Los primeros de la fila que se suben hoy al primer tren comercial: "Será emocionante"

Los ingenieros David Díaz y Emilio Ovies realizarán hoy un viaje "histórico". Serán dos de los pasajeros en subirse al primer tren comercial que cruzará la Variante de Pajares, tras su inauguración de ayer. Saldrá a las 6.28 horas de la estación de Gijón y llegará a Madrid a las 10.15. Tres horas y 47 minutos de trayecto –algo más de una hora de ahorro– que los socios fundadores del Grupo Autecnia, con sede en Gijón, confían en que sean "emocionantes". "Esperamos un viaje cómodo, tranquilo y, sobre todo, lleno de alegría y de celebración por la nueva fase en la que entra Asturias", cuentan. Para su empresa, el AVE supondrá sin duda un aumento de clientes.

Aunque ambos suelen "bajar" una vez al mes a Madrid, donde tienen al 20% de su clientela, el viaje de hoy es un tanto forzado. "Es el regalo de Reyes por adelantado que me hizo Emilio", cuenta David Díaz. El motivo: que este avilesino de Villalegre aunque afincado en Gijón desde hace veinte años es nieto e hijo de ferroviarios. "A nivel personal, esto supone un homenaje a mi familia", dice. Atravesará la Variante de Pajares por la que tanto luchó su padre, Luis Díaz. "No es solo un tren, supone que una región periférica como Asturias se plantará en pocas horas en el centro de Madrid", destaca. En concreto, en menos de cuatro horas y, cuando entre en funcionamiento el AVE de verdad con los trenes Avril, previstos para el primer trimestre de 2024, en menos de tres. Este "salto cualitativo" ayudará, según los ingenieros, a "traer empresas e inversión" y a "que retorne el talento que exportamos".

David Díaz y Emilio Ovies tienen muchas esperanzas puestas en la alta velocidad. El 12 de diciembre su empresa, dedicada a la ingeniería y la consultoría sobre transformación digital para la industria, cumplirá cuatro años con 33 trabajadores y aspiran a crecer más. "Hoy en día, entre el 15 y el 20% de nuestra clientela está en Madrid y en 2024 y 2025 confiamos en potenciar este porcentaje. Nuestras visitas a la capital se incrementarán para este fin", comentan. Algo que hasta ahora era impensable de hacer, porque los precios de billetes de avión están por las nubes y el viaje en coche supone conducir cuatro horas sin parar. "Eso nos imposibilitaba ir y venir en el día. Y el tren nunca lo utilizábamos porque eran 5 horas y media o 6", expone David Díaz, que es ingeniero electrónico y de automatización. No obstante, con la apertura de la Variante no está todo hecho; hay que mejorar, avisan, frecuencias y precios. Ambos aspectos "son imprescindibles para que haya una alta velocidad", coinciden Díaz y Ovies. Sus billetes de ida costaron 32,10 euros cada uno –más 5 de recargo por cambios gratuitos ilimitados–. Los ingenieros volverán a casa el viernes en el primer tren a Asturias desde Chamartín.

Histórico, pero al revés

El avilesino Enrique González es una "rara avis" ferroviaria: será uno de los pasajeros del primer viaje ordinario del AVE Madrid-Asturias (a las 6.36 horas), pero "sin querer" porque cuando sacó el billete no sabía que estaba comprando un tique para subirse a un convoy llamado a hacer historia: "El viaje está motivado por un encuentro profesional en Madrid que me surgió hace días. Busqué el horario de regreso que mejor me encajaba y la verdad es que me di cuenta de que era un billete para viajar por la Variante de Pajares cuando vi el horario de llegada a Asturias; ni me acordaba de que era el primer día en que iba a estar funcionando el AVE. De hecho, para el viaje de ida busqué directamente el avión porque tenía que estar en Madrid a primera hora", relata este "despistado" viajero. Eso sí, admite que "una vez que comprobé que el tren que me traerá de Madrid pasaría por la Variante, la verdad es que me pareció un aliciente especial".

González, exgerente sanitario de Avilés, no duda que en el futuro tendrá el tren entre sus preferencias de transporte para los desplazamientos fuera de Asturias: "Sin duda, la duración más corta del viaje hará que sea mi opción la mayoría de las veces". ¿Y qué opina este usuario de la dilatada tramitación y ejecución de la Variante? Esto es lo que responde a esa cuestión: "Ha sido una obra de gran complejidad. Tal vez le hubiesen sobrado algunos debates sobre el ancho, el triple hilo, etcétera; cosas más políticas que técnicas. Luego siempre está la capacidad de financiación que el Gobierno puede destinar cada año a este tipo de proyectos y los imprevistos que puedan surgir. Lo importante es que está terminada y que se ejecuten las mejoras pendientes cuanto antes".

A medio y largo plazo, Enrique González cree que "la reducción del tiempo de viaje y la mejora de la infraestructura va a suponer un nuevo escenario para el transporte de mercancías y para las personas –muchas– que cada día viajan a Madrid por razones profesionales o empresariales. Sin duda, vendrán más viajeros a pasar estancias cortas, pero los asturianos seguiremos siendo los mismos, con los mismos problemas y estando donde estamos".