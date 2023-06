Y Mónica llegó con su música

Mónica Acevedo de Pablo y su marido Diego Parada Álvarez, ambos músicos, dejaron atrás París, donde vivieron 16 años, para instalarse en el pueblo de Madiéu, en Cabranes, junto a su pequeño hijo de cinco años, el pasado mes de septiembre. Ella, violinista, cantante y compositora, titulada superior por los conservatorios de Oviedo (música de cámara) y Rotterdam (violín), y su compañero, guitarrista y profesor en el Conservatorio en el Sur de París, decidieron volver a las raíces –ambos son de Gijón– y, especialmente, vivir en una zona rural tras dejar atrás el duro periodo de la pandemia, como ella misma explica: "Queríamos volver a la tierra. Mi marido quería plantar, cultivar, nos hablaron de Cabranes, que era una zona donde venía mucha gente joven y tras poner en marcha a un montón de agentes inmobiliarios al final encontramos esta casina en alquiler en Madiéu, donde no podemos estar más contentos".

Se conocieron muy jóvenes y su gran nexo de unión fue la pasión de ambos por el jazz manouche, el jazz gitano. "Me llevó un día en París al festival Django y quedé enganchada, entonces decidí que quería aprender a improvisar con el violín, cosa que aquí era imposible antes e incluso ahora, porque un violinista no puede sacar una licenciatura en el mundo del jazz. Al final me formé en jazz y músicas improvisadas en la escuela del violinista Didier Lockwood", explica esta músico y cantante.

Se muestra encantada de que, donde ahora reside, se puede "transmitir lo que sé y ayudar también a que la gente se pueda formar aquí en violín swing". Ha colaborado en diferentes proyectos musicales en varios países además de haber editado en 2021 su último disco, "Arraigo", con 10 composiciones originales en cuarteto en el que está acompañada a la guitarra por su marido.

Los pocos meses que llevan viviendo en Madiéu están siendo muy inspiradores para su producción artística. "El estar aquí me está ayudando a desarrollar mi capacidad creativa, es algo que necesitaba desde que saqué mi último disco y tras pasar la pandemia. Escribo canciones que hablan del pueblo, de los gallos que cantan en Bospolín, cosas que voy descubriendo. Esta tierra tiene un color que la define, que es el verde, pero también tiene su tonalidad musical con un color muy presente, el de la música asturiana".

El cambio tan relevante de vida, de una gran ciudad como París a un pequeño pueblo de Cabranes, no implica que deje de lado su actividad fuera de la región. De hecho explica que lo que trata es lograr es un equilibrio entre los trabajos que desarrolla en otros lugares del país e incluso del extranjero con vivir en Cabranes.

"Residir aquí no me impide moverme por el mundo, acabo de estar 15 días trabajando en Francia y allí sigo teniendo, por ejemplo, proyectos de danza. No es sólo por una cuestión económica, también artística y de alimentar el alma; también estoy en otro proyecto en Madrid y también iré a Galicia", matiza.

La pareja está encantada con sus vecinos, de quienes agradecen su cercanía y su calidez. "Estoy disfrutando con todo, con su amabilidad, su sencillez; entrar en un café y charlar con ellos; escucharles cuando hablan de sus tradiciones o de lo que añoran del pueblo", explica ella que, implicada como está en la vida de Cabranes, organiza este año, junto con otros músicos profesionales, un Campus Musical en Santolaya del 17 al 22 de julio, para niños de 7 a 16 años.

"Esperamos que los niños se animen a participar. Se va a trabajar la improvisación, pero también el canto, tanto individual como coros. sin que falte el beat-box o el circle song, entre otras actividades. Esto se enmarca dentro del proyecto Escena, en que se trabajan también el teatro y las artes plásticas, con talleres intergeneracionales. El sábado 22 de julio tendrá lugar por la noche un espectáculo con participación del alumnado y gente del pueblo", avanza.