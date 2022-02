Vox insta al PP a presentar una moción de censura contra Barbón y los populares replican que "no se dan los números"

El portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, insta al PP a presentar una moción de censura contra el presidente del Principado por "engañar a todos los asturianos con su dinero", ocultando el informe sobre los efectos de la oficialidad del asturiano que el Gobierno encargó, pagó y conoce desde finales del 2020 y cuyo contenido no tuvo presencia pública hasta la semana pasada. Blanco aseguró que su partido asumiría la iniciativa de la censura si tuviera "la fuerza parlamentaria suficiente" -hacen falta como mínimo siete diputados-, pero ante la escasez de sus dos únicos diputados anima a los populares a plantearla y a buscar entre todos los grupos favorables "un candidato de consenso", precisando que de antemano "no se descarta a nadie". Ni él mismo, ni la presidenta del PP "ni alguien de Ciudadanos". La respuesta de los populares comparte la trascendencia del "engaño", pero se resiste a llegar de momento hasta ese extremo. El éxito de la iniciativa dependería de la izquierda y en este momento, argumentan, "no se dan los números".

Blanco deja dicho que no se ve capaz de identificar ningún asunto "más relevante que este para presentar una moción de censura" y avanza que "tenemos que asumir los riesgos de perderla", porque de ahí, aunque no prospere "un presidente nunca sale reforzado. Es un debate necesario sobre un presidente que miente a los asturianos", ha dicho, "y que trata de engañarlos para imponer su agenda ideológica" gastando su propio dinero. "Es el presidente de la mentira". La oficialidad, en datos: hasta 172 millones y 4.114 empleos, según un informe que encargó el Principado Como alternativa para Barbón, Blanco ofrece la dimisión, primero porque el jefe del Ejecutivo regional "ha demostrado muy poco"; a continuación, porque creemos que el Vicepresidente, Juan Cofiño, es una persona "más sensata y rigurosa", mejor preparada "para afrontar los retos que quedan en legislatura". Envalentonado por el resultado de su partido en las elecciones autonómicas de Castilla y León, Blanco ha dado por hecho que "el futuro político de España parte de un acuerdo entre el PP y Vox. Vamos por ahí. Vox es un partido muy en alza, el PP ha elevado ligeramente su resultado en Castilla y León y en lo poco que nos queda de legislatura ni el PP va a desaparecer ni Vox va a acaparar todos los votos del PP. Tenemos que entendernos para gobernar tanto en las comunidades autónomas como en el Estado. Castilla y León será uno de los primeros hitos en todo ese camino". El PP comparte de entrada “la gravedad de lo que está pasando estos días”, “un engaño masivo por parte del presidente del Gobierno asturiano” que “no es un tema menor”, más bien “un problema mayúsculo que afecta a un millón de asturianos y a todos nuestros hijos”. Es tan importante que “el fallido asunto de la oficialidad” será el único que los populares llevarán a la sesión de control de la Junta el próximo martes, con dos interpelaciones y dos preguntas para tratar de obligar a pronunciarse sobre “cuánto sabían y cuánto ocultaron” del “Informe Piñán” al Vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Juan Cofiño; a la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y a los titulares de Cultura y Educación, Berta Piñán y Lydia Espina, respectivamente. El PP no hablará en el próximo pleno de nada más. En su ofensiva, los populares no descartan nada, afirma el diputado Pablo González, pero para una moción de censura “no se dan los números”. Su compañero Álvaro Queipo, secretario general del partido en Asturias, argumenta que “somos partidarios de la política seria y de respetar los tiempos”. Sabiendo que obviamente la iniciativa necesitaría el respaldo de alguno de los grupos de la izquierda, “hemos hablado con Podemos e IU” y eso, que no salen las cuentas. En esas circunstancias, el “camino más razonable y lógico”, vuelve González, es empezar por esta batería de iniciativas parlamentarias para “desenmascarar en este parlamento, aquí, con luz y taquígrafos, delante de los representantes de los asturianos, a este presidente mentiroso. Lo haremos con todas las herramientas de gestión parlamentaria que tenemos a nuestro alcance”, resalta. Saben, por lo demás, que los encargos del Gobierno sobre la oficialidad incluyen dos informes más –sobre aspectos jurídicos y educativos– y los han pedido, aunque sospechan que “como ha ocurrido en otras ocasiones querrán agotar todos los plazos. Tardarán dos semanas, pero no van a poder ocultarlo mucho más”. ¿Qué si el futuro político de Asturias y de España pasa por un acuerdo entre PP y Vox, como dice Ignacio Blanco? “Pasa por las urnas”, los atempera Queipo. “Cuando las urnas hablen, veremos”. “El futuro no pasa por la FSA”, abunda González.