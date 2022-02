El PP ignora la mano de Vox para llevar a Barbón a una moción de censura sin apoyos

El centro derecha asturiano ataca al unísono el flanco débil de la llingua, el del “fallido asunto de la oficialidad” y el “engaño masivo” del informe que el Gobierno encargó, pagó y “ocultó”, pero disiente sobre el formato de la ofensiva. Mientras todo el país habla del acercamiento que insinúa el resultado electoral en Castilla y León, Vox se lanzó ayer a buscar la mano del PP para presentar en la Junta una moción de censura contra Adrián Barbón. Se la pidieron al principal grupo de la oposición porque ellos solos no pueden –se requieren al menos siete diputados– y defienden su pertinencia incluso a sabiendas de que fracasará, pero los populares no. Se apresuran a aclarar que no descartan nada, pero aun compartiendo la motivación de fondo prefieren descargar sobre la Junta la anunciada batería de iniciativas parlamentarias con el propósito de “desenmascarar” al Gobierno a base de peticiones de explicaciones. Para llevar la moción a buen puerto haría falta al menos el respaldo de un grupo de la izquierda y “no se dan los números”, aducen. No hay apoyos. Tormenta seca.

El PP podría llegar a comprarle a Vox, tal vez con una modulación del tono, el argumento de fondo sobre la mentira y la ocultación del Gobierno, pero no hasta una moción sin opciones aritméticas. Fue el PP quien solicitó el informe de la discordia, el estudio jurídico que agita el gallinero parlamentario desde la semana pasada, pero ayer Vox trató de tomar la delantera de la rentabilidad política emplazando a los populares a formalizar una moción de censura contra “el presidente de la mentira”. Según su portavoz, Ignacio Blanco, Barbón quiso iniciar “el proyecto más importante de la legislatura ocultando información pagada por todos los asturianos” y escamoteándoles un informe que confirma con respaldo técnico que su “oficialidad amable” era “imposible legalmente”. “Un unicornio”.

Blanco animó a los populares a registrar la iniciativa y a buscar entre todos los grupos favorables “un candidato de consenso”, precisando que no descarta a nadie de antemano. Deja dicho que no se ve capaz de identificar ningún asunto “más relevante que este para presentar una moción de censura” y avanza que “tenemos que asumir los riesgos de perderla”. De ahí, aunque no prospere, “un presidente nunca sale reforzado”, afirma. Anticipando el fracaso, ofrece como alternativa para Barbón la dimisión, primero porque el jefe del Ejecutivo “ha demostrado muy poco”, pero también porque “el Vicepresidente, Juan Cofiño, es una persona más sensata y rigurosa” y mejor preparada “para afrontar los retos que quedan en legislatura”.

Blanco dice que “el futuro político parte de un acuerdo entre PP y Vox” pero los populares matizan: “Que hablen las urnas”

Envalentonado por el resultado de su partido en los comicios de Castilla y León, Blanco da además por hecho que “el futuro político de España parte de un acuerdo entre el PP y Vox. Vamos por ahí. Vox es un partido muy en alza, el PP ha elevado ligeramente su resultado y en lo poco que nos queda de legislatura ni el PP va a desaparecer ni Vox va a acaparar todos los votos del PP. Tenemos que entendernos para gobernar en las comunidades autónomas y el Estado. Castilla y León será uno de los primeros hitos en todo ese camino”.

El PP discrepa. Asiente a la abierta censura de la “mentira” de Barbón y comparte “la gravedad de lo que está pasando estos días”, “un engaño masivo del presidente del Gobierno” que, sin embargo, no justifica ir de la mano de Vox hasta la moción de censura. Prefieren la “ofensiva parlamentaria” de la petición de explicaciones y el martes, afirma el diputado Pablo González, los populares no hablarán de otra cosa en la sesión del control al Gobierno en la Junta. Todas sus interpelaciones y preguntas serán para tratar de obligar a pronunciarse sobre “cuánto sabían y cuánto ocultaron” del “Informe Piñán” el Vicepresidente, Juan Cofiño; la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba; y las titulares de Cultura y Educación, Berta Piñán y Lydia Espina, respectivamente. En su ofensiva, los populares no descartan nada, pero para una moción de censura “no se dan los números”. Su compañero Álvaro Queipo argumenta que “somos partidarios de la política seria y de respetar los tiempos”. “Hemos hablado con Podemos e IU, y eso, que no salen las cuentas”, agregó.

Cs rechaza la censura pero emplaza al Presidente a someterse a una cuestión de confianza

¿Que si el futuro político pasa por un acuerdo entre PP y Vox? No tan deprisa. “Pasa por las urnas”, los atempera Queipo. “Cuando hablen, veremos”. “Lo que está claro es que el futuro no pasa por la FSA”, le ataja González.

Tampoco en el resto del centro derecha convence, mientras tanto, la idea de la moción. La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, considera también “extremadamente grave” que el Gobierno haya “ocultado deliberadamente el informe” pero asume que “la aritmética de la moción de censura es inviable en estos momentos. Es un brindis al sol, pero si Barbón está tan seguro del respaldo mayoritario del parlamento a su gestión le pedimos que se someta a una cuestión de confianza. Hay motivos sobrados, ya que se ha demostrado incapaz de sacar adelante la cooficialidad, que era un asunto medular de su programa”.

“En Foro”, avanza su portavoz, Adrián Pumares, “no vamos a entrar en la comedia y la devaluación institucional que promueve Vox”. Mediante el “teatro”, afirma, “busca una relevancia que no le dieron las urnas. Presentar una moción de censura condenada al fracaso no tiene sentido, y menos teniendo en cuenta que la portavoz del PP no es hoy alternativa al gobierno de Barbón”.

En la izquierda, Podemos evitó pronunciarse en público y la portavoz de IU, Ángela Vallina, vio “una nueva ocurrencia de Vox que no tiene sentido. IU nunca va a hacer nada que contribuya a favorecer a la extrema derecha y la derecha”.