"Lo que estoy viendo me parece muy triste y lo digo de corazón pensando en los votantes y militantes de buena fe del Partido Popular, que seguro están tristes por la situación que están viviendo", ha dicho el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, sobre la situación del PP un día después de que se produjeses las acusaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que apuntó a la dirección nacional de su formación de vincularla con la corrupción "sin pruebas" y de intentar urdir un plan para destruirla, el líder popular ha asegurado que "jamás he dicho a Isabel que no contara con ella para la presidencia del PP de Madrid".

"En una situación postpandemia es muy importante que los gobiernos y los partidos demos estabilidad. Lo que quiero transmitir a los asturianos es que sepan que el Gobierno de Asturias va a llevar toda su fuerza para dar estabilidad", ha dicho el presidente regional. "Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco". Ha dicho el líder del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la COPE después de la jornada de este jueves, en la que la guerra Casado-Ayuso se recrudeció hasta límites insospechados.