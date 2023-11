"La Variante es la conquista de todo un pueblo, no puede minusvalorarse"

Adrián Barbón (Laviana, 1979) asegura que la entrada en servicio de la Variante de Pajares supondrá un salto histórico para Asturias, comparable únicamente a lo que supuso la apertura de la vieja rampa de Pajares, cuyo tramo entre Busdongo y Puente de los Fierros se inauguró el 15 de agosto de 1884, con presencia del entonces rey de España, Alfonso XII; la reina, María Cristina de Habsburgo, y la princesa de Asturias, María de las Mercedes de Borbón, además del presidente del Congreso (Francisco de Borja Queipo de Llano) y los diputados y senadores por Asturias. Las locomotoras "Pelayo" y "Jovellanos" realizaron aquel primer viaje. Barbón sostiene que transcurridos 50.874 días desde entonces (139 años, 3 meses y 14 días), Asturias encara un hito similar, que debe ser la puerta de entrada para que la comunidad autónoma encare un despegue económico.

–¿Entonces mañana, con el primer viaje comercial por la Variante de Pajares, comienza la "década del cambio"? ¿Por qué?

–Porque en la historia de Asturias ninguna obra tuvo un impacto como la Variante, capaz de movilizar a tanta gente. Y es de justicia que accedamos a la mejora de tráficos por ferrocarril. Marca un antes y un después para el desarrollo económico. No es solo por la atracción de turistas, sino que conjuga pasajeros y mercancías. Eso estuvo, por desgracia, dando vueltas muchos años y a punto estuvimos de quedar sin tráficos mixtos.

–¿Qué vendrá ahora?

–Lo primero, incrementar la capacidad logística. Ya hay empresas interesadas en los tráficos comerciales. En segundo lugar, hay que tejer la red hacia los puertos. Es fundamental conectarlos hacia el interior, porque eso permitirá atraer mercancías desde la meseta y también repartirlas desde los puertos asturianos hacia el interior de la península. Y también en el ferrocarril, lo siguiente será el plan de cercanías. Sobre esto quiero ser muy exigente. Es cierto que se ha hecho inversiones ferroviarias fundamentales, como estos 4.000 millones para la Variante, pero queda mucho en las cercanías.

–¿Por ejemplo?

–El nuevo material rodante de cercanías empezará a llegar a partir de 2026. En este caso no tiene por qué significar minorar los tiempos, porque ciertas medidas de seguridad los ralentizan. Así que quizás hay que ir a otro tipo de servicios, con trenes que no hagan todas las paradas y resulten más competitivos. Ahí toca hacer un buen examen.

–¿Qué supone la llegada de la alta velocidad para el turismo?

–Los operadores tienen que aprovecharse para ofrecer paquetes combinados y atractivos. Hay otros servicios que hasta ahora quizás no tenían tanto tirón en Asturias, como el alquiler de vehículos, que crecerá. En torno a las estaciones ferroviarias deberán desarrollarse nuevas oportunidades de negocio.

–¿Cree que conseguiremos incluso atraer población?

–Sí, por ejemplo a personas que vivan en Asturias y se desplacen dos veces por semana a Madrid por trabajo, por ejemplo. Veo muchísimo potencial. Tenemos que creérnoslo.

–Hay quien dice que este AVE es de una "calidad" inferior, porque quedan actuaciones por realizar.

–Desde el momento en que Oviedo y Madrid se situarán en el entorno de las tres horas de viaje se compite con el avión. Y no se puede minusvalorar una obra de ingeniería de este calibre. LA NUEVA ESPAÑA ha publicado entrevistas con personas que conocen técnicamente la obra y destacan que es la más compleja de la historia de este país. Por eso, nada de minusvalorarla. Veremos el impacto en los próximos meses y aún habrá posibilidades de mejora cuando entren en servicio los trenes Avril, con más viajeros y mejores tiempos.

–La Variante es una oportunidad para las mercancías, pero queda mucho pendiente en el Corredor Atlántico aún, no me lo negará.

–Pero la Variante podía haber sido una cosa solo de pasajeros. Es el momento de recordar ciertos debates. La mayoría de la sociedad asturiana y el gobierno de Asturias, tanto el de Javier Fernández como el mío, fuimos muy claros al rechazar lo que planteaba Francisco Álvarez-Cascos, que quería una Variante solo para pasajeros. Incluso usó su influencia en la negociación de los Presupuestos para ralentizar la ejecución. Eso lo reveló Isabel Pardo de Vera que, al frente de Adif, tuvo que reiniciar muchos proyectos. Le daré un dato: de los casi 4.000 millones de inversión que ha supuesto la Variante de Pajares, el 82% se ejecutó en gobiernos socialistas. No llega al 18% lo desarrollado por gobiernos del PP. Es cierto que ahí impactó de lleno la crisis, y hay que reconocerlo, pero también es cierto que hubo retrasos por exigencias políticas. Es de justicia reconocer a los actores que han tenido posiciones claras. Y cito a Javier Fernández, que fue claro en la defensa de que la Variante debía admitir tráficos mixtos, al igual que lo fue también la sociedad asturiana.

–¿Hay para usted una fecha clave en esta obra?

–Sí, la entrada de Pedro Sánchez en el Gobierno en 2018 y el fin de debates sobre la Variante con la llegada del ministro José Luis Ábalos y la ministra Raquel Sánchez. Pero quiero tener un especial reconocimiento a Isabel Pardo de Vera. Primero en Adif y luego como secretaria de Estado, creo que fue una de las principales artífices de que llegáramos a esta inauguración. Tuvo que modificar contratos, rehacer otros caducos...

