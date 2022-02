Podemos urge a Barbón a presentar otro proyecto de ley sobre la reforma del Estatuto y la oficialidad

El portavoz de Podemos en la Junta General, Rafael Palacios, ha emplazado esta mañana al Gobierno de Adrián Barbón a registrar en la Junta General una propuesta de reforma del Estatuto que incluya la oficialidad del asturiano. La formación morada se resiste a dar por muerto este debate en la actual legislatura, con el argumento de que "los tiempos no los marca un presidente, ni un vicepresidente ni el grupo parlamentario con más apoyos en la Junta". En cambio, el portavoz de IU, Ovidio Zapico, ha reconocido que a la vista de los acontecimientos de las dos últimas semanas y de los planteamientos expuestos tanto por el PSOE como por Foro la reforma estatutaria "no tiene más recorrido" en lo que queda de legislatura.

Rafael Palacios denunció que "no hay voluntad política" en tres cuestiones, a su juicio clave, para el desarrollo del asturiano que son "la presencia en los medios de comunicación públicos, el apoyo a los profesores de llingua y a los servicios de normalización del asturiano, que solo cubren la mitad del territorio". El portavoz de Podemos aseguró que existe "un ataque organizado de la extrema derecha y la derecha extrema contra Asturias" a través del veto a la oficialidad y fue más allá al sostener que "estar contra el reconocimiento del asturiano es estar contra la democracia". Pero Palacios no quiso cargar las tintas contra el PSOE al responder a la pregunta sobre si se sienten engañados por la fallida negociación de la reforma del Estatuto: "Hay una evolución del PSOE, que ha pasado de la negociación total y absoluta del reconocimiento a las lenguas propias de Asturias a llevarlo en su programa y ahora tiene la obligación de cumplirlo", manifestó el portavoz de la formación morada, quien entiende que la reforma estatutaria debe discutirse "donde no se ha hecho, entre los grupos parlamentario de esta Junta". Para Palacios, si no se retoma el debate parlamentario de la cooficialidad, "estaremos ante un triunfo de la extrema derecha y la derecha extrema".

El coordinador de IU, Ovidio Zapico, al ser preguntado por esta propuesta de Podemos marcó distancias. "La situación del Estatuto lleva ya dos semanas en una vía muerta. Muchos de los actores partidarios de esta negociación han perdido toda esperanza de culminar la reforma en esta legislatura. Si el PSOE ha decidido no mover ficha y Foro no ser ese supuesto voto 27, todo lo que tiene que ver con la reforma del Estatuto no va a ser posible en esta legislatura".