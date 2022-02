"Que resuelva el conflicto cuanto antes", reclama Teresa Mallada a Pablo Casado

La presidenta del PP asturiano, María Teresa Mallada, instó a Pablo Casado para que resuelva “cuanto antes” la crisis que afecta al partido tras el enfrentamiento entre la dirección nacional encabezada por Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mallada, que presidía un acto de las juntas locales de Valle de Nalón en Pola de Laviana, aseguró que esta petición responde al sentir general del PP en Asturias y no entró a valorar sobre lo ocurrido en Madrid, “porque no tengo todas las claves y tampoco las voy a pedir porque no me corresponde, pero hay mecanismos más que suficientes para que se resuelva el conflicto”.