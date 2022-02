Silencio en el PP de Asturias mientras Canteli y Gázquez dan su apoyo a Casado

Silencio en el PP de Asturias, a la espera de posicionarse públicamente tras la gran sacudida nacional generada por el enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional de Pablo Casado a la cabeza. La líder de los populares asturianos, Teresa Mallada, no quiso expresarse ayer al respecto.

Sí se manifestó a última hora el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que no dudó en mostrar su apoyo a Pablo Casado y Teodoro García Egea: “Son dos amigos comprometidos con la urgente necesidad que tenemos los españoles: sacar a Sánchez y a sus socios del Gobierno de España. Sigamos trabajando juntos”. Antes lo había hecho la diputada nacional asturiana Paloma Gázquez, que ensalzó a Casado como “ejemplo de integridad y compromiso”. En la dirección autonómica del partido, que se ha tenido que sobreponer no hace tanto a la fractura generada tras el cese de Mercedes Fernández como presidenta, no hay constancia de la existencia de “ayusismo organizado” en la región, aunque se optó por guardar silencio.

Lo cierto es que la batalla de poder entre Díaz Ayuso y Casado recuerda a otras vividas en el PP de Asturias. Especialmente a la sufrida con Francisco Álvarez-Cascos, que derivó en la escisión de Foro Asturias. Precisamente a este hecho quiso hacer mención ayer Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA, quien no perdió la oportunidad de terciar ante la crisis del PP. Recordó lo acontecido en las dos ocasiones que la derecha gobernó en Asturias: el efímero mandato de Cascos con Foro tras no llegar a acuerdos con el PP y la ruptura con Sergio Marqués. “Lo recuerdo ahora, precisamente, al ver lo que está sucediendo a nivel nacional”, sentenció Barbón.