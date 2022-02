El PP de Asturias rompe su silencio sin entrar en la guerra interna: "No se trata de elegir entre papá y mamá"

Tras el silencio en la primera jornada después del terremoto generado por la guerra abierta en el PP nacional, la dirección autonómica del partido ha decidido manifestarse este viernes. Aunque lo ha hecho para dejar claro que, al menos por ahora, van a eludir posicionarse en la batalla interna abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional del PP encabezada por Pablo Casado.

Álvaro Queipo, número dos de la ejecutiva liderada por Teresa Mallada, ha sido el encargado de "trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los simpatizantes y afiliados del PP de Asturias porque esta situación no es agradable y no es del gusto de nadie". Y, junto a él, manifestar el no posicionamiento del PP asturiano ante la brecha abierta en Madrid: "Aquí no se trata de elegir entre papá y mamá, aquí se trata de seguir trabajando por Asturias y en cada uno de los concejos asturianos, cada uno de los concejales y alcaldes, los diputados y todos los representantes del PP que están repartidos por toda Asturias y que se dejan la piel día tras día en un trabajo digno de representación política y construcción de un proyecto alternativo al PSOE en esta región".

Queipo incidió en la misma línea eludiendo dejar un resquicio de apoyo hacia Casado o Díaz Ayuso. "Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque baches los hay en todas las casas y esperamos que este se solucione lo antes posible. Lo importante es seguir construyendo este proyecto alternativo para Asturias, que sigamos trabajando como hasta ahora destapando casos como el del informe tapado por el Gobierno que desvela que todas las declaraciones de Barbón sobre la oficialidad eran manifiestamente falsas. Eso es un trabajo de oposición importante. Tenemos que seguir trabajando para que Asturias sepa que hay una alternativa y que se pueden hacer las cosas mucho mejor. No vamos a perder un segundo ni nos vamos a despistar un milímetro de lo realmente importante, que es lo constructivo, aportar ideas y sacar a Asturias de la situación en la que se encuentra en estos momentos", afirmó.

El PP de Asturias decide así, por ahora, no participar en la riada de manifestaciones a favor de uno u otro bando. En la región sí se han posicionado, por contra, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la diputada nacional Paloma Gázquez, ambos ensalzando la labor de Pablo Casado y Teodoro García Egea y mostrando su apoyo y deseo de trabajar en unidad.