La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha declarado esta mañana que aún no ha leído el informe encargado por el Gobierno de Asturias sobre la oficialidad de la lengua asturiana, en el que se especifica que esta iniciativa podría costar a las arcas regionales hasta 172 millones de euros y generar 4.114 empleos.

“Os voy a confesar que aún no he tenido tiempo para leerlo con calma”, ha señalado la Consejera a los periodistas, cuando ya ha pasado una semana desde que LA NUEVA ESPAÑA sacara a la luz este documento que bien se merece el calificativo de "secreto" al no ser manejado (según fuentes del Ejecutivo) solamente por la consejera de Cultura, Berta Piñán.

“Espero leerlo. Dada la relevancia mediática y que algún grupo político le ha dado, me interesa ya conocer el contenido, pero en ningún momento es un informe que vaya a ser tenido en cuenta por la Consejería de Hacienda, ante un modelo de oficialidad que todavía no existe”, ha indicado Ana Cárcaba.

La Consejería de Hacienda, agregó su titular, “no ha hecho ningún cálculo del impacto económico que pueda tener la oficialidad en nuestra región por una cuestión muy sencilla: aún no disponemos de ese modelo”.

Cárcaba ha aseverado que, hasta la difusión del documento por este periódico, “yo desconocía la existencia de este informe como desconozco la existencia de la mayoría de los informes que se solicitan por parte de las otras nueve consejerías”.

La semana que viene, Ana Cárcaba tendrá que responder una pregunta sobre el informe en el pleno de la Junta.