–El Ministerio a veces pide más proactividad a los empresarios asturianos para aprovechar la Variante.

–Tenemos buena relación con el empresariado y les animaremos a que presenten proyectos. Hay muchos proyectos estratégicos europeos a los que pueden presentarse y nosotros estamos dispuestos a facilitarles toda la información; también para eso creamos la oficina de Proyectos Europeos.

–¿Ya hay interés de empresas privadas para operar en las vías? Me refiero a las mercancías, porque en viajeros habrá que esperar a que los trenes Avril estén disponibles para los operadores privados y aún falta.

–Es cierto eso que dice. En mercancías ya hay interés y se están valorando opciones. Pero lo que está claro es que esta es una inversión que merece la pena y la prueba son los 60.000 billetes vendidos en pocos días.

–¿El AVE puede ser la puerta para que muchos descubran Asturias?

–El pasado fin de semana, en Madrid, numerosas personas me hablaban de la apertura de la Variante, porque Asturias es una marca de calidad en sí misma y porque hemos hecho una gran campaña en todas las estaciones. Somos calidad ambiental, y aquí quiero destacar el papel que jugó María Luisa Carcedo para proteger nuestra costa. No obstante, he de decirlo, el gran visionario estratégico ha sido Pedro De Silva, que nos mostró el camino con aquello de "Paraíso natural". Y también he percibido que se valora mucho la diferencia en los servicios públicos respecto a otros lugares. El hecho de que vayamos a tener escuelas gratuitas de 0 a 3 años a partir de septiembre de 2024 si se aprueban estos presupuestos creo que también suma en esa marca de calidad que es Asturias, para hacerla atractiva para personas de fuera.

–En la Variante hay una paternidad clara: Alejandro Rebollo.

–Sin duda. Fue el hombre que lo vio claro. Presidente de Renfe, dirigente en la UCD de Suárez. Ya sabe que soy estudioso de la figura de Suárez y a muchos les extraña, pero yo tengo la capacidad de admirar a personas de ideología distinta. Solicité, a raíz de una petición de la Cámara de Comercio de Oviedo, que uno de los túneles lleve el nombre de Alejandro Rebollo. Qué menos que reconocer a los asturianos que han luchado por su tierra, sea cual sea su ideología.

–¿Ya ha hablado con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente? ¿Qué le reclamará para el futuro inmediato una vez puesta en servicio la Variante?

–He conversado con él y espero que podamos tener al menos en enero una reunión de trabajo. Lo primero, que la promoción de billetes no puede limitarse a estos primeros 25.000, sino que debe ampliarse en los próximos meses, cuando entren en funcionamiento los nuevos trenes Avril. De ese modo la gente conocerá y usará el servicio. Yo mismo tengo pensado viajar a León mañana, día 30, y no con propósito turístico, sino para reunirme con el nuevo presidente de la Diputación de León. Tenemos asuntos de los que hablar, como la conectividad de nuestra estación de Fuentes de Invierno y otros proyectos pendientes.

–¿Cree que la Variante estrechará vínculos entre Asturias y León?

–Estoy seguro de que se reforzarán, estaremos a una hora de viaje. Eso abre muchas posibilidades. No obstante, Asturias y León siempre han tenido vínculos históricos ya desde los primeros astures. Recuerde aquello de los pueblos trasmontanos y los cismontanos. Incluso en la Transición hubo un intento de que Asturias y León formasen una única comunidad autónoma, pero aquello no fraguó.

–¿Percibe el mismo entusiasmo por la inauguración de la Variante en el resto de partidos?

–Hay algunos que intentan minusvalorarlo, pero se equivocan, porque la mayoría social asturiana considera que esto es un avance e ir contracorriente es un error. El Rey inaugura esta conexión el mismo día en que se abre la nueva legislatura en las Cortes. No es moco de pavo, y quiero agradecer a la Casa del Rey la implicación con cuantos asuntos les transmitimos; siempre están dispuestos. Pero esta es la conquista de todo un pueblo. Yo no me atribuyo ninguna paternidad, salvo que creo haber dado voz a los asturianos para exigir la apertura de la Variante en las condiciones adecuadas de tráficos mixtos. Hay algunos que tratan de tensionar, como ocurre en la política nacional, pero se equivocan de estrategia en aquí. La Variante se ve como una obra del conjunto de Asturias.

–A ver si de tanto haber reivindicado la Variante el Gobierno de central nos da ya por cubiertos…

–No, y sabe usted que no es así. Es un proyecto importante, pero quedan otros. Por ejemplo, las conexiones con la Meseta del Suroccidente, o el vial de Jove, que es otra reivindicación histórica. Y tenemos el plan de La Vega, que queremos que se desbloquee. Precisamente estos días aproveché para hablar con las ministras de Vivienda y Defensa. En este sentido, la continuidad de Margarita Robles en el Gobierno es importante para Asturias, porque ha tenido apuestas por esta región en materias de industria para la Defensa. Por supuesto que seguirá habiendo reivindicaciones al Gobierno central.

–¿Y cuál sería el impacto de la Variante que usted más desearía?

–Que tenga influencia en nuestra capacidad de creer en nosotros mismos, de dejar atrás y desterrar el miedo, para decirle al futuro que estamos aquí y que la etapa de las reconversiones ya pasó. Que iniciaremos una etapa de nueva reindustrialización, de nuevo impacto económico, para crecer, ser más atractivos turísticamente con un sector sostenible y desestacionalizado. Para todo eso ayuda también la Variante de Pajares.