asturias.

–¿Qué se debe hacer con la Rampa de Pajares?

–Tengo una opinión muy objetiva porque no tengo una memoria sentimental de la rampa, pero respeto ese valor intangible, al que, 140 años después, hay que darle un valor tangible. Los técnicos trasladan que la rampa, para permanecer en el Sistema Nacional Ferroviario, necesitaría unas transformaciones que ahora mismo no parecen abordables. Pero vamos a tener la rampa con vida todavía al menos un año más, por lo que se abre una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de servicios pueden ser sostenibles y asumibles. No es lo mismo todo el tráfico que sostenía la rampa que un tren diario o un tren turístico que no sea parte del sistema. Habrá que estar atento a esas posibilidades.