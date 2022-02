¿Por qué sería imposible en Asturias el gran dilema autonómico de Castilla y León?

Las elecciones autonómicas de Castilla y León han convertido en decisivo el voto del tercer partido en liza, en este caso Vox, para la investidura del próximo presidente autonómico. Una situación que nunca se daría en Asturias ya que los diputados no pueden realizar un voto negativo al elegir al presidente autonómico y resultaría elegido el candidato con más votos, aunque fuera con mayoría simple.

Aunque la fórmula asturiana suscita críticas y tiene detractores, con el argumento de que facilita la formación de gobiernos débiles o en minoría, también tiene virtudes, como la de evitar prolongados vacíos de Gobierno, como el que se registró en España en el período 2016-2018 o que el partido más votado se vea obligado a negociar un pacto de investidura con otra fuerza parlamentaria, como le ocurre ahora al PP de Alfonso Fernández Mañueco, que debe evitar un veto expreso de su más directo rival, el PSOE, o de Vox, el tercer partido con mejor resultado en las elecciones del pasado domingo.

Los 31 escaños logrados por el PP no aseguran la investidura de Fernández Mañueco ni aunque pactara con las otras cinco fuerzas políticas que lograron representación (UPL, Soria Ya, Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila) pues los votos negativos del PSOE (28) y Vox (13) sumarían uno más, 41 frente a 40, dando al traste con la reelección del actual presidente autonómico. De ahí que los populares de Castilla y León necesiten imperiosamente bien el apoyo expreso de Vox, al igual que ya precisaron el de Ciudadanos en 2019, o al menos su abstención o la del PSOE, una opción sugerida a título particular por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a imagen y semejanza de los pactos que suelen ser habituales en Francia o Alemania como cordón sanitario a los partidos radicales de la derecha.

El dilema en el que se encuentra Alfonso Fernández Mañueco no sería tan apremiante si en Castilla y León el sistema de elección del Presidente fuera análogo al vigente en Asturias, que está regulado por la ley autonómica del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado, que data de 1984 y es el único de España, junto al del País Vasco, en el que no es posible el voto negativo para elegir al máximo responsable autonómico. Es decir, con la fórmula asturiana, a Fernández Mañueco no le harían falta acuerdos tácitos o expresos ni con Vox ni con el PSOE, que en cambio ahora le resultan imprescindibles para asegurar la presidencia de la comunidad vecina en la próxima legislatura.

El modelo asturiano no es distinto al vigente en la mayoría de comunidades autónomos por una cuestión de capricho o por seguir las modas de otras regiones en los albores de la España autonómica. La decisión del legislador, cuando estaba en ciernes el andamiaje de la estructura política del Principado, vino marcada por el interés en evitar que se repitiera el bloqueo de 1982 para designar al jefe del Ejecutivo regional antes de la celebración de las primeras elecciones autonómicas. Hubo unas cuantas votaciones pero en todas ellas los dos candidatos propuestos, Rafael Fernández (PSOE) y Emilio García-Pumarino (UCD), fueron rechazados al sumar más votos en contra que a favor, por la negativa a ambos del PCA. Era, como dijo un testigo cualificado de esa época, un momento en el que “todos estaban de acuerdo en estar en desacuerdo”, una coyuntura política que más de tres décadas después, en 2016, volvió a repetirse aunque en esta ocasión en el Congreso de los Diputados, donde ni Mariano Rajoy quería someterse a una votación de investidura sin saberse vencedor de la misma, ni Pedro Sánchez logró los apoyos necesarios ante la negativa de Podemos de dar su voto a un candidato socialista que también había negociado con un Ciudadanos en alza con Albert Rivera.

El ideólogo del armazón político, legal y administrativo del Principado, Bernardo Fernández, adaptó al primer “corpus” jurídico autonómico una ley del Presidente que tomaba como principal referente el modelo nórdico. El punto de partida de este modelo facilita la formación de Ejecutivos que no tienen la mayoría absoluta pero que deben ganarse la confianza de las fuerzas políticas para sacar más adelante la gobernabilidad autonómica, con acuerdos tanto para la ley anual de Presupuestos como para otras iniciativas legislativas de alcance autonómico. “Los candidatos, por tratarse de un procedimiento de elección y no de una votación de investidura, no instan la confianza de la Cámara”, justificó el propio Bernardo Fernández en un artículo incluido en el libro “Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”, dirigido por el jurista Raúl Bocanegra.

Debilidades

Pero el sistema asturiano de elección del Presidente autonómico, lejos de generar unanimidades, ha sido también objeto de críticas. El catedrático de Derecho Constitucional, Ramón Punset, echó precisamente de menos en la propuesta del Gobierno de Adrián Barbón para reformar el Estatuto de Autonomía un cambio de modelo del Principado, homogeneizándolo con el del resto de autonomías, País Vasco aparte, con la siguiente argumentación: “La democracia es el respeto a la mayoría parlamentaria. Con la ley del Presidente vigente en Asturias se facilita el triunfo de un candidato minoritario, lo cual es un problema muy importante: un gobierno democrático no puede serlo sin la confianza expresa del Parlamento. Es absurdo y antidemocrático que se pueda gobernar con el apoyo de unos pocos diputados”.

Antes del episodio de inestabilidad que sacudió los cimientos de la política española entre 2016 y 2018, partidos como IU y UPyD condicionaron sus apoyos al PSOE en Asturias a cambiar el modelo de elección del Presidente, pero finalmente aquellos acuerdos quedaron en el limbo.