En una larga espera de 24 horas, mientras aguardaba la salida de un avión retrasado en el aeropuerto de Toronto, Carlos Cepeda, maquinista de Renfe, tuvo mucho tiempo para pensar. Se recordó, siendo niño, en su primera vez en tren por Pajares –"nunca vomité tanto"–, atravesó todos sus recorridos de adulto y se percató de que se avecinaba un despliegue abundante de pompa y ceremonia para dar la bienvenida a la Variante, pero nadie pensó en despedirse de la rampa. Pensó que si las vías para la llegada de la alta velocidad a Asturias son un hito en la ingeniería del siglo XXI, el viejo trazado de los 65 túneles, los 83 kilómetros y la sucesión incesante de curvas por el puerto fue algo equiparable en el XIX, o que 139 años de subidas y bajadas bien merecen un "homenaje" antes de que se terminen, hoy, los viajes comerciales de larga distancia.

Dicho y hecho, la idea cuajó en el viaje de ida y vuelta que ayer, la víspera del primer tren de la Variante, 35 ferroviarios quisieron hacer en uno de los últimos alvias de la rampa. Respondiendo a la llamada que hizo Cepeda a través de los canales de su sindicato, UGT, y que se ramificó por otras vías, se configuró un grupo de generaciones heterogéneas que fue en Alvia a León por la mañana, volvió a última hora y se entregó entre medias a la nostalgia y la reivindicación de la coexistencia de la vía decimonónica con la novísima infraestructura que ha horadado la Cordillera Cantábrica.

Porque esto no es una despedida. Francisco Barros habla más bien de un adiós "con punto y aparte" a "todo lo que significó la rampa de Pajares para nuestros compañeros de Asturias y León", o de otra forma de festejar y remarcar el cambio "de un paradigma de la ingeniería a otro, porque en su momento tampoco hubo en Europa ninguna obra" como el sinuoso recorrido que trepa montaña arriba para salir a la Meseta. No es una despedida, subraya Barros, porque "no queremos que se cierre". De momento, el trazado seguirá abierto para permitir el paso del regional Gijón-Valladolid, una línea declarada de obligación de servicio público, pero más allá "tendrían que hablar los técnicos. El uso podría ser estratégico, para asegurar la movilidad de pasajeros o mercancías en caso de necesidad, o turístico", aventura antes de recalcar que "la rampa, de momento, está en situación útil"

En la estación de Oviedo, antes de partir, mientras a su alrededor bulle un discreto ir y venir de policía y sobre sus cabezas se prepara en la Losa la gran carpa para el acto en el que esta tarde el Rey y el presidente del Gobierno darán por inaugurada la Variante, una treintena de ferroviarios de varias generaciones dice hasta luego a bastante más de un siglo de viajes por Pajares. Llevan al cuello los pañuelos blancos que han hecho confeccionar para visibilizar una efemérides que "no estaba en boca de nadie". En la tela dice "Rampa de Pajares, historia del ferrocarril", junto a las dos fechas de inicio y fin, de momento, de su trayecto por la historia de Asturias: 1884-2023.

Llegados a este punto, Cepeda se acuerda de la vomitona infantil; Barros, hijo y nieto de ferroviarios, nacido y criado a pie de vía en Fierros (Lena), de que él también era un crío cuando el accidente del túnel 50, en Congostinas, provocó la muerte de siete trabajadores, o de la emoción de la llegada del tren que repartía los baúles con los pedidos del economato de Renfe, pero también de su padre. Amador fue como él fue responsable del sector ferroviario de UGT y uno de aquellos visionarios que en los primeros años ochenta pusieron el primer embrión de la primera reivindicación de la Variante a partir de una reunión, en torno a "un vino y un pincho", en el bar El Abuelo, muy cerca de la estación de Oviedo. Allí estaban él y Mariano Santiso, entonces su homólogo en CC OO y hoy gerente en Renfe, y aquello desembocó en la primera manifestación de vecinos de Lena en la Escandalera, antecedente muy lejano pero necesario de todo lo que ocurrirá a partir de hoy.

El grupo que ayer se despidió de la rampa va de los cuarenta años de servicio, y subiendo, que lleva Luis Blanco al año y medio de Gerardo del Campo, que trabaja como comercial en la estación de Llamaquique, en Oviedo. Es vallisoletano, coincide con Blanco en oponer al argumento del coste de mantenimiento que no es igual con sesenta trenes semanales de Arcelor que sin apenas tráfico en un futuro con Variante y aporta, desde la experiencia de su tierra, que "Asturias se va a beneficiar de los ingresos del AVE incluso más de lo que espera. Va a ser colonizada... La región tiene mucho encanto para venir en tres horas de Madrid".

Entre esas y muchas otras conversaciones fueron y volvieron a León con la sensación agridulce de las últimas veces. Casi no pueden, porque el descarrilamiento de una locomotora, otro clásico de la rampa, mantuvo la vía cortada gran parte de la jornada del lunes, pero con el tráfico restablecido en la mañana de ayer pudieron coger el tren, comer en el Casa Ezequiel de la capital leonesa –porque no hay parada en el clásico establecimiento de Villamanín – y volver con la sensación de haber cumplido un secreto deber de gratitud y despedida.