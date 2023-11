Cuento de terror en el preAVE

El joven viajero subió al tren en la Estación del Norte de Oviedo. Recorría el angosto pasillo de su coche cama en busca de la cabina 13, hasta que un revisor acudió en su ayuda y a la verificación del billete. Aire helado de febrero norteño en el andén, primeros 70 del XX. Acomodó al hombre en su habitación correspondiente, abrió una esquina de las frazadas y aguardó con poco disimulo la propina. Cuando el hombre le entregó la misma, quedó más que asombrado de su cuantía:

−Pero, señor, ¿seguro que…?

−Totalmente seguro. Acaso le parezca excesiva o tal vez presuntosa esta gratificación, pero no lo es. Muy al contrario. Me va muchísimo en el encargo que deseo hacerle. Me van mi futuro laboral y familiar, créame.

−Pues usted dirá, caballero.

−Contando el actual, son cinco los años que llevo empleados en preparar una absorbente oposición cuyo éxito solucionaría mi porvenir, me permitiría tomar estado, criar unos hijos, ser el orgullo de mis padres y ascender en sociedad. El caso es que el tribunal se reúne mañana a las ocho en punto en la ciudad de Valladolid y yo debo estar presente y en estado de revista en tal acto so pena de decaer en mi derecho y ver tirado por la borda un lustro de mi vida en el que a todo renuncié por mor de opositar triunfante. Pero estoy exhausto del inacabable temario, apenas me quedan fuerzas para acostarme y de no ser por lo que me juego en acudir puntual a la vieja Pucela, dormiría una semana. No oiré despertador alguno tras cerrar los ojos. Ni oiré consciente a usted si intentara despertarme. Ahí entra el encargo que vengo en hacerle.

−A su disposición.

−Despiérteme al llegar a Valladolid. Despiérteme −tal es la la insufrible modorra que ya de mí se apodera− aunque oponga yo resistencias, insultos, empellones y puñadas a esta encomienda. Despiérteme sin hacer caso de mis amenazas, que las habrá. Sé que mentiré, negaré, anunciaré represalias, recurriré a este bastón. Haga usted oídos sordos. Arrástreme si fuera menester al andén una vez que toquemos Valladolid. Arrójeme fuera del tren sin escuchar mis improperios, sean cuales fueren. El aire gélido mesetario me despabilará y colmaré mi triunfo como opositor.

−Cuente usted conmigo −repuso el revisor−. Corre de mi cuenta el depositarlo, aun a la fuerza, en Valladolid.

El ferroviario cerró la puerta de aquella cabina y se sumergió en sus otros y no pocos menesteres, pues el vagón iba lleno. No anotó el número del departamento, aquel 13, pues su legendaria memoria acerca de usos y encargos de los viajeros lo hizo creer innecesario. He ahí su irreparable error.

Cuando las luces tempranas de Madrid disiparon la cabezadita segoviana del revisor, ya casi eran las nueve. Ordenó sus papeles, registró las incidencias (una de no poca entidad en Valladolid), abrió el termo, se sirvió café y mordisqueó un churro revenido. Se le acercó el compañero que hacía la ronda:

−Hay un pasajero llamándote de todo en la cabina 13 del coche cama. Jura que te va a matar, que te había encargado que lo despertases en Valladolid, que le has arruinado la vida, que no sé qué de una oposición, que de hoy no pasas, que te liquida fijo. Es una furia que ya ha roto cosas y sigue.

−Otro… No puede ser peor que el de la cabina 14, aquel que arrojé al andén precisamente en Valladolid mientras mentaba a mi madre y me juraba por Dios que él iba a Toledo a vender sedas y que le quitase las manos de encima, que de qué oposición le hablaba yo. Porque −y ahí comenzó a temblar, a convulsionar descontrolado y mesarse los cabellos− quien me hizo el encargo fue el de la cabina 14, ¿verdad? ¿O fue el de la 13 y eché a patadas al viajero equivocado? ¡Los sindicatos me amparen!

Mañana dicen que llega el AVE a Asturias.