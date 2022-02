Barbón achaca a Cultura que el informe de la oficialidad quedase olvidado: “Era de uso interno”, dice Piñán

El Gobierno regional trata de apagar la crisis tras conocerse la existencia de un informe encargado por la consejería de Cultura en 2020 que analizaba la reforma estatutaria y la oficialidad del asturiano que nunca vio la luz, pese a que el Ejecutivo inició un proceso con los mismos objetivos en el parlamento y aseguraba no contar con soporte documental sobre sus efectos. Ayer, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, aseguraron que el llamado “informe Presno” nunca llegó al Consejo de Gobierno ni el resto del Ejecutivo conoció su existencia. ¿La razón? Según Barbón que “no encajaba en el modelo de la FSA”. Es decir, alguien leyó su contenido y decidió que no coincidía con los planes de los socialistas, pero esa decisión no fue del Presidente ni del Consejo de Gobierno, puesto que no lo conocieron. Entonces, ¿quiénes sabían de su existencia y lo valoraron?

La consejera de Cultura, Berta Piñán, insistió ayer en que en ningún caso hubo estrategia de ocultación del documento (elaborado por un equipo de cinco expertos coordinados por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera), y que este era “de uso interno de la Dirección General de Política Lingüística”. Barbón señaló que el documento “no habría sido útil” para el debate abierto de cara a la reforma del Estatuto y la oficialidad ya que no coincidía con los planteamientos de los socialistas, pero en el transcurso de las conversaciones alguno de los partidos preguntó si existía alguna evaluación sobre el impacto que tendría reconocer al asturiano y el eo-naviego como lenguas oficiales. Según el relato del Gobierno, no lo había porque no lo conocían, pese a que existía. El Presidente afirmó ayer que no leyó el “informe Presno” y que “que yo sepa” no hay más informes sobre la oficialidad. Pero lo cierto es que la consejería de Cultura contrató en 2021 al menos dos estudios más relacionados con decisiones vinculadas al reconocimiento del asturiano. El pasado 11 de noviembre, Cultura encargó al jurista Nicolás Bartolomé, académico de la Llingua, un estudio sobre normativa, jurisprudencia y bibliografía en materia de política lingüística en el Principado de Asturias, así como en materia de uso de la lengua asturiana y del eo-naviego. Ese informe costó 5.929 euros con un plazo de redacción de 45 días. El 12 de marzo de 2021, también la consejería de Cultura contrató a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para elaborar un estudio técnico sobre las vías jurídicas para crear las especialidades docentes de lengua asturiana y literatura y gallego-asturiano en los cuerpos de maestros y profesores de enseñanza secundaria. Ese contrato costó 3.900 euros. El catedrático Miguel Presno Linera, coordinador del silenciado informe que evaluaba los escenarios jurídicos tras la declaración de la oficialidad, señaló ayer que, a su juicio, “Si el asturiano fuese lengua oficial su enseñanza debería ser obligatoria” en primaria y secundaria, aunque el Gobierno tendría margen para decidir si esa obligación se limitaría a una sola asignatura (la que propiamente sería de Asturiano) o a otras disciplinas, convirtiéndola en vehicular. Presno Linera insistió en lo que ya dice en su análisis, que la declaración de oficialidad conlleva obligaciones para la administración aunque, eso sí, resaltó que el Parlamento tendría margen para legislar la intensidad de esa oficialidad. Consulta aquí el informe completo El Partido Popular, por su parte, continuó con sus críticas al Ejecutivo por lo que considera es un “engaño” en el proceso de la oficialidad. Álvaro Queipo, secretario general del PP asturiano, pidió a la FSA que aclare si conocía el documento o, en cambio, “también fue engañada por Barbón".